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MEB resmen duyurdu! 81 ilde başlıyor, tüm sınıflar için...

23 Temmuz 2021 Cuma - 19:14 | Son Güncelleme : 23 07 2021 - 19:14

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. 81 ilde başlıyor. Yeni tarih açıklandı. Detaylar belli oldu. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarında öğrenim görmesine olanak BİLSEM sonuçları geçtiğimiz günlerde açıkladı. MEB tarafından açıklanan tarihlere göre BİLSEM kayıt hakkı kazanan öğrenciler 23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 tarihlerinde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.


2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı. Tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında  90, müzik yetenek  alanında ise 70 puan olarak belirlendi.
 
Grup tarama yöntemiyle ilkokullarda belirlenen özel yetenekli öğrencilerin katıldığı, Türkiye genelinde uygulanan BİLSEM grup tarama sınav sonuçları erişime açıldı. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin velileri tarihleri araştırmaya başladı.
 
BİLSEM TAKVİMİ: KAYITLAR NE ZAMAN?
 
29 Mart 2021 -18 Haziran 2021 Resim ve Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması
 
29 Mart 2021 – 9 Temmuz 2021 Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması
 
14 Temmuz 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi
 
26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması
 
09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
 
23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 
BİLSEM NEDİR?
 
Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.
 
 

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