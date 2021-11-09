MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB personel alımı başvuruları 5 Kasım'da tamamlandı. Bakanlık bünyesinde ile sözleşmeli fizyoterapist pozisyonunda 260, sözleşmeli destek personeli pozisyonunda (aşçı, aşçı yardımcısı) ise 5.872 personel istihdam edecek. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu veya e-Devlet üzerinden alındı. Adayların gözü şimdi de MEB personel alımı başvurularının açıklanacağı tarihte çevrildi.
MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atama sonuçları, 12 Kasım’da ‘https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/’ üzerinden ilan edilecek. Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak.