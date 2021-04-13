MEB resmen duyurdu! 15 Nisan'da başlıyor...

Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca kişinin beklediği kararı resmen açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Ülkemiz genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişle ilgili bazı yeni kararlar alınmıştır.
Buna göre: • İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.
• Ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde (8. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.
• Liselerin tüm sınıf düzeylerinde (12. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.
• 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir.
• 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, cumartesi ve pazar günleri de dâhil, devam edilecektir.
• Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir.
Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.