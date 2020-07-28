MEB il içi tayin başvuruları sona erdi! MEB İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 Öğretmenlerin İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları bugün saat 13.30'a kadar uzatılmıştı. MEB il içi tayin başvuruları sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin il içi yer değiştirmeleri için gözler valiliklerde. Peki, MEB İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İl içi tayin başvuruları nereden açıklanacak? İşte MEB il içi tayin sonuçları hakkında merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 Temmuz 'da başlayan öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştime başvuruları bugün sona erdi. MEB tarafından dün yapılan açıklamada MEB il içi tayin başvuruları bugün 13.30'a kadar uzatılmıştı. Başvuruların sona ermesinin ardından il içi yer değiştirme sonuçları için gözler valiliklere çevrildi. Peki, MEB İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İl içi tayin başvuruları nereden açıklanacak? İşte MEB il içi tayin sonuçları ile ilgili detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB)20 Temmuz'da başlayan öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştime başvuruları sona erdi. Bakanlığı dün yaptığı açıklamada yer değiştirme takvimine göre dün biten başvurular bugün 13.30'a kadar uzatılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı 'na (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin il içi yer değiştirmeleri için gözler valiliklere çevrildi.

MEB'in il içi yer değiştirme duyurusunda yer alan bilgilere göre MEB il içi tayin başvuru sonuçları valilikler tarafından yapılacak. Kılavuzda "İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır" ifadesine yer verildi.

İl içi atamalar hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

MEB İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB il içi tayin sonuçlarının, 28 Temmuz (bugün) ve 29 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyor. İl içi atama sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlüklerince açıklanacak.