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MEB, Öğretmenler Günü'nde 32 bin öğretmene kitap hediye edecek

20 Kasım 2020 Cuma - 9:43 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 9:43

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında, 32 bin öğretmene hediye kitap gönderecek.


Yaklaşan Öğretmenler Günü kutlamaları için hazırlıklarını sürdüren  MEB, bu yıl bir yeniliğe imza atacak. Bakanlık, öğretmenlere kitap hediye etmek  için Herkese Kitap Vakfı ile iş birliğine gitti.
 
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Herkese  Kitap Vakfı iş birliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında  birleştirilmiş sınıf ve taşımalı eğitim uygulaması yapılan okullardaki 32 bin  öğretmene, Grigory Petrov’un "Beyaz Zambaklar Ülkesinde" kitabı hediye edilecek.
 
"Öğretmenler bir toplumun kalkınma ve ilerlemesinin ana unsuru"
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere hediye edilecek kitap  için bir yazı kaleme aldı. Öğretmenlerin, bir toplumun kalkınma ve ilerlemesinin  ana unsuru, özverili ve saygıdeğer üyeleri olduğunu ifade eden Selçuk, şunları  yazdı:
 
"Milli Eğitim Bakanlığı olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ülkemizin  geleceğini şekillendiren ve eğitimin temel taşı olan öğretmenlerimize Beyaz  Zambaklar Ülkesinde adlı eseri hediye etmek istedik. Öğretmenlerimize rehber  olmasını dilediğimiz bu kitabın öğretmenlerimizin kütüphanelerine  kazandırılmasını sağlayan Herkese Kitap Vakfına katkılarından dolayı teşekkür  ediyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, mesleki  çalışmalarında başarılar diliyorum."
 
Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver ise çocukları  emanet ettikleri öğretmenlerin en değerli hazine olduğunu belirterek, "Her yıl  Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimize birer kitap hediye etmek istiyoruz. Katkı  sağlayan tüm kuruluşlara teşekkür ediyor, öğretmenlerimizin bu özel gününü  kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

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MEB Öğretmenler Günü kitap
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