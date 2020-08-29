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MEB Müdür ve Müdür yardımcılığı atama sonuçlarını açıklayan iller belli oldu! MEB müdür - müdür yardımcılığı atamaları 2020

29 Ağustos 2020 Cumartesi - 17:39 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 17:48

MEB Müdür-Müdür Yardımcılığı Atama Sonuçları belli oldu. 2020 MEB müdür-müdür yardımcılığı atama sonuçları il il açıklanıyor. MEB 2020 yönetici görevlendirme takvimine göre 25-28 Ağustos tarihleri arasında yönetici atama sonuçları açıklandı. İşte MEB müdür - müdür yardımcılığı atamaları 2020…


2020 MEB müdür-müdür yardımcılığı atama sonuçları açıklandı. Sonuçlar her ilin meb.gov.tr/ uzantısına göre sorgulanabilecek.

Adana, Adıyaman, Ayfon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Arvin, Aydın, Balıkesir, Bilecek, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, K.Maraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.

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