MEB harekete geçti ve resmen duyurdu! 9 Kasım'da başlıyor...

İl veya ilçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla açılan okullarda tüm sınıflar seviyesinde eğitimlerini sürdüren BİLSEM'e kayıtlı öğrenciler de yüz yüze eğitimlerine haftada en fazla 2 gün ve günde 6 saati geçmeyecek şekilde devam edebilecek. Yüz yüze eğitimlerde bir ders/etkinlik 30 dakika, teneffüsler 10'ar dakika olacak.Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. Uzaktan eğitimlerde de bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler BİLSEM müdürlüklerince alınacak.

BİLSEM'E GELMEYEN DEVAMSIZ SAYILMAYACAK

Dersliklerde oturma planı, fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenip bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı buna göre belirlenecek. Yüz yüze eğitim için öğrencisini BİLSEM'e göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve BİLSEM'e gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.

Öğrencilerin BİLSEM'lerde geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak.Destek eğitim odalarındaki eğitim hizmetlerine, yeni bir açıklamaya kadar başlanmayacak.

BAKAN SELÇUK'TAN OKULLARLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Bizim okulların açılması konusunda bildiğimiz alınan kararlar sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir heyetin Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda yaptığı çalışmalara bağlı. Her zaman söylüyoruz bu dinamik bir süreç. Hem küresel anlamda dinamik hem ulusal anlamda dinamik bir süreç. Her gün yapılan testleri çalışmalar Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu çaba ve gayret bilim insanlarımızın, hekimlerimizin, hemşirelerimizin çabaları daha iyiye doğru gitsin diye gösteriliyor. Bu büyük bir çaba, biz de bu çabanın farkındayız. Dünyayı izliyoruz, Türkiye'yi izliyoruz. Her gün, her an izlemeye devam ediyoruz ve özel bir yazılımla her sınıfımızı gözlemleyebiliyoruz. Bu bağlamda bu dinamik gidişin sürecine bağlı olarak yeni kararlar, yeni yaklaşımlar, yeni tedbirler almakla ilgili elbette hazırız. Ne gerekiyorsa bütün bunları hayata geçirebilmek için arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz." dedi.