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MEB resmen açıkladı! 15 Mart'a uzatıldı...

21 Ocak 2021 Perşembe - 17:13 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 17:13

Milli Eğitim Bakanlığı resmen açıkladı. MEB binlerce kişinin merakla beklediği kararı duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) kazanan ve geçici kayıtları yapılan lise son sınıf öğrencilerinin, mezuniyet belgelerini ibraz etme süresinin 15 Mart 2021'e uzatıldığını bildirdi. Bu tarihe kadar belgelerini ibraz edemeyenlerin ilgili yükseköğretim programından kayıtları silinecek.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğretmenlere yönelik düzenlenen mesleki gelişim programları kapsamında uzaktan eğitim yoluyla temel enstrüman kursları verilmeye başlandı.


Üniversitelere geçici kayıtları yapılan öğrencilerin lise mezuniyet  belgelerini ibraz etme süresi uzatıldı.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları  Sınavı'nı (YKS) kazanan ve geçici kayıtları yapılan lise son sınıf  öğrencilerinin, mezuniyet belgelerini ibraz etme süresinin 15 Mart 2021'e  uzatıldığını bildirdi.  MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, lise son sınıf öğrencilerinden  Kovid-19 salgını nedeniyle eylülde yapılan sorumluluk veya staj bitirme sınavına  giremeyen, katıldığı halde başarısız olduğu için mezun edilemeyen ancak bir  yükseköğretim programını kazanarak geçici kayıt yaptıranların durumuna ilişkin  açıklama yaptı. 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna göre,  öğrencilerin mezuniyet belgelerini 31 Aralık 2020'ye kadar yükseköğretim kurumuna  ibraz etmesi gerektiği hatırlatılan açıklamada, öğrencilerin kayıtlarının  silinmemesi ve mağduriyet yaşamamaları için Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  Başkanlığına yazı gönderildiği belirtildi.
 
Açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 13 Ocak 2021'deki  toplantısında, "YKS sonucunda bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ve  geçici kayıtları yapılan ancak mücbir sebeplerle ortaöğretim kurumlarından mezun  olamamış öğrencilerin, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ortaöğretim  kurumundan mezun olduklarına dair belgelerini 15 Mart 2021 Pazartesi günü mesai  bitimine kadar ibraz etmeleri" yönünde karar alındığı bildirildi.Bu tarihe kadar belgelerini ibraz edemeyenlerin ilgili yükseköğretim  programından kayıtları silinecek.
MEB öğretmenlere yönelik çevrim içi enstrüman kursları başlattı
 
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğretmenlere yönelik düzenlenen mesleki  gelişim programları kapsamında uzaktan eğitim yoluyla temel enstrüman kursları  verilmeye başlandı. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının başladığı ilk günlerde 3 Nisan  2020'de öğrenci, öğretmen ve veliler için "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor"  (ÖTİS) projesinin başlatıldığını hatırlattı.Proje kapsamında müzik öğretmenlerinin, enstrümanları eşliğinde  seslendirdiği ve evlerinde kendi imkanlarıyla çektiği videolarla tüm Türkiye'ye  "Evde kal müzik dinle" mesajını ilettiğini söyleyen Boyacı, bu süreçte veli,  öğretmen ve öğrencilerin motivasyonlarını artırmak, eğlenerek etkili vakit  geçirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan ve Türkiye'nin her yöresinde görev  yapan müzik öğretmenlerine yayılan proje kapsamında 220 klibin yayınlandığını  bildirdi.  Boyacı, müzik öğretmenlerinin salgın sürecinde evlerinde kalan  meslektaşları için çektiği, bağlama, ney, gitar, ukulele ve keman gibi  enstrümanların "temel düzey enstrüman eğitimi" videolarının da Genel Müdürlüğün  Youtube kanalında yayınlandığını aktardı.  
 
"Uzaktan eğitim programlarına 2 milyon 234 bin 148 kursiyer  başvurdu"
 
 Salgın sürecinde öğretmenlerden gelen eğitim talepleri doğrultusunda  hazırlanıp 2 milyon 234 bin 148 kursiyerin başvurusuna açılan uzaktan eğitim  programlarına, "Temel Enstrüman Eğitimleri"nin de dahil edildiğini belirten  Boyacı şunları kaydetti:"Başlangıç düzeyi bağlama eğitimiyle başlayan ve keman, gitar,  ukulele, piyano, ud, yan flüt ve ney enstrümanlarının temel düzey eğitimlerinin  yanı sıra sayı ve çeşidi artırılan mesleki gelişim programları 80 bin  öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır. Temel enstrüman eğitimleri kapsamında  solfej ve ritim eğitimleri mesleki gelişim programları hazırlık süreçleri devam  etmektedir."
 

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