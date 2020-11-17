MEB resmen duyurdu! 31 Aralık'a kadar sürecek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıkladı. Yüz yüze eğitim rafa kaldırıldı ve yıl sonuna kadar uzaktan eğitim yapılacak. Erdoğan kararı "Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek" şeklinde açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası bir açıklama da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır" denildi.
BAKAN UYARMIŞTI!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kızılay'da uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri gördüğünü belirterek, "Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor. Kurallara uyalım" dedi. Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pazar günü çalışma arasında Kızılayda yürüdüm. Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeyi görünce, çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor. Kurallara uyalım" demişti.
BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Bakan Selçuk, okulların tamamen açılmasıyla ilgili de 'Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız'' demişti
Hürriyet Gazetesi Yazarı Nuran Çakmakçı, okullarla ilgili alınan son kararı yorumladı. Çakmakçı şunlara dikkat çekti:Okulların bir kısmı kapanmayı bekliyordu, bir kısmı için sürpriz oldu. Bu yıl okula hiç başlamayan 6,7, 10 ve 11’inci sınıflar anlaşılan 2021’de yeni sınıflarına başlayacak.Bazı okullarda sınavlar yapıldı, ama hala ilk sınavlarını bile yapmayanlar var. Bu durumda ölçme değerlendirme sisteminde değişikliğe gidilebilir. 4'üncü sınıftan itibaren bir dönemde iki sınav olması gerekiyordu. Sınav yapmayan okullar şimdi ne yapacağını düşünüyor. Tek sınav yapanlar, büyük ihtimalle ikinci notlarını performans ve proje ödevlerinden verecekler. Bütün öğrenciler yine EBA Okullu olacak gibi.
Özellikle çalışan anneler için anaokullarının durumu konusunda şimdilik bir netlik yok. Çünkü, ilk açılan kurumlar sınava hazırlanan 8 ve 12'inci sınıflar bu durumdan en çok mağdur olacak kesim. Etüd merkezleri ve kursların açık olup olmayacağı da henüz belli değil.Ekonomik sıkıntı yaşayan özel okulların durumu daha da zorlaşacak. Aralık sonuna kadar eğitim yapılmaması durumunda yemek paraları ve eğitim ücretlerinin iadesi gündeme gelecek.Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat arası yapılacaktı. Muhtemelen tatil 5 Şubat’a kadar devam edecek."