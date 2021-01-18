MEB mazeret tayini 2021 başvuruları! 2021 MEB il içi ve il dışı tayin tercihleri başladı!

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il dışı isteğe bağlı yer değiştirme tercihleri bugün başladı. MEB yer değiştirme takvimine göre, atama yer değiştirme tercihleri ve onay süreci 18 - 22 Ocak tarihleri arasında yapılabilecek. Peki, MEB il dışı tayin (atama) tercihleri nasıl yapılır? MEB mazeret tayini 2021 başvuruları ve MEBBİS giriş ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlerin 2021 yarıyıl tatili mazeret tayin başvuruları ocak ayının başında alınmıştı. MEB özür grubu atama takviminin ikinci aşaması başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il dışı isteğe bağlı yer değiştirme tercihleri alınacak. Yayınlanan takvime göre, atama yer değiştirme tercihleri ve onay süreci 18 - 22 Ocak tarihleri arasında yapılabilecek.

Öğretmenlerin 2021 Ocak özür grubu atama süreci başladı. MEB tarafından yayınlanan yerleştirme takvimine göre birinci aşama başvuruları 4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınmıştı. MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan takvime göre, ikinci aşama başvuru ekranı bugün MEBBİS başvuru ekranı üzerinden açıldı. MEB il dışı tayin atama başvuruları ise 22 Ocak tarihine kadar devam edecek.

MEB mazeret tayini atamalarında ikinci aşamada öğretmenlerin okul/kurum bazlı tercihler alınacak.

OKUL LİSTELERİ NEREDE YAYIMLANACAK?

İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi “personel.meb.gov.tr” internet adresinde yayımlanacak.

Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyecek.

Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen; ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacak.

Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.

Öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncelleyebilecek.

MEB MAZERET TAYİNİ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

İller arasında atama tercihleri

Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecek.

Başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecek.

Ancak, 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenmeyecek. Bu kapsamda 40'tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacak. Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde aylıksız izin kullanabilecek.

İl içinde atama tercihleri

İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecek.

Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecek. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacak.

Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecek.

Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek.

Spor liseleri ile güzel sanatlar liseleri öğretmenlerinin tercihleri

Spor liselerinin beden eğitimi alan öğretmenleriile güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecek.

Spor liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli beden eğitimi alan öğretmenleri ile güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecek.

MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

MEB YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayınlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak. Atamalar 26 Ocak'ta açıklanacak. Öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 26 Ocak 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek.