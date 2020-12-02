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MEB, hayat boyu öğrenme kurslarında da uzaktan eğitime başladı

AA |  02 Aralık 2020 Çarşamba - 13:56 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 13:56

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hayat boyu öğrenme kurslarında uzaktan eğitim uygulamalarını pilot kurumlarda başlattı. Katılımcılar, kurs programına, yetkilendirilmiş halk eğitimi merkezlerinden uzaktan başvuru yapabilecek, dijital içeriklerle kursu tamamlayabilecek. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, "Salgın döneminde sosyal, psikolojik ve fiziki yorgunluk yaşayan, farklı alan ve düzeylerde eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken insanımızı uzaktan eğitim kurslarımıza katılmaya davet ediyoruz" dedi.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hayat boyu öğrenme  kurslarında uzaktan eğitim uygulamalarını pilot kurumlarda başlattı. 
 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yaygın eğitim kurs programlarının  uzaktan ya da harmanlanmış öğrenme yoluyla verileceği yolculuğun ilk durağı "Gıda  ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi Kurs Programı" oldu.
 
Halk sağlığı açısından risk oluşturan etkenler ve enfeksiyonla ilgili  temel kavramların açıklandığı, gıda ve su sektöründe bulaşıcı hastalıklara  yönelik koruyucu yaklaşımların ve hijyen eğitimi mevzuatının anlatıldığı program,  Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hükümleri ile ilgili kurum ve kuruluşların  hassasiyetleri doğrultusunda uzaktan eğitim kurs programı olarak yapılandırıldı.  Kurs programına ilişkin dijital öğrenme içerikleri Genel Müdürlük bünyesinde  oluşturuldu.
 
Dijital içerikleri tamamlayan kursiyerlere belge verilecek
 
Kursiyerler, uzaktan eğitim kurs programına, yetkilendirilmiş halk  eğitimi merkezlerinden, diğer yaygın eğitim kurs programlarında olduğu gibi  uzaktan başvuru yapabilecek. Yaygın eğitim kurs programına yönelik geliştirilen  dijital öğrenme içeriği, Genel Müdürlük uzaktan eğitim platformu olan HBÖ Akademi  üzerinden izlenebilecek. Kursiyerler, dijital içerikleri ve sınavı tamamlayarak  belgelerine ulaşabilecek.
 
Kursiyerler, sisteme e-devlet şifreleriyle giriş yapabilecek. Bu  kapsamdaki tüm iş ve işlemler, yine Genel Müdürlük tarafından uzaktan eğitim  çalışmalarının etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak için hazırlanan Milli  Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kursları Uzaktan Öğrenme Yönergesi hükümlerine  göre gerçekleştirilecek.
 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, diğer yaygın eğitim kurs  programlarının da uzaktan eğitimle verilmesine yönelik e-içerik geliştirme  çalışmalarına devam edecek.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Müdür Yusuf Büyük, "Bakanımız  Sayın Ziya Selçuk'un talimatları doğrultusunda hazırlıkları tamamlanan uzaktan  eğitim faaliyetlerimize bugün itibarıyla başlıyoruz. Salgın döneminde sosyal,  psikolojik ve fiziki yorgunluk yaşayan ve farklı alan ve düzeylerde eğitim  ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken insanımızı uzaktan eğitim kurslarımıza  katılmaya davet ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.
 

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