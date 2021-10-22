MEB kararı resmen duyurdu! Ücretsiz dağıtılacak, milyonlarca öğrenciye...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika kararı! Milyonlarca öğrenciyi çok yakından ilgilendiriyor. Ücretsiz dağıtılacak. Eğitimde yeni modeli Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer resmen açıkladı. Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler için harekete geçildi. Eğitimde gidilecek yeni düzenlemelerle ilgili önemli bilgiler veren Özer YKS, LGS ili ilgili de öğrenci ve velileri rahatlatan açıklamayı yaptı. Özer, lise ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler için aylık ücretsiz yardımcı testler dağıtacaklarını duyurarak, aynı zamanda bir alanda da yeni modele geçileceğini belirtti. İşte tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Partili milletvekillerine bir sunum yapıp sorularını yanıtladı. Eğitim sistemine dair önemli bilgiler veren Bakan Özer, LGS ve YKS sınavları başta olmak üzere eğitimde önümüzdeki dönemde köklü değişiklikler yapılmayacağı mesajını "Reform değil, iyileştirme yapacağız" diyerek verdi. Özer, lise ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler için aylık ücretsiz yardımcı testler dağıtacaklarını kaydederken bir alanda da yeni modele geçileceğini belirtti. Özer'in sunumda verdiği mesajları şöyle: Önceliğimiz eğitimde fırsat eşitliği olacak. Toplanacak MEB şurasının konusu olarak da bunu seçtik. Fırsat eşitliğinin en önemli ayağı okul öncesi eğitim olacak. İstanbul'da bakanlığın üç katı özel eğitim kurumu var.Yeni kurum yapmak istiyorsunuz arsa sorunu ile karşılaşıyorsunuz. Biz bu sorunu çözeceğiz. Önümüzdeki yıl özel eğitim kurumu sayımız üç katına çıkacak. Bunun için gerekli planlamayı da yaptık, bütçeyi de ayırdık.

CAK, CEK, MIŞ, MİŞ DEĞİL İCRAAT

Artık eğitimde '-cak, -cek, -mış, -miş'li cümleler kurmayacağız. Yapacağımızı söyleyip onu yapacağız. Reform değil, iyileştirmeler yapacağız.

EĞİTİMDE BAŞARILIYIZ

Biz eğitimde aslında başarılıyız. PİSA verilerine bakılırsa bu görülebilecek. Daha da başarılı olmak için çalışacağız.

YENİ ÖĞRETMENE AÇIK KAPATMA EĞİTİMİ

Türkiye bir taraftan okul, diğer taraftan da öğretmen sayısını hızla arttırdı. Biz eğitimi üçe ayırmak istiyoruz; temel eğitim, mesleki eğitim ve öğretmen eğitimi. 20 yıllık öğretmen ile 5 yıllık öğretmenin okuttuğu sınıfların akademik başarısı arasında yüzde 60 fark var. Yeni öğretmenlere vereceğimiz bu eğitim ile bu açığı kapatacağız. Eğitim başarısı öğretmenlerin başarısı kadardır.

HER SORUN MÜFREDATLA ÇÖZÜLMEZ

Her sorunu müfredat ile çözeceğimizi sanıyoruz ve 'onu da bunu da ekleyelim' diyoruz. Oysa sahadaki işleyiş müfredat değişikliği ile olmuyor.

ÜCRETSİZ TEST DAĞITACAĞIZ

Her ay öğrencilere yardımcı testler bastırıp dağıtılacağız.

VAN'DA HİÇ SINIF KAPANMADI

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre pandemi döneminde eğitim konusunda dünyaya göre çok iyi durumdayız. Van'da şu ana kadar hiç sınıf da kapatılmadı. Öğretmenlerimizde aşı yaptıran ve Kovid geçirenlerin oranı yüzde 91. Kantin ve servis çalışanlarında bu oran daha yüksek.

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ MODEL

Mesleki eğitime büyük önem vereceğiz. Sanayicinin istediğini biz yetiştiremiyoruz. İşbirliği ile bunu yapacağız. Sanayicilere 'gelin protokol yapın sizin istediğiniz gibi yetiştirelim' diyeceğiz. Buna Turkcell ile başlayacağız. Protokol ile onların niteliklere göre mesleki eğitim vererek eleman yetiştireceğiz. Üniversite mezunu olanlara da mesleki eğitim vereceğiz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda Kovid ödeneğinin önceki yıla göre 10 kat arttığını ve 722 milyon TL’ye ulaştığını belirtti. 289 okulun ikili eğitime geçtiğini söyleyen Özer, pozitif vaka nedeniyle tamamı kapalı olan okulun bulunmadığını kaydetti.

289 OKUL İKİLİ EĞİTİMDE

Kovid-19 salgını sürerken okullarda yüz yüze eğitime yeniden başlayabilmek için maske, dezenfektan ve temizlik malzemesi alımlarına ayrılan toplam ödeneğin 2021’de bir önceki yıla göre 10 kat arttığını ve 722 milyon TL’ye ulaştığını belirten Özer, “İhtiyaç duymaları halinde öğrenci ve öğretmenlere okullardan maske ve dezenfektan ücretsiz olarak sağlanıyor. Öğretmenlere her ay maske ve dezenfektan kiti veriliyor” dedi. Yüz yüze eğitimde ilk 6 hafta itibarıyla ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde okula devam oranlarının yüksek olduğuna işaret eden Özer, “18 Ekim 2021 itibarıyla Türkiye genelinde 289 okul fiziki koşulları ve mevcudu dolayısıyla ikili eğitime geçiş yaptı. Şu anda pozitif vaka nedeniyle tamamı kapalı olan okul yok. Karantina süresinin 10 güne düşürülmesinin ardından kapalı sınıf oranı binde 2 oldu. Ve bu süreçte Türkiye genelinde vaka sayısı artmasına rağmen kapalı sınıf oranları önemli ölçüde azaldı. En çok sınıf Karabük’te; en az Şırnak’ta. Karadeniz Bölgesi’ndeki illerde sınıf kapama oranları diğer bölgelerden kısmen yüksek” diye konuştu.