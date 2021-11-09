MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 5 bin 872 personel alımı için başvurular 5 Kasım'da tamamlanmıştı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu veya e-Devlet üzerinen tamamlanan personel alımı başvuruların ardından adayların gözü MEB personel alımı sonuçlarına çevrildi. Peki, MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB sözleşmeli personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih...

