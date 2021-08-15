15 Ağustos 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.448 0.22 EURO 10,0630 0.00
USD 8,5190 -0.26 ALTIN 487,100 1.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

MEB resmen duyurdu! 24 Ağustos'ta başlıyor

AA |  15 Ağustos 2021 Pazar - 9:04 | Son Güncelleme : 15 08 2021 - 9:04

MEB harekete geçti. Tarih belli oldu. Milyonlarca kişi bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. 24-30 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), destekleme ve yetiştirme kurslarına başvuruların 24-30 Ağustos'ta yapılabileceğini duyurdu.


Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Tarihler netleşti, detaylar paylaşıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 8. ve 12. sınıflar ile mezun öğrencileri kapsayan 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kurslarının iş akışı paylaşıldı.
 
Buna göre, kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 16-19 Ağustos'ta, öğretmen başvurularının alınması 20-23 Ağustos'ta, öğrenci başvurularının alınması 24-30 Ağustos'ta, kurs sınıflarının oluşturulması ise 31 Ağustos-3 Eylül'de yapılacak.
 
Destekleme ve yetiştirme kursları 6 Eylül 2021'de başlayacak, 10 Haziran 2022'de tamamlanacak.

ETİKETLER

MEB MEB duyuru MEB açıklama MEB karar MEB kararı destekleme programları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.