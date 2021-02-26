MEB resmen açıkladı ve belli oldu! 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı tek tek duyurdu. Tarihler belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonların beklediği önemli açıklamayı yaptı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk sınava girecek 8. ve 12. sınıflara özel bir uygulamaya dikkat çekti. 6 Haziran'a kadar yapılacak. Yüz yüze eğitimde 6, 7, 10 ve 11. sınıflar için de açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öte yandan yüz yüze eğitime ilişkin çalışmalarına da devam ediyor. Yüz yüze eğitim, sınavlar, öğretmen atamaları, kaynak setleri ve diğer birçok merak edilen konuyla ilgili bilgi verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk mart ayı sonuna işaret ederek sınavlarla ilgili de açıklamada bulundu. Öğretmen atama takvimiyle ilgili soruyu da yanıtladı. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları...

Milyonlarca öğrenci, veli, ve öğretmen merakla bekliyordu. MEB 'den açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim ile ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk o tarihlere işaret etti ve resmen açıkladı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim, öğretmen ataması, sınavlar, sınava girecek öğrencilere yönelik yapılan hazırlıklara ilişkin önemli açıklamada bulundu; 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıflar için merak edilen konulara açıklık getirdi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin yeni değerlendirmelerin devam ettiğini belirtti. Bilim Kurulunun tavsiye kararı aldığını vurgulayan Selçuk, "Kabine toplantılarında Sağlık Bakanlığınca yapılan sunumlarla, tartışmalarla fotoğraf ortaya koyuluyor. Neticede Kabine bir karara varıyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu açıklıyor. Bu süreç tamamen Bilim Kurulunun önerileriyle böyle tamamlanıyor. Her 15 günde bir, "Bu kararları değiştirelim mi, yeni kararlar alalım mı, ihtiyaç var mı, durum uygun mu?' şeklinde değerlendiriliyor. 6, 7, 10 VE 11. SINIFLAR İÇİN YÜZ YÜZE EĞİTİM Yüz yüze eğitime başlamayan öğrenciler için de açıklama yapan Selçuk, "10. sınıf için 11. sınıf için, mesela 6. sınıf için, 7. sınıf için yeni değerlendirmeler önümüzdeki toplantılarda yapılacak." dedi. YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK OKULLARIN TÜM İHTİYAÇLARI TEDARİK EDİLDİ Selçuk, yüz yüze eğitime başlayacak okullarda gerekli kontrollerin yapıldığını, okulların tüm ihtiyaçlarının tedarik edildiğini de belirtti. 24 Şubat Çarşamba günü Çorum'da öğretmenlerle birlikte aşı olduğunu anımsatan Selçuk, aşılama çalışmasının belirlenen planlama doğrultusunda devam ettiğini söyledi. Aşının özellikle köy okullarından başlaması konusunda bir planlama olduğunu aktaran Selçuk, şöyle devam etti: "Biz resmî ve özel okullardaki 1 milyon 259 bin öğretmenimizin tüm bilgilerini yaklaşık iki üç hafta önce Sağlık Bakanlığı ile paylaştık. Onlar da gereken düzenlemeleri yaptılar." OKULDA DERS VEREN VE ÇALIŞAN HERKES AŞI OLACAK Bakan Selçuk, "Okullarda sadece öğretmenler mi aşı olacak?" sorusu üzerine ise okullarda ders veren veya çalışan herkesin belirlenen planlama doğrultusunda aşı olacağını ifade etti. Okullarda yüz yüze eğitime katılıma ilişkin bilgiler de paylaşan Selçuk, açılan köy okullarında devam oranlarının yüzde 90'ların üzerinde olduğunu vurguladı. Bakan Selçuk, ilkokullarda yönetimin büyük bir kısmını okullara bıraktıklarını, Bilim Kurulunun oluşturduğu standartlarla birlikte her okulun kendine özgü imkân ve koşulları değerlendirerek salgına yönelik önlemleri alacağını belirtti.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Liselerde yapılacak sınavlara ilişkin soruyu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Lise öğrencilerine karne verebilmeleri için not da vermeleri gerektiğini anlatan Selçuk, bu çerçevede Mart ayı sonuna kadar illerin risk değerlendirmesine bakılacağını ifade etti. Bakan Selçuk, şunları söyledi: "Biliyorsunuz, yerinde karar diye bir şeyden söz ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan toplantıda yerinde karar konusunda tüm bakanlıklara verilen görevler var. Çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzıssıhha kurulu, valilerin gözetiminde, o ille ilgili özel kararlar verebilir. Yani 'Burada çok yüksek risk var, biz bu hafta sınav yapmayalım, bu hafta okulu açmayalım, açalım.' diyebilir. Genel prensipler konusunda standartlarımız var. Ama illerin vaka sayısı anlamındaki durumu, illerde hıfzıssıhha kurulu tarafından yönetilecek ve bu kurul, 'Bir ilde hiç vaka yok ya da çok az, biz okullarımızı şu kademelerde açıyoruz.' diye karar verebilir ama başka bir il de diyebilir ki 'Bizim ilimizde çok yüksek risk var, bu hafta açmıyoruz, iki hafta açmıyoruz.' ve bu süreçte de biz okulların açılma durumuna göre onların sınavlarını erteleyeceğiz."

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Bakan Selçuk, öğretmen atama takvimiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü aktararak şu değerlendirmeyi yaptı: "Dün bir toplantı yaptık, hemen önümüzdeki aylarda kısa bir zamanda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek? Bu çalışmayı Personel Genel Müdürlüğümüz taslaklar hâlinde bize getirdi. Elimizde iki taslak var, bunlardan hangisini ne şekilde değerlendirelim, Ankara 'ya döndüğümde tekrar ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceğiz. Daha fazla öğretmen ataması olması gerektiğini, net söylüyorum. Haklılar, hayalleri var, gelecek beklentileri var; ev kuracaklar, aile kuracaklar, evlenecekler bunun farkındayız. Ekonomik imkânlar çerçevesinde de ilgili bakanlıklarla yapılan değerlendirmeler sonucu böyle bir tablo ortaya çıktı. Temennimiz, çabamız bunun daha da yükselmesi yönünde."

OKULLAR EKİPLER TARAFINDAN DENETLENİYOR

Okullarda temizliğin önemine dikkati çeken Bakan Selçuk, hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonu önleme kılavuzu hazırladıklarını bildirdi. Bu kılavuzda bir eğitim mekânının ne şekilde düzenleneceği, hangi önlemlerin alınacağının ayrıntılı şekilde yer aldığını ifade eden Selçuk, okulların ekipler tarafından denetlendiğini, risk değerlendirmesi yapıldığını, eksikliğin tespit edilmesi durumunda bu eksikliğin hızla giderildiğini söyledi.

MESLEK LİSELERİ

Meslek liselerinin salgın döneminde yaptığı inanılmaz atağın, kendilerini çok rahatlattığını kaydeden Selçuk, şöyle devam etti: "Biz 'Temizlik malzemesi, sıra, masa nereden gelecek, dezenfekten ve ateşölçer ihtiyacını nasıl halledeceğiz?' diye geçmişte düşünürken artık ihracata başlayan kurumlarımız var. Burada yaşasın meslek lisesi diyecek bir noktaya geldik. Çünkü kendi ihtiyaçlarının çok ötesinde ülkenin ihtiyaçlarını tedarik ediyorlar. Bizim depolarımız dolu, hiçbir okulumuzun bir ihtiyacı yok, olan varsa derhâl hazırlar, göndeririz."

8 VE 12. SINIFLAR İÇİN ÖZEL UYGULAMA: 6 HAZİRAN'A KADAR...

Bakan Selçuk, 8 ve 12. sınıf öğrencilerine sınavlara hazırlanması için farklı imkânlar sunduklarını da belirtti. Sınavlara hazırlanan öğrenciler için özel kanal oluşturduklarını bildiren Bakan Selçuk, şöyle konuştu: "Bir defa iki ayrı kanalımız var, 8 ve 12. sınıflar için özel kanallarımız var. Orada öğretmenlerimiz sınava yönelik ders anlatıyor, soru çözümü yapıyor. Bu, sadece onlara özel bir kanal. Ayrıca hafta içinde başka öğretmenlerimiz aynı dersi veriyor televizyonda. Ayrıca kendi öğretmenleri de aynı dersi veriyor. Video kütüphanemizde benzer derslerin filmini, videosunu izleyebilirler. Bakın, dört yaptı. Ayrıca soru çözüm hattımız var. Öğrenciler burayı arayarak ben bunu çözemedim, yardım istiyorum diyerek 6 Haziran'a kadar cevap alabilir.

14 KİTAPTAN OLUŞAN PAKET

Ayrıca yüz yüze eğitim, geçen sene ağustos ayından itibaren destekleme yetiştirme kurslarımız var. 1 milyon civarında öğrenci okula gidip geliyor. Küçük gruplar hâlinde çalışıyor, tüm standartlara uyuyorlar. Sınava kadar gelip gidecekler. Biz öğrencilere sadece evinde televizyon, internet ve dijital platformla bırakmıyoruz. Ayrıca her öğrenciye 14 kitaptan oluşan bir paket hazırladık. Sınava girecek öğrencilere bu kitapları takdim edeceğiz."

10. SINIFLARA YÖNELİK YENİ SET HAZIRLANDI Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 10. sınıf öğrencilerini ilgilendiren bir açıklamada bulundu ve yeni bir set hazırlandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Lise öğrencilerimize yönelik kaynak desteklerimizde 10. sınıflarımız için beceri temelli etkinliklerden oluşan yeni bir set hazırladık. Sevgili Gençler, 9 ayrı dersten 980 etkinliğin yer aldığı setinize http://eba.gov.tr'deki sayfanızdan ulaşabilirsiniz. Devamı gelecek..." ifadelerini kullandı.

128 BİN ÖĞRETMEN SERTİFİKA ALDI

"Öğretmenlerimizden 128 bini, dijital beceriler konusunda dünyanın her yerinde geçerli uluslararası sertifika aldı. Öğretmenlerimizin tamamı öğretmenlik hayatında kullanması gerekli dijital becerilerin tamamını kazandı, emin olun, biz bunun için yıllarca uğraşsak bu kadar başarılı olamazdık." diye konuşan Bakan Selçuk, "Ulusal Destek Öneri Programı'mız hazırlanıyor, yakında bunu ilan edeceğiz. Burada bütün destekler var; içerik, yayın, video, hepsi olacak." dedi.

Salgın döneminde 540 bin civarında öğretmenle video konferans üzerinden bir araya geldiklerini ifade eden Selçuk, bu toplantılardan çok şey öğrendiğini dile getirdi. Selçuk, "Yüz yüze konuşmak çok değerli. Öğretmenlerimizle hasbihâl edip sahayı doğrudan görmek, mutfakta çalışanı dinlemek, asıl derdi olanı dinlemek... Bizim de derdimiz bu, çok verimli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE...

Ulusal Destek Öneri Programı'nın hazırlandığını ve yakında ilan edeceklerini söyleyen Selçuk, şunları dile getirdi: "Burada bütün destekler var; içerik, yayın, video, hepsi olacak. Şunu dikkate almak lazım: Türkiye, bunu veriye dayalı olarak söylüyorum, ilkokul, ortaokul, lise, ayrı üç kanal kurabilen ve bunu 3 kez tekrar eden bir altyapı kurabilmiş birkaç ülkeden birisi oldu. Çevrim içinin dışında 25 bin sorunun olduğu mobil soru bankamız var. Diyelim interneti olmadan da bu mobil soru bankasına öğrencilerimiz erişebilir. Bunun yanında destekleme yetiştirme kurslarımız var. Ağustostan beri kapılar açık. Diyelim öğrencimiz sınava girecek, şu anda okul kapalı ve kendisi başka ilde bu öğrencimiz bulunduğu ilde kendi okul türünde bir okula gidip sınavını orada olabilir. İller arası seyahat etmesine gerek yok. En yakın okulda gidip sınavına girebilir."