MEB resmen duyurdu! 2 Nisan'da...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. MEB'den yapılan açıklamada binlerce öğrenciyi sevindirecek gelişme duyuruldu. 2 Nisan'a kadar tamamlanacağı bilgisi verildi. Koronavirüs salgını ile birlikte başlayan uzaktan eğitim sürecinde öğrenci ve veliler MEB tarafından yapılan açıklamaları dikkatle takip ediyor. Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklamaları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından paylaşılırken yapılan yeni açıklama ücretsiz dağıtılan tabletler ile ilgili oldu. “Eğitimde Kontrollü Normalleşme” döneminde öğrenciler, koşullar doğrultusunda okullarına kavuşurken tablet bilgisayar seti dağıtımları da artarak devam ediyor. 22 Mart-2 Nisan tarihleri arasında dağıtım yapılacak yeni fazda, içinde 25 GB internet paketi bulunan 27 bin 445 tablet bilgisayar daha öğrencilere ulaşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime erişme konusunda sorun yaşayan öğrenciler için harekete geçti. Binlerce ücretsiz tablet dağıtımı yapıldı. MEB tarafından yapılan açıklamada tablet dağırımı ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Uzaktan eğitim sürecinde cihaz ya da internet erişimi gereksinimi olan tüm öğrenciler için başlatılan tablet dağıtımlarında 500 bin adet olarak konulan ilk hedefle Ocak ayı verileri aşılarak 700 bine yakın öğrenciye ulaşıldı. Millî Eğitim Bakanlığı, “Eğitimde Fırsat Adaleti” parolasıyla daha çok öğrenciye ulaşmak için dağıtımları sürdürüyor.

10. faz tablet bilgisayar dağıtımı kapsamında Bakanlık tarafından tedarik edilen 27 bin 445 cihazın dağıtımlarının yapılacağı 26 ile sevkiyatına başlandı. Bu fazdaki dağıtımda, tablet bilgisayarların 18 bin 764’ü yatılı bölge ortaokulu öğrencilerine ulaştırılacak.

27 bin 445 tablet bilgisayarlık 10. faz dağıtım programında, tabletlerin gönderildiği illerin yöneticileri ile video konferansla bir araya gelen Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; bir yandan daha çok öğrencinin yüz yüze eğitime devam edebilmesi için tüm toplumun desteğiyle gösterilen gayretin devam ettiğini, diğer yandan da gereksinimi olan öğrenciler için cihaz ve internet paketi desteğinin güçlü bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

“Eğitimde Kontrollü Normalleşme” döneminde içinde internet paketi bulunan tablet bilgisayar desteği ve daha aktif şekilde hizmet veren EBA Destek Noktaları’nın öğrencilerin hizmetinde olduğunu belirten Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen yıl 23 Mart’ta başladığımız uzaktan eğitim faaliyetlerinde bir yılı geride bıraktık. 10 günde 3 televizyon kanalı kurarak çocuklarımızın eğitiminin kesintiye uğramasına izin vermedik. Bugün dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitesi ve bir dünya markası olan EBA dijital platformunda öğrenci, öğretmen ve velilerimizin de işaret ettiği gibi içerik kalitesi giderek artıyor. Evlatlarımıza onlarca basılı ve dijital materyal desteği sunarken internet erişimi ve cihaz sorunu yaşayan çocuklarımıza 500 bin tablet bilgisayar desteği diyerek yola çıktık. Hedefimize Ocak ayında ulaştık ve şu anda 700 bine yaklaştık. Sayıları 15 bini aşan EBA Destek Noktaları’mızda hijyen tedbirlerine azami dikkat ederek çocuklarımıza alternatif destek sunuyoruz. Bugün de 26 ilimize 27 bin 445 tablet bilgisayar setini, içinde her zamanki gibi 25 GB internet paketi ile ulaştırıyoruz. Hep birlikte daha fazlasını başarmak için çalışmaya devam edeceğiz.”