MEB resmen duyurdu! 31 Aralık'a kadar sürecek...

BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bakan Selçuk, okulların tamamen açılmasıyla ilgili de 'Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız'' demişti

Hürriyet Gazetesi Yazarı Nuran Çakmakçı, okullarla ilgili alınan son kararı yorumladı. Çakmakçı şunlara dikkat çekti:Okulların bir kısmı kapanmayı bekliyordu, bir kısmı için sürpriz oldu. Bu yıl okula hiç başlamayan 6,7, 10 ve 11’inci sınıflar anlaşılan 2021’de yeni sınıflarına başlayacak.Bazı okullarda sınavlar yapıldı, ama hala ilk sınavlarını bile yapmayanlar var. Bu durumda ölçme değerlendirme sisteminde değişikliğe gidilebilir. 4'üncü sınıftan itibaren bir dönemde iki sınav olması gerekiyordu. Sınav yapmayan okullar şimdi ne yapacağını düşünüyor. Tek sınav yapanlar, büyük ihtimalle ikinci notlarını performans ve proje ödevlerinden verecekler. Bütün öğrenciler yine EBA Okullu olacak gibi.

Özellikle çalışan anneler için anaokullarının durumu konusunda şimdilik bir netlik yok. Çünkü, ilk açılan kurumlar sınava hazırlanan 8 ve 12'inci sınıflar bu durumdan en çok mağdur olacak kesim. Etüd merkezleri ve kursların açık olup olmayacağı da henüz belli değil.Ekonomik sıkıntı yaşayan özel okulların durumu daha da zorlaşacak. Aralık sonuna kadar eğitim yapılmaması durumunda yemek paraları ve eğitim ücretlerinin iadesi gündeme gelecek.Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat arası yapılacaktı. Muhtemelen tatil 5 Şubat’a kadar devam edecek."