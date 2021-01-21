MEB resmen açıkladı! 15 Mart'a uzatıldı...

Milli Eğitim Bakanlığı resmen açıkladı. MEB binlerce kişinin merakla beklediği kararı duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) kazanan ve geçici kayıtları yapılan lise son sınıf öğrencilerinin, mezuniyet belgelerini ibraz etme süresinin 15 Mart 2021'e uzatıldığını bildirdi. Bu tarihe kadar belgelerini ibraz edemeyenlerin ilgili yükseköğretim programından kayıtları silinecek. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğretmenlere yönelik düzenlenen mesleki gelişim programları kapsamında uzaktan eğitim yoluyla temel enstrüman kursları verilmeye başlandı.

Üniversitelere geçici kayıtları yapılan öğrencilerin lise mezuniyet belgelerini ibraz etme süresi uzatıldı.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) kazanan ve geçici kayıtları yapılan lise son sınıf öğrencilerinin, mezuniyet belgelerini ibraz etme süresinin 15 Mart 2021'e uzatıldığını bildirdi. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, lise son sınıf öğrencilerinden Kovid-19 salgını nedeniyle eylülde yapılan sorumluluk veya staj bitirme sınavına giremeyen, katıldığı halde başarısız olduğu için mezun edilemeyen ancak bir yükseköğretim programını kazanarak geçici kayıt yaptıranların durumuna ilişkin açıklama yaptı. 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna göre, öğrencilerin mezuniyet belgelerini 31 Aralık 2020'ye kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmesi gerektiği hatırlatılan açıklamada, öğrencilerin kayıtlarının silinmemesi ve mağduriyet yaşamamaları için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına yazı gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 13 Ocak 2021'deki toplantısında, "YKS sonucunda bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ve geçici kayıtları yapılan ancak mücbir sebeplerle ortaöğretim kurumlarından mezun olamamış öğrencilerin, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ortaöğretim kurumundan mezun olduklarına dair belgelerini 15 Mart 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ibraz etmeleri" yönünde karar alındığı bildirildi.Bu tarihe kadar belgelerini ibraz edemeyenlerin ilgili yükseköğretim programından kayıtları silinecek.

MEB öğretmenlere yönelik çevrim içi enstrüman kursları başlattı

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı nca (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğretmenlere yönelik düzenlenen mesleki gelişim programları kapsamında uzaktan eğitim yoluyla temel enstrüman kursları verilmeye başlandı. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının başladığı ilk günlerde 3 Nisan 2020'de öğrenci, öğretmen ve veliler için "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" (ÖTİS) projesinin başlatıldığını hatırlattı.Proje kapsamında müzik öğretmenlerinin, enstrümanları eşliğinde seslendirdiği ve evlerinde kendi imkanlarıyla çektiği videolarla tüm Türkiye'ye "Evde kal müzik dinle" mesajını ilettiğini söyleyen Boyacı, bu süreçte veli, öğretmen ve öğrencilerin motivasyonlarını artırmak, eğlenerek etkili vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan ve Türkiye'nin her yöresinde görev yapan müzik öğretmenlerine yayılan proje kapsamında 220 klibin yayınlandığını bildirdi. Boyacı, müzik öğretmenlerinin salgın sürecinde evlerinde kalan meslektaşları için çektiği, bağlama, ney, gitar, ukulele ve keman gibi enstrümanların "temel düzey enstrüman eğitimi" videolarının da Genel Müdürlüğün Youtube kanalında yayınlandığını aktardı.

"Uzaktan eğitim programlarına 2 milyon 234 bin 148 kursiyer başvurdu"

Salgın sürecinde öğretmenlerden gelen eğitim talepleri doğrultusunda hazırlanıp 2 milyon 234 bin 148 kursiyerin başvurusuna açılan uzaktan eğitim programlarına, "Temel Enstrüman Eğitimleri"nin de dahil edildiğini belirten Boyacı şunları kaydetti:"Başlangıç düzeyi bağlama eğitimiyle başlayan ve keman, gitar, ukulele, piyano, ud, yan flüt ve ney enstrümanlarının temel düzey eğitimlerinin yanı sıra sayı ve çeşidi artırılan mesleki gelişim programları 80 bin öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır. Temel enstrüman eğitimleri kapsamında solfej ve ritim eğitimleri mesleki gelişim programları hazırlık süreçleri devam etmektedir."