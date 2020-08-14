MEB resmen değiştirdi! Artık yasak...

Yeni yönetmelikte şunlar yer aldı:İl millî eğitim müdürlüklerinde, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin il düzeyinde planlanması ve kurumlar arası iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonu oluşturulur. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonu, biri eylül ayında, diğeri haziran ayında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Rehber öğretmen/psikolojik danışman merkezî sınavlarda görev alabilir ve istemesi hâlinde belleticilik görevi yapabilir. Ancak rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara nöbet görevi verilemez.

Sınıf rehber öğretmenliği görevi olmayan öğretmenler, gerektiğinde rehberlik ve psikolojik danışma servisinin planlaması doğrultusunda rehberlik çalışmalarına destek sağlar.

Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanların çalışma süreleri bir iş saati 60 dakika olmak üzere haftalık 30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim kurumunun servis, ulaşım, özellik ve ihtiyaçlarına göre rehber öğretmen/psikolojik danışmanla iş birliğinde okul müdürlüğünce düzenlenir.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırılması çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Selçuk, yönetmeliğin bu kapsamda yayımlandığını ifade etti.

Yoğun bir çalışma sürecinin sonunda hazırlanan yönetmelikle mevzuatın sadeleştirildiğini ve hizmet alanının tamamını kapsayacak şekilde düzenlendiğini anlatan Selçuk, uygulamada bütünlüğün sağlanması açısından rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin gelişmeler, gerçekleştirilen değişiklikler ve güncel düzenlemelerin yeni yönetmeliğe yansıtılmaya çalışıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Yönetmelikte rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunan personelin unvanı, sunulan hizmetlerin tamamını kapsayacak şekilde 'rehber öğretmen/psikolojik danışman' olarak ifade edildi. Bu yönetmelikle birlikte rehber öğretmen veya psikolojik danışmanlarımızın teneffüslerde ve gerektiğinde öğle aralarında öğrenci, veli ve öğretmenlerle çalışmalarına devam etmelerinden dolayı nöbet görevi kaldırıldı. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ile eğitim kurumlarımızda tüm çocuklarımıza yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sunulmasında, eğitim ve öğretimle bütünleşen, çocukların gelişimini destekleyen, sorun odaklı olmayan, gelişimsel ve önleyici anlayış ön plana çıkarılmaya çalışıldı. Mevzuat güncelleme çalışmaları kapsamında bu yönetmelikle birlikte Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yönergesi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Etik Yönergesi hazırlandı. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ve hazırlanan diğer mevzuatlarımızın öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim."