MEB paylaştı! Uzaktan eğitimin ilk hafta programı belli oldu

??????‍???? Ara Tatil Bitti, Uzaktan Eğitim Kaldığı Yerden Devam Ediyor

?? TRT EBA’da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu.



??İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı???? pic.twitter.com/RuqErK95I3