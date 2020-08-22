MEB resmen duyurdu! 81 ilde pazartesi başlıyor...

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. MEB tarafından yapılan açıklamada öğretmenler ve okul yöneticileri için yeni eğitim öğretim yılı, 24 Ağustos Pazartesi günü mesleki gelişim programıyla başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un EBA üzerinden gerçekleştireceği açılış konuşmasıyla başlayacak olan programda ilk ders, Covid-19 salgınına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler ile okulda uyulması gereken kurallar olacak. Ögˆrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki eksiklerinin giderilmesine yo¨nelik “Tamamlayıcı Egˆitim Programı”nın uygulama su¨reci de öncelikli gündem başlıkları arasında.

2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili için geri sayım sürerken okul yöneticileri ve tüm öğretmenler son hazırlıklar için okullarda olacak. Okullardaki toplantı alanlarında Covid-19 tedbirleri konusunda gerekli tüm sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri alındı. 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan mesleki çalışma programında, Covid-19 tedbirlerinden, uzaktan eğitimle telafi programına; psikososyal destek çalışmalarından, etkinlik planlamalarına kadar pek çok başlık tüm detaylarıyla çalışılacak. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner de öğretmenlere, koruyucu ve önleyici tedbirler noktasında dikkat edilmesi gereken detayları paylaşacağı bir video konferans verecek.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un EBA üzerinden gerçekleştireceği açılış konuşmasıyla başlayacak olan mesleki çalışma programında, TSE iş birliğinde hazırlanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”nun uygulanması, okul yöneticisi – öğretmen, öğrenci ve veli rehberleri eşliğinde yeni döneme uyum öncelikli gündem başlığı olacak.

21 Eylül’de başlaması planlanan yüz yüze eğitim süreci öncesinde okul binasında, sınıflarda, tuvaletlerde, bahçede ve tüm ortak kullanım alanlarında uygulanacak sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları; öğrenci, öğretmen ve velilerle ilgili süreçlerin planlanması aşamasında en ince ayrıntısına kadar uygulamalı bir şekilde ele alınacak.

Yeni egˆitim o¨gˆretim yılında ders bazında gerc¸ekles¸tirilecek uzaktan o¨gˆretim etkinliklerinin planlanması, Ögˆrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki eksiklerinin giderilmesine yo¨nelik hazırlanan “Tamamlayıcı Egˆitim Programı”nın uygulama su¨reci ve psiko- sosyal destek c¸alıs¸maları mesleki çalışma programının ana başlıkları arasında. Okul yöneticileri ve öğretmenler, uygulanacak “Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı” hakkında Rehber O¨gˆretmenler/Psikolojik Danıs¸manlar tarafından bilgilendirilecek.

Mesleki Çalışma Programı kapsamında, dünya çapında başarılı çalışmalara imza atan eğitimci bilim insanı Prof. Dr. Selçuk Şirin de EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek.Okul yöneticileri ve öğretmenlerin okullardaki mesleki çalışmaları 18 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.