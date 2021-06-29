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MEB harekete geçti ve tarih belli oldu! 27 Ağustos...

29 Haziran 2021 Salı - 18:20 | Son Güncelleme : 29 06 2021 - 18:31

Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca kişinin beklediği açıklamayı yaptı. MEB tarafından 81 ile gönderilen yazıda 020-2021 Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-kılavuzu güncellendiği belirtildi. Kurslar 27 Ağustos'ta bitecek...

Öte yandan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 6 Temmuz saat 16.00'da sona erecek. Adayların değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini onaylamaları gerekiyor.


Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yayımladığı bir yazıyla destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasların düzenlendiği ilgi (a) Yönerge eki "2020-2021 Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-kılavuzu"nun güncellendiğini duyurdu.Yayımlanan yazıda "Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik açılacak destekleme ve yetiştirme  kursları ile ilgili usul ve esasların düzenlendiği ilgi (a) Yönerge eki "2020-2021 Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu" ilgi (b) Makam Oluru ile güncellenmiş olup ekte gönderilmiştir.İlgililere duyurulması ve yürütülecek iş ve işlemlerde de ekte yer alan Kılavuz hükümlerinin uygulanması hususunda,bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim." ifadeleri kullanıldı.
 
YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı  
 
 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2021  Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin eğitim bilgisi kontrol, seçme ve  onaylama işlemleri bugünden itibaren 6 Temmuz'a kadar yapılabilecek. ÖSYM'nin internet sitesinde 2021-YKS'ye ilişkin sistemdeki eğitim  bilgilerinin adaylar tarafından kontrolü ve eğitim bilgisi seçme işlemlerine  yönelik duyuru yayımlandı. 2021-YKS değerlendirme işlemlerinde, adayların ortaöğretim  
seviyesindeki eğitim bilgilerinin kullanıldığı hatırlatılan duyuruya göre,adayların bugünden itibaren Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan  "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim  bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 6 Temmuz saat  16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.
 
  
 
Eğitim bilgilerinde veya okul birinciliği bilgilerinde eksiklik, hata  olduğunu düşünen adaylar, mezun oldukları veya olacakları ortaöğretim kurumları  ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul sistemi  üzerinden düzelttirecek. Adaylar, bu düzeltme işlemi sonrasında 6 Temmuz 2021'e kadar  "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden  düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylayacak.Eğitim bilgisi "e-Okul" sisteminden eklenemeyecek durumda olan  adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu  Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) sistemi üzerinden okullarına işlettirmeleri ve  sonrasında "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden  bu eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekiyor. Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan  ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve  cevaplandırılmayacak. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 6 Temmuz saat  16.00’da sona ereceğinden adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim  dikkate alınacak. 2021-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini  gerçekleştirmesi gerekiyor.  Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte  adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa bu eğitim bilgisi kullanılacak.
 
 

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