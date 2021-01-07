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MEB kararı resmen duyurdu! 11 Ocak'ta başlıyor...

AA |  07 Ocak 2021 Perşembe - 11:39 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 12:17

MEB yeni kararı resmen duyurdu. Yüz yüze eğitimle ilgili açıklama geldi. 11 Ocak pazartesi gününden itibaren başlıyor. 20 Kasım 2020 tarihinde eğitim faaliyetleri durdurulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 11 Ocak'tan itibaren başlanacağı açıklandı.


Milli Eğitim Bakanlığı yeni kararı resmen duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 11 Ocak pazartesi gününden itibaren başlanacağı bildirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere  gönderilen yazıda, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi mevsim şartlarının da  etkisiyle artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle  Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan karar gereği resmi ve özel örgün  eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki yüz yüze eğitim ve öğretim  faaliyetlerine 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde ara verildiği ve eğitim  öğretimin uzaktan eğitim yoluyla devam etme kararının alındığı hatırlatıldı.
 
HEPSİ YÜZ YÜZE EĞİTİM OLARAK UYGULANACAK
 
MEB'in yazısında, yapılan değerlendirme neticesinde, hayat boyu  öğrenme kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 11 Ocak 2021 itibarıyla yüz yüze  başlanacağı bildirildi. Buna göre, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurslarda hafta  içi ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlere dikkat edilecek.  20 Kasım 2020'de durdurulan kurslardan eksik kalan saatlerin tamamı yüz yüze  eğitim olarak uygulanacak ve kurs kapanış tarihleri güncellenecek.
 
MEB AÇIKLAYANA KADAR AÇILMAYACAK
 
Mesleki açık öğretim lisesi ile açık öğretim imam hatip lisesinin yüz  yüze alan derslerine uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilecek.
 
Örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik  düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları MEB tarafından yapılacak açıklamaya  kadar açılmayacak.
 
Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon  Önleme Kontrol Kılavuzu da dikkate alınarak hayat boyu öğrenme kurumlarındaki  eğitim faaliyetlerine 11 Ocak 2021'den itibaren yüz yüze başlanacak, salgının  seyrine göre il/ilçe kurulu kararı ile kursların kapatılması veya yeniden  açılabilmesi mümkün olabilecek.
 
 
 

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