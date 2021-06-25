MEB resmen duyurdu! 81 ile gönderildi, süreç başladı

Bu kapsamda ilgi yazı ile bildirilen "Senin için Seferbiriz" teması ile 22/02/2021 tarihi itibarıyla adaylar staj başvuru süreci başlatmışlardır. Staj süreci T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve ekte yer alan Staj Seferbirliği Uygulama Yönergesine (ek-1) uygun bir biçimde yürütülecektir.

Bakanlığımızca staj seferberliğine başvuran adaylar, çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilerek ve stajyer havuzuna dahil edilmişlerdir. Stajyer adaylarından staj yapacakları illerin il milli eğitim müdürlükleri ile temasa geçmeleri istenmiştir.

Anılan staj çalışmalarının;

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Staj Seferberliği Uygulama Yönergesi" göz önünde bulundurularak herhangi bir aksaklığa meydan vermeden gerçekleştirilmesi, Bakanlığımızca seçilip Valiliğiniz İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yönlendirilen (ek-2) stajyer adayı ile iletişime

geçilmesi,

Sigorta iş ve işlemlerinin başlatılabilmesi için üniversitelerine "T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından yürütülen Staj Seferberliği projesi kapsamında Valiliğiniz İl Milli Eğitim Müdürlüğünde staja kabul edildiğine dair resmi yazı ve/veya belgeyi, ad-soyad, fakülte, bölüm, staj tarih aralığını da içerecek şekilde ivedi bir şekilde resmi olarak bildirilmesi,

Staj sürecinin hem Bakanlığımız hem de stajyer açısından maksimum fayda sağlayacak şekilde düzenlenmesi, İçinde bulunduğumuz salgın dönemi de göz önünde bulundurularak tedbirlere uygun bir şekilde staj sürecinin tamamlanması,

Staj tarihleri Bakanlığımızca belirlenmiş olmasına karşın karşın üniversitelerden ya da öğrencilerden gelen talepler sebebiyle esneklik sağlanabileceği,