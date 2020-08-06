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MEB ile Deniz Ticaret Odaları arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı

AA |  06 Ağustos 2020 Perşembe - 17:04 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 17:04

Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı.


Video konferans yöntemiyle düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya  Selçuk, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bakanlık bürokratları,  İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası  Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve diğer ilgililer katıldı. Protokol, Bakan  Yardımcısı Özer ve Tamer Kıran tarafından imzalandı.
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, törendeki konuşmasında, coğrafi  konumu bakımından deniz ticareti için bütün imkanlara sahip Türkiye'de denizcilik  sektörünün, bilişim ve teknoloji devrimiyle dijitalleşmesini sağlayarak katma  değeri ve rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulmasını önemsediklerini  belirtti.
 
Dünya ticaretinin yüzde 98'inin deniz yoluyla yapıldığı bu çağda,  Türkiye'nin geleceği, denizlerin nasıl kullanılacağına bağlı olduğuna işaret eden  Bakan Selçuk, bu nedenle ulaşımda deniz yolunun vazgeçilmezliğinin ve hayati  öneminin de artarak devam ettiğini söyledi.
 
Bakan Ziya Selçuk, gemi inşa ve yan sanayi, liman ve gemi  işletmeciliği, gemi adamı, bunker hizmetleri gibi bileşenleri içeren Türk  denizcilik sektöründe, endüstrinin gelişimine katkı sağlamak ve teknolojide daha  hızlı şekilde ilerleme kaydetmek amacıyla sektör paydaşları, sivil kuruluşlar ve  eğitim camiasının birlikte çalışmasının gerekliliğini önemsediklerini dile  getirdi.
 
Selçuk, "Günümüz ve gelecekteki dijital yaşam dünyasında denizcilik  sektöründe küresel rekabette iddialı olabilmek için teknolojik gelişmelerin takip  edilmesi ve dijital dönüşümü sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesinin yanı  sıra bu sektörde çalışmak üzere yüksek teknolojik bilgilerle donatılmış kalifiye  işgücünün yaratılması zorunluluk haline gelmiştir." değerlendirmesini yaptı.
 
"Zor ve pahalı bir eğitim süreci"
Uzmanlaşmanın önemli olduğu denizcilik eğitiminin, zor ve pahalı bir  eğitim süreci olduğuna vurgu yapan Selçuk, dünyada denizcilikte gelişmiş tüm  ülkelerin, Uluslararası Denizcilik Örgütünün sözleşmeleri, protokolleri ve  belirlediği yüksek eğitim standartlarına ulaşmak amacıyla gerekli önlemleri  aldığını kaydetti.
 
Bu ülkelerin gemilerini modern araç ve sistemlerle donattıklarını ve  gemi personelini hem denizde hem de karada hizmet için geliştirilmiş eğitim  programlarına göre yetiştirdiklerini anlatan Bakan Selçuk, "Ülkemizin denizcilik  sektöründe söz sahibi olması için Bakanlığım adına bu alanda gerekli eğitimlerin  geliştirilmesini bu nedenle önemsemekteyiz." dedi.
 
Selçuk, ülkenin kalkınmasında önemli misyon üstlenen denizcilik  sektörünün gelişmesine ve büyümesine katkı sunmak için başlattıkları bu iş  birliği çerçevesinde, denizcilik sektörünün ihtiyaç ve beklentileri ile meslek  liselerindeki denizcilik eğitimi ve sorunlarının ele alınacağı geniş katılımlı  bir şura düzenlenmesi ve böylece ortak mutabakatın sağlanarak çözüm odaklı bir  yaklaşımla denizcilik eğitimine isabetli bir şekilde yönelmeyi hedeflediklerini  de anlattı.
 
Denizcilik alan derslerinden uygun bulunanların, İstanbul ve Marmara,  Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası’nın belirlediği eğitici  personel ve uzman kişiler tarafından öğrencilerin eğitilmesininin sağlanacağını  bildiren Bakan Selçuk, başarılı öğrencilere burs verileceğini, mezunlardan uygun  bulunanlara, alanlarının devamı niteliğindeki bölümlerde yükseköğrenim görmeleri  halinde, yükseköğrenimleri süresince de burs sağlayarak öğrencileri  destekleyeceklerini ifade etti.
 
"Okullar yeni teknolojilere dayalı olarak donatılacak"
Denizcilik alanı öğretim programının ve eğitim materyallerinin,  İngilizce hazırlık sınıfını da ekleyerek hazırlanmasını ve güncellenmesini  sağlayacaklarını dile getiren Bakan Selçuk, böylece öğrencilerin alan dil  yeterliliğini üst düzeye çıkarmayı amaçladıklarını da söyledi.
 
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şöyle devam etti:
"Denizcilik sektörünün de katkılarıyla protokol kapsamında yer alan  okulların atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak  donatılması sağlanarak, öğrencilerimizin dünya standartlarında eğitim almasını  gerçekleştireceğiz. Denizcilik alanı öğrencilerine işletmelerde beceri eğitimi ve  staj imkanları sunarak öğrencilerimizi teoriden pratiğe geçişi hızlanacaktır.  Ayrıca mezun öğrencilerimizin istihdamlarına öncelik sağlayacağız. Denizcilik  alan öğretmenlerine iş başında hizmet içi eğitimler düzenleyerek öğretmenlerimizi  alanında daha donanımlı hale getireceğiz. Böylece öğretmenlerimiz teori bilginin  yanında sahada kullanılan pratiğin de içinde yer alacaktır."
 
Bakan Selçuk, protokol kapsamında yer alan okulların, özel program ve  proje uygulayan eğitim kurumları statüsüne alınmasının da sağlanacağını  bildirdi.
 
Milli Eğitim Bakanlığı olarak gerçekleştirmek istedikleri dönüşümün,  insan merkezli, evrensel, esnek, beceri ve görgü odaklı, hesap verebilir,  sürdürülebilir bir ilkesel duruş sergilemek olduğunu ifade eden Selçuk, "Bu  açıdan bakıldığında bugün imzalayacağımız bu iş birliği protokolü farklı bir  anlam ifade etmektedir. Bakanlığımızın daha güçlü ve her alanda ülkesinin  hizmetinde olmayı kutsal görev olarak sayan bir mesleki eğitim inşa etme  çalışmaları kesintisiz olarak devam edecektir." diye konuştu.
 
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından protokole ilişkin yaptığı  açıklamada ise güçlü mesleki eğitim için yeni bir adım attıklarını belirterek,  "Denizcilik sektörü ile güçlerimizi birleştiriyoruz. İmzaladığımız protokolle,  gençlerimize yepyeni imkanlar sunuyoruz. Bakan Yardımcımız Mahmut Özer ve mesleki  eğitim ekibimize teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.

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MEB Deniz Ticaret Odalar Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü
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