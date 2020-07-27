MEB İl içi tayin başvuruları bugün sona eriyor! MEBBİS il içi tayin başvuru ve sonuç ekranı!

2020 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştime başvuruları bugün sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2020 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri elektronik ortamda alınacak. Peki, MEB İl içi tayin başvuruları ne zaman bitiyor? MEB İl içi tayin başvuruları nasıl yapılır? MEB il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEBBİS il içi tayin başvuru ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı kadrolu öğretmenlerin 2020 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri bugün sona eriyor. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler. Peki, MEB İl içi tayin başvuruları ne zaman bitiyor? MEB İl içi tayin başvuruları nasıl yapılır? MEB il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEBBİS il içi tayin başvuru ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 Temmuz 'da başlayan öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştime başvuruları bugün sona eriyor.

Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2020 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular elektronik ortamda alınıyor. MEB il içi tayin başvurularında öğretmenler, en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.

Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” , “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecek.

Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacak.

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate

alınarak valiliklerce yapılacak.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

MEB İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB il içi tayin başvuruları 27 Temmuz'da (bugün) sona erecek. Valiliklerce gerçekleştirilecek MEB il içi tayin sonuçları, 28 Temmuz'da ilan edilecek. 29 Temmuz'da Atama İnhalarının Sisteme Girişi yapılacak. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri ise 4 Ağustos'ta başlayacak.