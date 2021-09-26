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MEB, İzmir Konak Necatibey Ortaokulu açıklaması!

AA |  26 Eylül 2021 Pazar - 13:17 | Son Güncelleme : 26 09 2021 - 13:17

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bazı medya organlarında yer alan İzmir Konak Necatibey Ortaokulu ve yerine inşa edilen okulla ilgili iddiaların doğru olmadığını bildirdi.


 MEB'den, son günlerde bazı basın yayın organlarındaki İzmir Konak  Necatibey Ortaokulu ve yerine inşa edilen okulla ilgili haberler üzerine yazılı  açıklama yapıldı. Haberlerde "gerçek dışı ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik iddialara  yer verildiği" ifade edilen açıklamada, söz konusu haberlerdeki "Necatibey  Ortaokulunun kültür mirası kapsamında yer aldığı" iddiasının, doğru olmadığı  belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Okulumuz, İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun  kararında yer aldığı üzere, kültür varlığı niteliğini taşımamaktadır, bu nedenle  Kurul tarafından bu taşınmazın tescil edilmesinin uygun olmadığına karar  verilmiştir.
 
  Ayrıca, 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminde Necatibey  Ortaokulunun hasar almadığı ve deprem dayanıklılığıyla ilgili teknik inceleme  yapılmadığı bilgisi de gerçeği yansıtmamaktadır. Okulun yıkım ve yeniden yapım  kararı; tahkik sonuçları, mevcut binanın günümüz eğitim öğretim ihtiyaçlarına  cevap verememesi ve bölgenin derslik ihtiyacı değerlendirilerek alınmıştır. Okul bahçesindeki 100 yıllık ağaçların kesildiği bilgisi de doğru  değildir. Ağaçlar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından incelenmiş ve ağaçların  bir kısmının 'orman ağacı' niteliği taşımadığı için kesilmesinin herhangi bir  izne tabi olmadığı, diğer kısmının da kesilmesinde ormancılık açısından sakınca  bulunmadığı belirtilmiştir. Yeniden inşa edilecek okulun bahçesine 65 yetişmiş  ağaç dikilecektir."
"Okulun mültecilere verildiği" iddiasının da doğru olmadığı bildirilen  açıklamada, "Söz konusu projeler kapsamında Bakanlığımız tarafından inşa edilen  tüm okullar, devlet okulu niteliğinde olup adrese dayalı sistemle öğrenci kabul  etmektedir." bilgisine yer verildi.
 

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Necatibey oratokulu İzmir konak Milli Eğitim Bakanlığı
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