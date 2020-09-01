MEB ödüyor, 1200 lira ve tarih belli oldu...

Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği ödüyor. Ödeneğin tutarı, hakem kurulu kararıyla bin 210 lira olarak belirlendi. Ödeneğin damga vergisi kesilmiş, yani net tutarı ise bin 200 lira 82 kuruş olacak. Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödeniyor.
Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için %2,5 zam yapılmıştı. Kararda açıklanan ilgili madde: Öğretim yılına hazırlık ödeneği Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödenir. Yapılacak ödemeden binde 8 damga vergisi kesildikten sonra kadrolu öğretmenlere 1.200,32 TL net ödeme yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlerin ayrıca SGK kesintisi olduğundan bu öğretmenlere net olarak 1.032,28 TL ödeme yapılıyor.
ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Bakanlık tarafından göndenilen genelgede ğöğretmenlere ödenen eitime hazırlık ödeneğinin 7 Eylül pazartesi gününden itibaren hesaplara yatırılacağı bildirildi.