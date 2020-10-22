MEB harekete geçti ve resmen duyurdu! Ertelendi...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararı MEB resmen duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve değişti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okulların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalar için artık Tarım ve Orman Bakanlığından okul gıdası onayı alınması zorunlu olacak. Kararın uygulanmasında 3 bakanlık iş birliği yapacak. Okul gıdası onayı alma zorunluluğu ise 6 Eylül 2021 tarihine ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı öte yandan 81 ile yazı gönderdi. Yazıda okul öncesinde her saatte bir çocukların 10 dakika açık havaya çıkarılması, ikili eğitim halinde sabahçı ve öğlenci öğrenciler arasında en az 1,5 saat boşluk olacak şekilde planlama yapılması istendi.Velileri maske konusunda uyaran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi döneminde eğitimde yaşanan süreçle ilgili milyonlarca öğrencinin ve velinin merak ettiği soruları da yanıtladı. Okullar tam olarak ne zaman açılıyor? Tam tarih var mı? Yüz yüze geçişin 3'üncü aşamasında planlar ne? Evinde interneti olmayan ne yapacak? İşte tüm detaylar...

Okullarla ilgili çok önemli adımlar atıldı ve karar resmen duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerde zorunlu olacak onay işlemi ertelendi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Okul Gıdası Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa ve tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdaların okul gıdası onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak "Okul Gıdası" logosuna ilişkin hususları düzenliyor. Zorunlu olacak Buna göre, tebliğin uygulanmasında Tarım ve Orman, Sağlık ile Milli Eğitim bakanlıkları iş birliği yapacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdalar için Tarım ve Orman Bakanlığından okul gıdası onayı alınması zorunlu olacak. Tarih ertelendi Bakanlıktan okul gıdası onayı almamış gıdalarda bu logo kullanılamayacak. Söz konusu onay zorunluluğu, logo kullanımı ve okul gıdası onayı alım süreciyle ilgili hükümlerin uygulanması 6 Eylül 2021'de yürürlüğe girecek, diğer hükümler bugünden itibaren uygulamaya konulacak. Uygulamaya uyum sağlamak için işletmelere daha önce 7 Eylül 2020'ye kadar süre verilmişti. Uygulamanın esasları Tebliğ kapsamındaki işletmelerde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdaların ambalajında "Okul Gıdası" logosu bulunacak. İşletmelerde Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerine uyulacak. Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında yer alan ve/veya oyuncak olarak kullanılması muhtemel madde ve malzemeler gıda ambalajı olarak kullanılamayacak. Okul gıdası kriterleri Sağlık Bakanlığı nca belirlenecek. Sağlık Bakanlığı belirlemiş olduğu kriterleri Tarım ve Orman ile Millî Eğitim bakanlıklarına resmi yazıyla iletecek. Okul gıdası kriterleri iki bakanlığın internet sayfasında yayımlanacak. "Okul Gıdası" logosu bulunan ürünler bakkal, market ve benzeri perakende işletmelerde de satışa sunulabilecek. Okul Gıdası Komisyonu Okul gıdasına ilişkin yeni başvuruları ve okul gıdası kriterlerine ilişkin değişiklik taleplerini değerlendirmek üzere Okul Gıdası Komisyonu kurulacak. Komisyon; Tarım ve Orman Bakanlığından 3, Sağlık Bakanlığından 2, Milli Eğitim Bakanlığından 2 temsilci olmak üzere konusunda uzman toplam 7 üyeden oluşacak. Gerekli hallerde komisyon toplantılarına ilgili diğer bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları da davet edilebilecek. Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanacak ve kararlar oy çokluğuyla alınacak. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılacak. Komisyon yılda en az 6 kez toplanacak. Okul gıdası kriterleri belirlenecek gıdalar için başvurular Komisyonda değerlendirilmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığına yapılacak. Komisyon, okul gıdası kriterlerinin belirlenmesine ilişkin Bakanlığa yapılan başvuruları değerlendirecek. Bakanlık, Komisyon görüşünü Sağlık Bakanlığına bildirecek. Onay süreci Gıda işletmecisi, okul gıdası onay işlemleri için il tarım ve orman müdürlüğüne müracaat edecek. Okul gıdası onay başvurusunda bulunan gıda işletmesine il müdürlüğü tarafından yerinde denetim yapılacak. İşletmenin asgari teknik ve hijyenik şartlarının uygun bulunması durumunda başvuru dosyası incelemeye alınacak. İl müdürlüğü, bakanlık internet sayfasında yayımlanacak okul gıdası kriterleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre dosyaya ilişkin gerekli incelemeleri yapacak. Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik ve/veya yanlış hazırlanmış olması durumunda il müdürlüğü bunları gıda işletmecisine 15 gün içinde resmi yazıyla iletecek. Gıda işletmecisi yazının teslim alınmasından itibaren 20 gün içinde gerekli düzenlemeleri yaparak il müdürlüğüne bildirecek. 20 gün içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan gıda işletmecilerinin başvuru dosyaları iade edilecek. Dosyadaki bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda il müdürlüğü onaylamış olduğu Okul Gıdası logosu kullanılacak ürünleri gıda işletmecisine, Onay Takip Formu'nu ise resmi yazıyla Bakanlığa gönderecek.Okul gıdası onayı almış gıda işletmeleri ve ürünler bakanlık internet sayfasında yayımlanacak. Logonun özellikleri Ambalaj üzerinde yer alacak Okul Gıdası logosunun çapı en geniş yüzeyi 80 santimetrekareden büyük olan ambalajlarda veya kaplarda 2,5 santimetre, en geniş yüzeyi 25 ile 80 santimetrekare arasında olan ambalajlarda veya kaplarda 2 santimetre, en geniş yüzeyi 25 santimetrekareden küçük ambalajlarda veya kaplarda 1,5 santimetre olarak uygulanacak. Okul Gıdası logosunda yer alan yazı karakterleri ve şekiller etikette kullanılan zemin ile kontrast oluşturacak şekilde kullanılacak. Okul gıdası denetimleri Okul gıdalarının denetimi Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılacak. Gerekli görülmesi halinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı il müdürlükleri temsilcilerinden de birer kişi katılım sağlayacak. Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde, Okul Gıdası logosu bulunmayan gıdaların satışını/sunumu yapan gıda işletmelerinin tespiti halinde işletmeler ile bulundukları okulları, gerekli tedbirlerin alınması amacıyla aylık olarak Milli Eğitim Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine bildirilecek. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurum müdürlükleri, Okul Gıdası logosu bulunmayan gıda satışı yapan işletmeler hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği kapsamında gerekli tedbirleri alacak, Tarım ve Orman Bakanlığını bilgilendirecek. Tebliğ hükümlerine aykırı davrananlar hakkında bakanlıklar ilgili mevzuat çerçevesince idari yaptırımlar uygulayacak. Düzenlemeyle 30807 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

81 İLE YENİ TARİHLİ YAZI GÖNDERİLDİ: EN AZ 1.5 SAAT...

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına ilişkin olarak yeni yazıyı 81 ile gönderdi.

Yazıda; okul öncesinde her saatte bir çocukların en az 10 dakika olmak üzere açık havaya çıkarılması, Çocuk sayısının yoğun olduğu okullarda şubelerin bölünerek yeni şube oluşturulması, ikili eğitim halinde sabah çı ve öğlenci öğrenciler arasında en az 1.5 saat boşluk olacak şekilde planlama yapılması istendi. İşte yazının ilgili bölümleri...

"İlgili yazı ile okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 gün ve her etkinlik saati 30 dakikadan günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağı belirtilmiş olup uygulama ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

-Bir sonraki eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak çocuklar öncelikli olmak üzere okulun kayıt alanındaki çocukların eğitime erişiminin sağlanması,

-Her saatte en az 10 dakika olmak üzere çocukların açık havaya çıkarılıp açık hava etkinliklerinin yapılması ve dersliklerin havalandırılması,

-İkili eğitim yapan okullarda sabahçı ve öğlenci grupların giriş çıkış aralarının en az 1.5 saat boşluk olacak şekilde planlanması,

-Çocukların beslenmelerini evden getirmelerinin öncelikli olarak tercih edilmesi,

-Çocuk sayısının yoğun olduğu okullarda şubelerin bölünerek yeni şube oluşturulması ve oluşturulan şubelere öncelikle aynı ilçedeki norm fazlası öğrenci azlığı nedeniyle şube verilemeyen öğretmenlerin görevlendirilmesi, gerekmesi durumunda aynı derslikte sabahçı ve öğlenci olacak şekilde ikili eğitim yapılması

hususunda bilgi ve gereği talep edildi."