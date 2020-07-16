MEB LGS tercih ve yerleştirme takvimi açıklandı! LGS tercihleri ne zaman başlıyor?

Lise Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercih kılavuzunu da yayınladı. Tercih kılavuzunda MEB Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi de açıklandı. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB tarafından LGS sonuçlarının açıklamasının ardından LGS tercih kılavuzunu da yayınladı. Tercih kılavuzunda MEB Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi de açıklandı. Buna göre, Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri, LGS tercihleri başlama ve bitiş tarihi, LGS yerleştirme sonuçları, boş kontejanlar, Nakil Tercih Başvuruları ve sonuçları ve okulların açılacağı tarih de olmak üzere LGS kapsamında yapılacak işlerin de tarihleri belli oldu. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB LGS tercih ve yerleştirme takvimi...

Lise Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercih kılavuzunu da yayınladı. Tercih kılavuzunda MEB Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi de açıklandı. Buna göre, Ortaöğretim Kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi şu şekilde olacak:

Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları 16-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında tamamlanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 LGS tercihleri 20 Temmuz'da başlayacak, 29 Temmuz'da sona erecek.

LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanları da 10 Ağusto'ta açıklanacak.

NAKİL TECİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları da 10-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. 1. Nakil Tercih sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak.

MEB tarafından alınacak 2. Nakil Tercih Başvuruları ise 17-21 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları 24 Ağustos'ta ilan edilecek.

LGS yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları alıcak. Adaylar başvurularını, 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.

İŞTE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ