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MEB resmen duyurdu! 6 aylık olacak 7 Haziran...

26 Mayıs 2021 Çarşamba - 0:38 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 0:38

Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile resmen duyurdu. Tarih belli oldu ve 6 aylık hazırlanacak. 01 Haziran 2021 tarihinden itibaren sonlandırılacak, 7 Haziran'a kadar MEB'e bildirilecek. MEB Talim ve Terbiye Kurulu, 6 ay süreli geçerliliği bulunan "Geçici Denklik Belgesi" düzenlenmesini istedi.

Öte yandan MEB ve İSO iş birliğinde açılan yazılım ve kaynakçılık bölümlerini seçenlere burs ve istihdam müjdesi geldi. Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Sanayi Odasının, mesleki eğitimi güçlendirmek için İstanbul'da başlattığı çalışmalar kapsamında, kaynakçılık ve yazılım alanlarında altyapısı güçlü mükemmeliyet merkezleri kuruldu. Bu merkezlerin kurulduğu 6 farklı lisedeki ilgili alanları seçen öğrencilere burs sağlanacak, mezunlarına ise istihdam önceliği verilecek.


Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu, Denklik İş ve İşlemlerinde Alınan COVID-19 Tedbirleri hakkında bir yazı yayımladı.Talim ve Terbiye Kurulu tarafından yayımlanan yazıda "Yaşanılan COVID-19 salgını nedeniyle herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması ve denklik iş ve işlemlerinin aksaklığa mahal vermeden sürdürülebilmesi için ilgi (a) ve (b) yazılarımız ile gerekli tedbirler alınmıştır" denildi.
 
GEÇİCİ DENKLİK BELGESİ 
 
Ancak salgının seyrindeki değişimler ile ülke çapında alınan tedbirler sonucunda artık herhangi bir aksamanın olmadığı da görülmektedir. Daha önceden de bildirildiği üzere; yurt dışı uçuş yasağının kaldırılması ve diğer normalleşme faaliyetlerinden ötürü ilgi (a) ve (b) yazılarımız ile yürürlüğe konulan tüm iş ve işlemler ile 6 ay süreli geçerliliği bulunan "Geçici Denklik Belgesi" düzenlenmesi, 01 Haziran 2021 tarihinden itibaren sonlandırılacaktır.Bu kapsamda; 01 Haziran 2021 tarihinden sonra "Geçici Denklik Belgesi" düzenlenmemesi, bu tarihe kadar düzenlenmiş olan Geçici Denklik Belgelerinin listelenerek, daha sonra başvuruda bulunup asıl denklik belgesini alan ve almayanların da belirtilerek, ilgi (b) yazımızın 9. maddesinde ifade edildiği üzere excel formatında hazırlanması, hazırlanan bu listenin 07 Haziran 2021 tarihine kadar Başkanlığımıza DYS üzerinden bildirilmesi, istendi.
 
ÖĞRENCİLERE BURS VE İSTİHDAM MÜJDESİ
 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İstanbul  Sanayi Odasının (İSO), mesleki eğitimi güçlendirmek için İstanbul'da başlattığı  çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Seçilen 6 mesleki ve teknik Anadolu liselerinde kurulan kaynakçılık ve  yazılım alanlarını kapsayan mükemmeliyet merkezleri, son teknoloji cihazları ile  donatılırken, bu alanları tercih edecek öğrencilere burs verilecek ve mezunların  istihdamında da öncelik sağlanacak. MEB'in iki yıl önce İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile başlattığı mesleki  eğitimde kapsamlı iş birliğiyle mesleki eğitimde önemli projeler hayata  geçirildi.
 
35 mesleki ve teknik Anadolu lisesini kapsayan iş birliğinde her yıl  okul sayısı artarak 46'ya yükseldi. İş birliğine ayrıca İstanbul'daki 5 güzel  sanatlar lisesi de dahil edildi. İSO, iş birliği protokolü kapsamındaki okullara  yönelik 378 toplantı gerçekleştirdi. Ayrıca, okul müdür ve müdür yardımcılarının  tamamına yönelik kapsamlı yönetici geliştirme programı uygulandı. Öğretmenlere yönelik 16 modülden oluşan kapsamlı eğitimlere başlandı.  Düzenlenen 12 eğitime 2 bin 572 öğretmen katıldı. Eğitimler halen devam ediyor,  haziran ayı sonuna kadar 6 yeni eğitim daha gerçekleştirilecek.
Bu eğitimlere ilaveten spesifik mesleki gelişim eğitimleri düzenlendi.  Bu kapsamda Solidworks ile tasarım 4.0, aydınlatma ve ısıl işlemin günümüzdeki  teknolojik uygulamaları gibi özel eğitimler de yapıldı. İş birliği kapsamında, ayrıca okullarda öğrencilere yönelik dijital  dönüşüm ve teknoloji trendleri eğitimleri verildi. Eğitimlere şu ana kadar toplam  881 öğrenci katıldı.
  
 Kaynakçılık mükemmeliyet merkezleri kuruldu
 
 MEB ve İSO arasında sektör temsilcilerinin katılımı ile geçen yıl  kasım ayında yapılan değerlendirme toplantısında, Türkiye'de kaynakçılık alanında  ihtiyaç duyulan insan kaynağının nitelikli bir şekilde karşılanabilmesi de ele  alındı.
Toplantı sonrasında alınan karar gereği İstanbul'da kaynakçılık  eğitimi üzerine MEB ve İSO iş birliğinde 5 mükemmeliyet merkezi kuruldu ve  altyapı eksiklikleri giderildi. Bu amaçla yaklaşık 10 milyon liralık kaynak  kullanıldı.Bu alandaki mükemmeliyet merkezleri, Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin  Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pendik Halil Kaya Gedik Metal  Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik  Anadolu Lisesi, Arnavutköy Örfi Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,  Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kuruldu.
 
Yazılım üzerine mükemmeliyet merkezi
 
Öte yandan, İstanbul'da mesleki eğitimde genel iş birliklerini  güçlendirdikten sonra tematik belirli alanlarda da yeni iş birlikleri  geliştirilmesine odaklanıldı.Bu kapsamda kaynakçılık alanında ilk adım atıldıktan sonra yazılım  alanına odaklanıldı. İstanbul'da yazılım alanında bir mükemmeliyet merkezi  kuruldu. Sarıyer Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan  merkezde, İSO bünyesinde yazılım alanının güçlü sektör temsilcileri sürece aktif  katılarak bu merkezin Türkiye'nin yazılım alanında en güçlü merkezi olmasına  destek verecek.
 
Öğrencilere burs ve mezunlara istihdam önceliği
 
MEB ile İSO iş birliğinde gelinen nokta, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı  Mahmut Özer ve İSO Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından yapılan toplantıda  değerlendirildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, toplantı ile ilgili yaptığı  değerlendirmede, Bakanlık olarak mesleki eğitimi güçlendirmenin en önemli  öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Son 3 yılda mesleki eğitimin güçlendirilmesi konusunda çok önemli  mesafe aldıklarına dikkati çeken Özer, şöyle konuştu:"İstanbul'da mesleki eğitimi güçlendirmek için İSO ile geliştirdiğimiz  iş birliği her geçen gün güçlenerek kapsamı genişliyor. Gelinen noktada mesleki  eğitimde tematik alanlarda açılımlar yapmak için İSO ile yeni adımlar atmaya  başladık. Bu kapsamda kaynakçılık ve yazılım alanlarında altyapıları oldukça  güçlü mükemmeliyet merkezleri kurduk. Seçilen mesleki ve teknik Anadolu  liselerimizde kurduğumuz mükemmeliyet merkezleri kaynakçılık ve yazılım  alanlarını kapsayan ve son teknoloji cihazları içeren altyapıya sahip oldu.  Burada görevli tüm öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri İSO desteği ile  süreklilik kazanacak. Ayrıca müfredatı da birlikte güncelliyoruz. İSO ayrıca  öğrencilerin bu alanı tercih etmesi durumunda öğrencilere burs verecek ve  mezunların istihdamında da öncelik sağlayacak. Atılan yeni adımın hayırlı  olmasını diliyorum. 2019'dan günümüze İstanbul'da mesleki eğitimi birlikte güçlendirme ve  iş birliklerimizi artırma sürecine verdikleri destekler için İSO Başkanı Sayın  Erdal Bahçıvan ve İSO yetkilileri ve sektör temsilcilerine şükranlarımı  sunuyorum. Sürece katkı veren İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve  çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum."
 
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise MEB ile iş birliğinden duydukları  memnuniyeti dile getirdi
 
 İstanbul'da mesleki eğitimi güçlendirmek ve iş gücü piyasasının insan  kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere Bakanlık ile çok başarılı bir iş birliği  yürüttüklerine işaret eden Bahçıvan, "3 yıldır iş birliklerimiz giderek çok daha  güçleniyor. İş birliklerimizde sürekli yeni açılımlar yapıyoruz. Kaynakçılık ve  yazılım alanlarında attığımız ortak adımlar da bunun somut göstergeleri. İSO  olarak tüm imkanlarımızla belirlenen mükemmeliyet merkezlerimizi destekleyeceğiz.  Atılan bu yeni adımla MEB ile iş birliğimizi yeni bir aşamaya taşımış ve tematik  iş birliğinin ilk iki adımını atmış bulunuyoruz. Kısa sürede de önemli mesafeler  almaktan mutluluk duyuyorum. Toplantıya katılan MEB Bakan Yardımcımız Mahmut  Özer'e, meslek komitesi temsilcilerimize ve yetkililerimize çok teşekkür  ediyorum." Lise yerleştirmelerinde kaynakçılık alanında Kartal Şehit Öğretmen  Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pendik Halil Kaya Gedik Metal  Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik  Anadolu Lisesi, Arnavutköy Örfi Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,  Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini, yazılım alanında ise Sarıyer Mehmet  Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini tercih edecek öğrencilere bursun  yanı sıra mezuniyetlerinin ardından istihdamlarında öncelik sağlanacak.
 
 

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MEB Milli Eğitim Bakanlığı talim terbiye kurulu
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