Gazetevatan.com » Eğitim » MEB harekete geçti ve resmen duyurdu! Artık zorunlu, ders saatleri...
MEB harekete geçti ve resmen duyurdu! Artık zorunlu, ders saatleri...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti ve resmen duyurdu! Bugünden itibaren zorunlu oldu. Ders saatleri ile ilgili açıklama da geldi. Detayları Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tek tek duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Özer okullardaki önlemleri anlattı. Öğrenci devamlılığı zorunlu mu? Mazeret kapsamına neler girecek? Okullarda pandemi dönemi öncesiyle bugün arasında ne farklar olacak, ne gibi tedbirler alındı, öğrenci, öğretmen ve veliler nasıl uygulamalarla karşılaşacak? İşte bugünden itibaren okullarda alınan tüm önlemler...