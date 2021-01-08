MEB İLKSAN yönetimi resmen duyurdu! Yüzde 20 zam yapıldı...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığınca (İLKSAN), eğitim çalışanlarına düzenli yapılan sosyal yardım ödemelerinin yüzde 20 artırıldığı belirtildi. Yapılan artışla bu yıl için emeklik yardımı ortalama 50 bin, ölüm yardımı ortalama 40 bin, maluliyet yardımı ortalama 35 bin lira olarak belirlendi. Şehitlik yardımı 30 bin, cenaze yardımı 2 bin 825, tabii afet yardımı 1700, evlenme yardımı 750, doğum yardımı ise 375 lira olacak. Öte yandan İLKSAN'a üye ilkokul öğretmenleri ile diğer eğitim çalışanlarına Gazi Üniversitesi'nde sınavsız-tezsiz yüksek lisans verileceği duyuruldu. Program yüzde 25 indirimli olacak.

MEB İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, yazılı açıklamasında, sandık tarafından yapılan evlilik, doğum, afet, ölüm, cenaze, şehitlik, maluliyet ve emeklilik yardımı ödemlerinde, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere ortalama yüzde 20 artış yapıldığını ifade etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin başından itibaren evlenme ve doğum yardımı başvurularının e-Devlet üzerinden alındığını kaydeden Yılmaz, diğer yardım ödemelerinde de başvuruların e-Devlet'e taşınması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. İLKSAN tarafından geçen yıl eğitim çalışanlarına yapılan sosyal yardım miktarının, tüm yıllara oranla en yüksek seviyeye çıktığını aktaran Yılmaz, 25 bin 819 üyeye 295 milyon lira yardım yapıldığını kaydetti. Yılmaz, sandığın Elazığ ve İzmir depremlerinden etkilenen 521 aileye doğrudan nakdi afet yardımı ulaştırdığına işaret etti. Yapılan artışla bu yıl için emeklik yardımı ortalama 50 bin, ölüm yardımı ortalama 40 bin, maluliyet yardımı ortalama 35 bin lira olarak belirlendi. Şehitlik yardımı 30 bin, cenaze yardımı 2 bin 825, tabii afet yardımı 1700, evlenme yardımı 750, doğum yardımı ise 375 lira olacak.

SINAVSIZ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Öte yandan İLKSAN'a üye ilkokul öğretmenleri ile diğer eğitim çalışanlarına Gazi Üniversitesinde sınavsız-tezsiz yüksek lisans verileceği duyuruldu. İLKSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ve İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz tarafından İLKSAN Genel Merkezinde düzenlenen törenle iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, ilkokul öğretmenleri ve sandık üyesi diğer eğitim çalışanlarına, sınavsız-tezsiz yüksek lisans imkanı sunulacak. İLKSAN üyeleri, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yürütülen Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarından yüzde 25 indirimli yararlanacak. Enstitü, ilkokul öğretmenleri ve özel eğitim öğretmenlerine yönelik tezsiz yüksek lisans kontenjanları açacak ve talepler doğrultusunda yeni uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları geliştirilerek eğitimcilerin istifadesine sunacak. İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, yaklaşık 300 bin eğitim çalışanına sağlanan bu imkandan dolayı Rektör Prof. Dr. Yıldız'a teşekkür etti. Törene, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yücel Gelişli ve İLKSAN Genel Müdürü Mintez Şimşek de katıldı.