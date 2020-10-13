MEB öğretmenlere ek nöbet ücreti verecek mi? Sendikaların, MEB'ten nöbet ücreti talebi

Okullarda yüz yüze eğitim başladı. 21 Eylül'den bu yana öğretmenler de eğitimin sorunsuz devam etmesi adına okulda nöbet görevlerini yerine getiriyor. Mevzuata göre nöbet tutan öğretmenlere ise nöbet ücreti ödeniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin nöbet görevini fiili olarak yapmaları durumunda haftada 3 saati geçmeyecek nöbet ücreti ödemesi yapılacağını açıklamıştı. Bu hesap doğrultusunda öğretmenlere haftalık 3, aylık ise 12 saat nöbet ücreti ödeniyor. Ancak, birden fazla nöbet görevi verilen öğretmenler ek nöbet ücreti talep ediyor. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın haftada birden fazla tutulan nöbete görevlerine de ücret ödemesini istedi. Peki, MEB öğretmenlere ek nöbet ücreti verecek mi? İşte öğretmenlerin ek ücret talepleri ile ilgili son gelişmeler...

Okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokul birinci sınıflar için 21 Eylül’de başlayan yüz yüze eğitimin birinci aşamasının ardından, ilkokul 2, 3 ve 4’üncü sınıflar, ortaokul 8’inci sınıflar, lise hazırlık ve 12’inci sınıflar, köy okulları ve özel eğitim öğrencileri de yüz yüze eğitime başladı. 21 Eylül'den bu yana öğretmenler de eğitimin sorunsuz devam etmesi adına okulda nöbet görevlerini yerine getiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgede öğretmenlere ödenen nöbet ücreti hakkında önemli bir karara imza atmıştı. Genelgeye göre, “Cumartesi ve pazar günlerine rastlayan ders görevleri ile hafta içi günler dahil olmak üzere ders dışı eğitim çalışmaları ve nöbet görevlerinin yapılmış sayılmaması, bu kapsamda bulunmayan ek ders görevlerinin ise yapılmış sayılması gerekmektedir" denilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin nöbet görevini fiili olarak yapmaları durumunda haftada 3 saati geçmeyecek nöbet ücreti ödemesi yapılacağını açıklamıştı. Buna göre, öğretmenlere haftalık 3, aylık ise 12 saat nöbet ücreti ödeniyor. Ancak, birden fazla nöbet görevi verilen öğretmenler ek nöbet ücreti talep ediyor.

ÖĞRETMENLER HER NÖBETE AYRI ÜCRETLENDİRME İSTİYOR

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, nöbet görevi için haftalık üç saat ek ders ücreti ödendiğini, ancak haftada bir günden fazla nöbet görevi fiilen yerine getirilse dahi ücret ödenmediğini hatırlattı.

Haftada bir kez ifa edildiğinde angarya olarak görülen bir görevin, ikinci kez yapıldığında aynı şekilde değerlendirilmemesinin geçerli bir yaklaşım olmadığını söyleyen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Bu noktada yapılması gereken her bir nöbete ayrı ücretlendirme yapılmasıdır. Kaldı ki, birden fazla nöbet görevi verilme durumu çok yaygın olmayan bir durumdur. Dolayısıyla bu görevlere ek ders ücreti verilmesi MEB bütçesini anlamlı oranda etkileyecek bir yük olmayacaktır" dedi.

MEB ÖĞRETMENLERE EK NÖBET ÜCRETİ VERECEK Mİ?

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Yıllarca nöbet görevi karşılığında öğretmenlerimize ücret ödenmesini talep ettik. Kampanyalar düzenledik, nöbet tutmama eylem kararı aldık. Nitekim çalışanların bu makul talebi kamu idaresi tarafından da kabul edildi ve nöbet için haftalık üç saat ek ders ücreti ödenmeye başlandı. MEB’in bu tavrının anlamı şudur: “Çalışanların ve sendikanın talebi makuldür. Nöbet görevi öğretmenler için angarya olmaktan çıkarılmalıdır. Bu nedenle bu görev karşılığında öğretmenlerimize ücret ödenecektir.” Angaryayı sonlandırmak anlamında doğrusu buydu. Fakat öğretmenlerimize haftada birden fazla da nöbet görevi verilebilmektedir. Bu noktada yapılması gereken de her bir nöbete ayrı ücretlendirme yapılmasıdır. Haftada bir kez ifa edildiğinde angarya olarak görülen bir görevin ikinci kez yapıldığında aynı şekilde değerlendirilmemesi geçerli bir yaklaşım değildir. Bundan dolayı MEB’den beklentimiz, haftada birden fazla yapılan nöbet görevlerine de ücret ödemesidir. Kaldı ki, birden fazla nöbet görevi verilme durumu çok yaygın olmayan bir durumdur. Dolayısıyla bu görevlere ek ders ücreti verilmesi MEB bütçesini anlamlı oranda etkileyecek bir yük olmayacaktır. Sayın Ziya Selçuk’un bu makul talebe de kayıtsız kalmayacağını umuyorum." dedi.