MEB Müdür ve Müdür yardımcılığı atama sonuçlarını açıklayan iller belli oldu! MEB müdür - müdür yardımcılığı atamaları 2020

2020 MEB müdür-müdür yardımcılığı atama sonuçları açıklandı. Sonuçlar her ilin meb.gov.tr/ uzantısına göre sorgulanabilecek.
Adana, Adıyaman, Ayfon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Arvin, Aydın, Balıkesir, Bilecek, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, K.Maraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.
MÜDÜR YARDIMCILIĞI ATAMA SONUÇLARI