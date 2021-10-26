MEB duyurdu. 81 ilde başladı. 4 milyon 565 bin 916 öğrenci katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, kazanım değerlendirme uygulamasını başlattı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kazanım değerlendirme uygulamasını 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda eğitim gören toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılımıyla bugün başlatıyoruz.” açıklamasını yaptı. Peki, MEB Kazanım Değerlendirme Sınavı ne zaman? Kazanım Değerlendirme sınavına kimler girecek? Kazanım Değerlendirme Sınavı nasıl olacak? MEB Kazanım Değerlendirme Uygulaması hangi sınıflar için geçerli? İşte tüm detaylar...

MEB 81 ilde kazanım değerlendirme uygulamasını başlattığını duyurdu. 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılacağı kazanım değerlendirme uygulaması ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklama yaptı. Bakan Özer, "Kazanım değerlendirme uygulamasını 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda eğitim gören toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılımıyla bugün başlatıyoruz.” dedi.

Mahmut Özer, Bakanlık olarak Kovid-19 salgın sürecinden kaynaklı ortaya çıkan geçmiş öğrenme kayıplarının tespit edilerek değerlendirilmesi amacıyla bu uygulamanın yapılacağını ifade etti.

KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Özer yaptığı açıklamada, "Yarın ve 27 Ekim'de ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz. Bu uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak." diye konuştu.

KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVINA KİMLER GİRECEK?

Mahmut Özer, Bakanlık olarak Kovid-19 salgın sürecinden kaynaklı ortaya çıkan geçmiş öğrenme kayıplarının tespit edilerek değerlendirilmesi amacıyla bugün ve yarın ilk kez 7, 8, 11 ve 12'inci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme uygulamasının yapılacağını, çalışmanın 81 ilde uygulanacağını dile getirdi.

ÖĞRENME KAYIPLARI TESPİT EDİLECEK!

Bakan Özer, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kazanım değerlendirme uygulamasını 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda eğitim gören toplam 4 milyon 565 bin 916 öğrencinin katılımıyla bugün başlatıyoruz. Öğrencilerimiz kendi okullarında bu uygulama programına alınacaklar. Kazanım değerlendirme uygulamasıyla öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını tespit edip telafi edecek şekilde programlarımızı yeniden güncelleyeceğiz. Eğitim öğretim yılı boyunca bu desteklerimizi sürekli çeşitlendirerek kapasitesini artıracağız.