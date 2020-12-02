MEB, hayat boyu öğrenme kurslarında da uzaktan eğitime başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hayat boyu öğrenme kurslarında uzaktan eğitim uygulamalarını pilot kurumlarda başlattı. Katılımcılar, kurs programına, yetkilendirilmiş halk eğitimi merkezlerinden uzaktan başvuru yapabilecek, dijital içeriklerle kursu tamamlayabilecek. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, "Salgın döneminde sosyal, psikolojik ve fiziki yorgunluk yaşayan, farklı alan ve düzeylerde eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken insanımızı uzaktan eğitim kurslarımıza katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hayat boyu öğrenme kurslarında uzaktan eğitim uygulamalarını pilot kurumlarda başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yaygın eğitim kurs programlarının uzaktan ya da harmanlanmış öğrenme yoluyla verileceği yolculuğun ilk durağı "Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi Kurs Programı" oldu.

Halk sağlığı açısından risk oluşturan etkenler ve enfeksiyonla ilgili temel kavramların açıklandığı, gıda ve su sektöründe bulaşıcı hastalıklara yönelik koruyucu yaklaşımların ve hijyen eğitimi mevzuatının anlatıldığı program, Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hükümleri ile ilgili kurum ve kuruluşların hassasiyetleri doğrultusunda uzaktan eğitim kurs programı olarak yapılandırıldı. Kurs programına ilişkin dijital öğrenme içerikleri Genel Müdürlük bünyesinde oluşturuldu.

Dijital içerikleri tamamlayan kursiyerlere belge verilecek

Kursiyerler, uzaktan eğitim kurs programına, yetkilendirilmiş halk eğitimi merkezlerinden, diğer yaygın eğitim kurs programlarında olduğu gibi uzaktan başvuru yapabilecek. Yaygın eğitim kurs programına yönelik geliştirilen dijital öğrenme içeriği, Genel Müdürlük uzaktan eğitim platformu olan HBÖ Akademi üzerinden izlenebilecek. Kursiyerler, dijital içerikleri ve sınavı tamamlayarak belgelerine ulaşabilecek.

Kursiyerler, sisteme e-devlet şifreleriyle giriş yapabilecek. Bu kapsamdaki tüm iş ve işlemler, yine Genel Müdürlük tarafından uzaktan eğitim çalışmalarının etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak için hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kursları Uzaktan Öğrenme Yönergesi hükümlerine göre gerçekleştirilecek.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, diğer yaygın eğitim kurs programlarının da uzaktan eğitimle verilmesine yönelik e-içerik geliştirme çalışmalarına devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Müdür Yusuf Büyük, "Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un talimatları doğrultusunda hazırlıkları tamamlanan uzaktan eğitim faaliyetlerimize bugün itibarıyla başlıyoruz. Salgın döneminde sosyal, psikolojik ve fiziki yorgunluk yaşayan ve farklı alan ve düzeylerde eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken insanımızı uzaktan eğitim kurslarımıza katılmaya davet ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.