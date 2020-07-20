MEB il içi tayin atama başvurusu başladı! İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı. Peki, 2020 İl içi tayinleri ne zaman? İl içi başvuru ekranı açıldı mı? İl içi ihtiyaç listesi açıklandı mı? MEB il içi tayin atama başvurusu nasıl yapılır? İşte İl içi atama başvurusu ile ilgili detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı. Peki, 2020 İl içi tayinleri ne zaman? İl içi başvuru ekranı açıldı mı? İl içi ihtiyaç listesi açıklandı mı? MEB il içi tayin atama başvurusu nasıl yapılır? İşte MEB il içi yer değiştirme başvuru ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları bugün başladı.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı 'nın eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecek. İl içi yer değiştirme başvuruları elektronik ortamda alınacak.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin elektronik başvuru formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol etmeleri gerekiyor.

Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecek.

Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecek.

Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”,

“Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü”, “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecekler.

İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacak. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacak.

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 27 Temmuz 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate

alınarak valiliklerce yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

İl içi yer değiştirme başvuruları 20-27 Temmuz taraihleri arasında alınacak. Atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesinin ardından İl içi yer değiştirme sonuçları ise 28 Temmuz'da açıklanacak. Görevden ayrılma işlemleri ise 4 Ağustos itibariyle yapılacak.

MEBBİS İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

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