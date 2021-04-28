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MEB resmen açıkladı! Tarih belli oldu 3-7 Temmuz...

28 Nisan 2021 Çarşamba - 0:11 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 0:26

Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca kişinin beklediği kararları açıkladı. Tam kapanma kararı sonrası okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmişti. Bakanlık bir açıklama daha yaparak Açık Öğretim Okulları 3. Dönem sınavları 3-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacağını duyurdu.


Kabinede alınan karar sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), peş peşe kararlar geliyor. MEB, 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda; resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir" denildi. 
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI 
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tam kapanma kararının,  bayramdan sonraki günlerde okullarda yüz yüze eğitime başlanılması için bir umut  olduğunu bildirdi. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı Kabine  Toplantısı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararına ilişkin  paylaşımda bulundu.Ziya Selçuk paylaşımında, "Bugün alınan tam kapanma kararı, bayramdan  sonraki günlerde okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur. Tüm  imkanlarımızla öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin yanındayız.  Sağlığımıza dikkat edip, tedbirlerimizle uzaktan eğitime sıkıca tutunalım."  ifadelerini kullandı.
 
AÇIK ÖĞRETİM 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE YAPICAK
 
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları 3. Dönem sınavları 3-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacağını duyurdu. 

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