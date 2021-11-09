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MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

09 Kasım 2021 Salı - 9:59 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 9:59

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 5 bin 872 personel alımı için başvurular 5 Kasım'da tamamlanmıştı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu veya e-Devlet üzerinen tamamlanan personel alımı başvuruların ardından adayların gözü MEB personel alımı sonuçlarına çevrildi. Peki, MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB sözleşmeli personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih...


MEB personel alımı başvuruları 5 Kasım'da tamamlandı. Bakanlık bünyesinde  ile sözleşmeli fizyoterapist pozisyonunda 260, sözleşmeli destek personeli pozisyonunda (aşçı, aşçı yardımcısı) ise 5.872 personel istihdam edecek. Başvurular,  Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu veya e-Devlet üzerinden alındı. Adayların gözü şimdi de MEB personel alımı başvurularının açıklanacağı tarihte çevrildi. 
 
MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
 
Atama sonuçları, 12 Kasım’da ‘https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/’ üzerinden ilan edilecek. Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak.

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