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MEB resmen duyurdu! 81 ile genelge gönderildi, yüzde 20 ve...

AA |  27 Mart 2021 Cumartesi - 23:32 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 23:41

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve resmen duyurdu. 81 ile genelge gönderildi. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız açıkladı. Yabancı dil derslerinde ders saatlerinin yüzde 20'sinin uzaktan yapılması ile ilgili çalışma başlatıldı.

Yıldız, "Müfredatın yüzde 20'sini uzaktan eğitim yoluyla verebilir, dolayısıyla genelgelerimizi valiliklerimize gönderdik. Özel öğretim kurumlarımız istediği takdirde dünyanın herhangi bir yerinde en iyi yabancı dil hocasını bulup, böylelikle sınıftaki öğrenciyle buluşturabilecek. Bunu ön bir çalışma olarak özel öğretim kurumları için başlattık sadece yabancı dilde. Kamu ve özel ayrımı gözetmeksizin tüm eğitim kurumlarımızda kalıcı hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.


Türkiye Özel Okullar Derneği Okul Öncesi Eğitimi ve İlkokul Komisyonu  üyelerinin desteğiyle "Öğretmenin İyi Olma Hali, Motivasyonu" temasıyla  düzenlenen 10. Temel Eğitim Sempozyumu, çevrim içi yapıldı.Toplantının açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları  Genel Müdürü Muammer Yıldız, özel eğitim kurumlarında yabancı dil derslerinin  ders saatlerinin yüzde 20'sini geçmeyecek şekilde uzaktan eğitim yoluyla  verilebileceğini belirterek, "Özel öğretim kurumlarımız istediği takdirde  dünyanın herhangi bir yerinde en iyi yabancı dil hocasını bulup, böylelikle  sınıftaki öğrenciyle buluşturabilecek." dedi. Salgının özel eğitim kurumlarına çok büyük yük getirdiğini dile  getiren Yıldız, sürecin en başından beri okulların açık tutulması için mücadele  edildiğini, kapanan okulların kademe kademe açılması için gayret gösterdiklerini  anlattı.
 
Yıldız, salgın sürecinde eğitim sisteminin altyapısı sayesinde uzaktan  eğitime hızla geçilebildiğini belirterek, şöyle devam etti:"Çoğu gitti azı kaldı, diyelim. Bundan sonraki süreçte tekrar bir  başka olumsuzluk yaşamayalım diye biz de mücadele ediyoruz. Bu uzaktan öğretimin  kalıcı hale gelmesini aslında arzu etmiyoruz, şunu diyoruz: Biz, vizyon olarak  uzaktan eğitimi, eğitimin bir parçası olarak ön görüyoruz, ön görmüştük ama bu  şekildeki bir kapanmanın neticede çocuklarımızda ne tür öğrenme kayıplarına neden  olduğunu gördük. Öğretmenlerimiz, çocuklarıyla birlikte olmak istiyorlar. Bu  sürecin velilerimiz açısından ne kadar yıpratıcı olduğunu toplumun tüm kesimleri  ifade ediyor. Biz ailelerimizin bu yükünü de daha fazla üzerlerinden almak  istiyoruz. Biz bunun için varız, zor dönemde öğrencilerimiz, velilerimiz için  varız. Bu sürecin sekteye uğratılmaması gerektiğini tekrar hatırlatalım."
 
Muammer Yıldız, Bakanlığın yeni bir çalışma yaptığını ve buna ilişkin  genelgeyi illere gönderdiğini belirterek, şunları anlattı:"Yabancı dil üzerinden böyle bir çalışma başlattık. Müfredatın yüzde  20'sini uzaktan eğitim yoluyla verebilir, dolayısıyla genelgelerimizi  valiliklerimize gönderdik. Özel öğretim kurumlarımız istediği takdirde dünyanın  herhangi bir yerinde en iyi yabancı dil hocasını bulup, böylelikle sınıftaki  öğrenciyle buluşturabilecek. Bunun birtakım ilkeleri var. Onların başında da  öğretmenimizi sınıftan almıyoruz. Sınıf ortamındaki öğretmen kalacak. Yardımcı,  ikincil öğretmen değil, yine otorite olarak ikisi de birlikte not da  verebilecekler. Bunu ön bir çalışma olarak özel öğretim kurumları için başlattık  sadece yabancı dilde. Kamu ve özel ayrımı gözetmeksizin tüm eğitim kurumlarımızda  kalıcı hale getirmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla da bu süreç geçmiş olsun ama bu  dönemin tecrübesini, birikimini de sürdürülebilirlik noktasında da kurumlarımıza  kazandırmak istiyoruz."
 
 
Bu süreç yıllar sonra Türk eğitim tarihinde altı çizilerek ifade  edilecek"
 
 İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise öğretmen ve  öğrenciyi birbirinden ayrı düşünmenin kesinlikle mümkün olmadığını, sistemde  yapılacak bütün çalışmalarda ve iyileştirmelerde öğretmenle öğrencinin birlikte  düşünülmesi gerektiğini söyledi. Yazıcı, bu süreçte öğrencilerin öğrenme alışkanlıklarını kurgulayanın,  öğrenmeyi destekleyenin yine öğretmen olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede  bulundu: "Çalışmalar çok boyutlu olarak sürdü. İlk baştan itibaren Milli Eğitim  Bakanlığımız sürece çok hızlı uyum sağladı. Mevcut olan bütün uzaktan eğitim  süreçlerini yeniden ele aldı, yapılandırmaya başladı. Mevcut olan Fatih Projesi  aslında yapılan çalışmalarda öncüldü, bizim önemli orandaki hazırlığımızdı. Her  ne kadar bütün kurumlar olarak biz bu sürece hep istediğimiz düzeyde hazırlıklı  girmedik diye düşünsek de aslında Milli Eğitim Bakanlığı olarak Fatih  Projesi'yle, okullarda kurduğumuz altyapımız ve beraberindeki dönüşüme fırsat  veren yeni teknolojik düzenleme ve hamlelerle çok önemli bir yol katetmiştik. Bu  çerçevede belki uzaktan eğitime aslında birçok ülkeden bence çok daha hazır  başladık." Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk de salgın sürecinin  getirdiği zorlukları anlattı. Gelecek adına yapılacak çok işin olduğuna dikkati çeken Öztürk,  "Uzaktan eğitimde Türkiye dünyada bir numara olduysa bunun nedeni sizlersiniz.  Ülkemizin yüksek eğitimle beraber 25 milyon kadar öğrencisi var ki birçok ülkenin  nüfusundan bile daha fazla. Bizler bu süreçte teknolojiyi derslerimize entegre  ederek imkansızı başardık, sizler başardınız." ifadelerini kullandı.
 

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MEB Yabancıl dil uzaktan eğitim Muammer Yıldız
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