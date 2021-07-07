MEB resmen duyurdu! 7 milyon 962 bin 450 öğrenciyi kapsıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir açıklama geldi. Bakan Selçuk duyurdu. 7 milyon 962 bin 450 öğrenci dahil oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimi ile ilgili detayları paylaştı.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama Bakan Selçuk'tan geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Bugün baktım ki 7 milyon 962 bin 450 öğrencimiz telafide ben de varım deyip etkinliklere katılım bildirmiş. Türkiye genelinde 500 bine yakın farklı etkinlikle her çocuğun ilgi alanını göz önünde bulundurmaya çalıştık. Katılmak isteyen tüm öğrencilerimize kapımız yaz boyu açık.' dedi.

Bakan Selçuk'un açıklaması şu şekilde:

Bugün baktım ki 7 milyon 962 bin 450 öğrencimiz telafide ben de varım deyip etkinliklere katılım bildirmiş. Türkiye genelinde 500 bine yakın farklı etkinlikle her çocuğun ilgi alanını göz önünde bulundurmaya çalıştık. Katılmak isteyen tüm öğrencilerimize kapımız yaz boyu açık.

283 bin 388 öğretmenimizle, yaz boyu öğrencilerimizle beraber olmak ve etkinliklerde çocuklara eşlik etmek için telafide ben de varım diyoruz. Emeklerinize minnettarız…

Sevgili Velilerimiz,

“Telafide Ben de Varım” kapsamında 81 ilde 22.000 okulda 479.749 etkinlik planlandı. Bunlardan biri mutlaka sizin çocuğunuzun da ilgisini çekip onun yüzünü güldürebilecek, ona iyi gelecek bir etkinliktir. Lütfen, http://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresine bir göz atın.