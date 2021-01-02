MEB harekete geçti ve yılın ilk günü değişti!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okul puanları ile ilgili düzenleme yapan bakanlık yüz yüze yürütülmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği durumlarda, uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz. Hükmü getirmişti. Ancak yarı yıl döneme yaklaşırken Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz hafta sınav ve karne düzenlemesi ile ilgili kararını açıklamıştı.Bakanlık uzaktan eğitimin 22 Ocak'a kadar süreceğini duyurmuştu. İkince dönem ise 15 Şubat'ta başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda sınavların ne zaman yapılacağı konusunda ve karneler dağıtılacak mı sorusuna açıklık getiren kararı sosyal medya hesabından şu açıklamayla duyurdu:Sevgili Öğrencilerimiz,Biz eğitimi, ders konularını sizlere yüklemek için değil; sizleri bilgiyle yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar.

SINAVLAR ERTELENDİ KARNELER İÇİN KARAR AÇIKLANDI

Bu yıl, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notların ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz.Lütfen, siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN OLACAK?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.

OKULLARDA İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

22 Ocak cuma günü başlayacak yarıyıl tatil süresine, ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. Böylece 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

MEB YENİ DÜZENLEME YAPTI

Millî Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaparak "uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz" şeklindeki hükmü yürürlükten kaldırdı.Karar 31 Aralık 2020 tarih ve 31351 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlandı. Kararda şöyle denildi "7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırıldı. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

İŞTE DÜZENLEME YAPILAN MADDE

(1) İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülki idare amirince ortaöğretim kurumlarının tamamında ya da bir kısmında eğitim ve öğretime ara verilmesi, öğrencilerin sadece bir dönem puanının bulunması ve ara vermeye sebep olan şartların devam etmesi nedeniyle telafi programının uygulanamayacak olması durumunda öğrencilerin yılsonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenir.

(2) Birinci fıkra kapsamında;

a) Doğrudan sınıf geçme şartlarını sağlayan öğrenciler doğrudan,

b) Doğrudan sınıfı geçme şartlarını sağlamayan öğrenciler alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak,

c) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında bu fıkranın (a) ve (b) bentlerine ek olarak;

1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler; beceri sınavının yapılamaması durumunda işletmede beceri/mesleki eğitim dersinin bir dönem başarı puanı, bu dersin yılsonu başarı puanı olarak değerlendirilerek,

2) Teorik ve uygulamalı derslerin eğitimini Yönetmeliğin 63 üncü maddesine göre işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak gören öğrenciler, önceki sınıflarda yoğunlaştırılmış eğitim programına katılmış olmaları şartıyla, bir üst sınıfa geçer.

(3) Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrenciler ikinci fıkra kapsamında değerlendirilmez.

(4) İkinci fıkra kapsamındaki öğrencilerin yeni ders yılı sonundaki başarı durumu, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.

(5) Birinci fıkrada yer verilen gerekçelerle yüz yüze yürütülmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği durumlarda, uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz.