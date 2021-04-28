MEB resmen açıkladı! Tarih belli oldu 3-7 Temmuz...

Kabinede alınan karar sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), peş peşe kararlar geliyor. MEB, 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda; resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir" denildi.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tam kapanma kararının, bayramdan sonraki günlerde okullarda yüz yüze eğitime başlanılması için bir umut olduğunu bildirdi. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararına ilişkin paylaşımda bulundu.Ziya Selçuk paylaşımında, "Bugün alınan tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur. Tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin yanındayız. Sağlığımıza dikkat edip, tedbirlerimizle uzaktan eğitime sıkıca tutunalım." ifadelerini kullandı.
AÇIK ÖĞRETİM 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE YAPICAK
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları 3. Dönem sınavları 3-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacağını duyurdu.