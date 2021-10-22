22 Ekim 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.480 1.68 EURO 11,2010 1.09
USD 9,6040 1.09 ALTIN 554,340 1.67
CANLI BORSA
TÜMÜ

MEB resmen duyurdu! 29 Ekim'de başlıyor, tüm liselerde yapılacak

AA |  22 Ekim 2021 Cuma - 21:44 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 21:44

MEB resmen duyurdu. Detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması" düzenleyecek.


Genel müdürlüğün internet sitesinde yer alan açıklamada, milli birlik  ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramların  coşkusunu yaşatmak, devlet, vatan, millet, bayrak ve Cumhuriyet sevgisini  güçlendirmek, Milli Mücadele, istiklal ve istikbal bilincini öğrencilerde  sağlıklı bir şekilde oluşturmak amacıyla "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Liseliler  Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması" düzenleneceği bildirildi.
 
Cumhuriyetin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmaya  başvuruların başladığı ve 29 Ekim'de saat 14.00'te yapılacak yarışma saatine 15  dakika kalana kadar devam edeceği kaydedildi.
 
Öğrencilerin "ogm.eba.gov.tr/yarisma" adresi üzerinden başvurabileceği  yarışmada dereceye gireceklerden birinciye fotoğraf makinesi ve plaket, ikinciye  bisiklet ve plaket, üçüncüye ise akıllı saat ve plaket hediye edileceği  belirtildi.
 
  

ETİKETLER

MEB Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.