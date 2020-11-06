MEB harekete geçti ve resmen duyurdu! 9 Kasım'da başlıyor...

Herkes merakla bekliyordu ve Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu. MEB'den bir adım daha geldi. MEB'den 81 ile gönderdiği yazıda yüz yüze eğitime ilişkin önemli bilgi paylaşıldı. MEB'in açıklamasında "Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) kayıtlı 1, 2, 3, 4, 5 ve 8'inci sınıflar ile 9'uncu sınıf öncesi hazırlık sınıfları ile 9 ve 12'nci sınıflardaki öğrenciler, 9 Kasım'dan itibaren yüz yüze eğitime başlayacak" denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı kapsamında üçüncü aşamayı devreye aldı. Geçtiğimiz haftalarda ilkokul 1. sınıfların ardından 2. 3. 4. 8. ve lise 12. sınıflar da okula başlamıştı. 2 Kasım Pazartesi'den itibaren 5. ve 9. sınıflarda başladı. MEB bir adım daha attı ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazıda BİLSEM'lerde yüz yüze eğitime ilişkin detayları paylaştı.9 Kasım'dan itibaren BİLSEM'e kayıtlı öğrencilerden, ilkokulların 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıfları, ortaokulların 5 ve 8'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının 9'uncu sınıf öncesi hazırlık sınıfları ile 9 ve 12'nci sınıflarında öğrenimlerini sürdürenler, haftada en fazla 2 gün ve günde 6 saati geçmeyecek şekilde BİLSEM'lerde yüz yüze eğitimlerine başlayacak.

İl veya ilçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla açılan okullarda tüm sınıflar seviyesinde eğitimlerini sürdüren BİLSEM'e kayıtlı öğrenciler de yüz yüze eğitimlerine haftada en fazla 2 gün ve günde 6 saati geçmeyecek şekilde devam edebilecek. Yüz yüze eğitimlerde bir ders/etkinlik 30 dakika, teneffüsler 10'ar dakika olacak.Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. Uzaktan eğitimlerde de bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler BİLSEM müdürlüklerince alınacak.

BİLSEM'E GELMEYEN DEVAMSIZ SAYILMAYACAK

Dersliklerde oturma planı, fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenip bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı buna göre belirlenecek. Yüz yüze eğitim için öğrencisini BİLSEM'e göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve BİLSEM'e gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.

Öğrencilerin BİLSEM'lerde geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak.Destek eğitim odalarındaki eğitim hizmetlerine, yeni bir açıklamaya kadar başlanmayacak.

BAKAN SELÇUK'TAN OKULLARLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Bizim okulların açılması konusunda bildiğimiz alınan kararlar sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir heyetin Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda yaptığı çalışmalara bağlı. Her zaman söylüyoruz bu dinamik bir süreç. Hem küresel anlamda dinamik hem ulusal anlamda dinamik bir süreç. Her gün yapılan testleri çalışmalar Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu çaba ve gayret bilim insanlarımızın, hekimlerimizin, hemşirelerimizin çabaları daha iyiye doğru gitsin diye gösteriliyor. Bu büyük bir çaba, biz de bu çabanın farkındayız. Dünyayı izliyoruz, Türkiye'yi izliyoruz. Her gün, her an izlemeye devam ediyoruz ve özel bir yazılımla her sınıfımızı gözlemleyebiliyoruz. Bu bağlamda bu dinamik gidişin sürecine bağlı olarak yeni kararlar, yeni yaklaşımlar, yeni tedbirler almakla ilgili elbette hazırız. Ne gerekiyorsa bütün bunları hayata geçirebilmek için arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz." dedi.

"TEMENNİMİZ ELBETTE OKULU AÇIK TUTMAK"

Temennilerinin tüm sınıfları tüm düzeyde açık tutmak olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Okullar konusu, birlikte istişare edilerek, değerlendirmeler yapılarak aldığımız bir karar. Önümüzdeki süreçte gidişatın nasıl oluşacağı tamamen verilere bağlı olarak değerlendirilecek. Bundan dolayı da bizim şimdiden, çok önceden şu ay şu olacak, bu ay bu olacak deme imkanımız yok. Bugünlerde tekrar yeni değerlendirmelerin içindeyiz, bu değerlendirmelere bağlı olarak hangi sınıflar ne şekilde açılacak bizim temennimiz elbette okulu açık tutmak ve eğitimle alakalı bir kurum olarak elbette çocuklarımızın sınıfta olmasını istiyoruz. Temennimiz tüm sınıfları, tüm düzeyde açmak. Bu kararı verirken verilere bakmak zorundayız. Biz bilim insanlarının, Sağlık Bakanlığı 'nın ortaya koyduğu verileri dikkate alarak yeni kararlarla da ilgili istişareleri elbette yapacağız."

"ÇOCUKLARIMIZIN HATIRI İÇİN DAHA DİKKATLİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Habersiz olarak okulları gezdiğini söyleyen Bakan Selçuk, "Aylardır okulları geziyorum, habersiz olarak sınıfları ziyaret ediyorum o kadar memnumun ki çocuklarımızın davranışlarından ve ortaya koydukları çabadan. Biz çok çok az uyarılarla, çok az dikkat çekmelerle süreci rahatlıkla yönetebiliyoruz. O yüzden de çocuklara yönelik olarak lütfen maske, mesafe, temizlik koşullarına uyalım uyarısını elbette eğitimsel bir yolla uyum temelli olarak gösteriyoruz. Yaptığımız uyum çalışmalarında da bunu tekrar tekrar ortaya koyduk. Ama benim asıl değerlendirmem yetişkinlere ilişkin. Biz yetişkinlerin çok daha dikkatli olması ve böyle hassas bir konuda çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren bir konuda dikkatli olmalı, maske mesafe ce temizlik konusunda daha hassas olmaları okulların açık tutulması ve çocuklarımızın öğrenme kaybı yaşamaması için, bu ülkenin geleceği için, çocuklarımızın hatırı için daha dikkatli olmak zorundayız."

AŞAMA AŞAMA YÜZ YÜZE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) peş peşe adımlar atıyor. Milli Eğitim Bakanlığı , yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı kapsamında üçüncü aşamayı devreye aldı. Geçtiğimiz haftalarda ilkokul 1. sınıfların ardından 2. 3. 4. 8. ve lise 12. sınıflar da okula başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitime geçiş planı kapsamında 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başladı. Diğer kademelerde öğrenim gören öğrencilerin durumu da merak konusu... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 6. 7. 10. ve 11. sınıfların da yüz yüze eğitime başlaması için harekete geçti. Tüm sınıflar yüz yüze eğitime 23 Kasım'da geçeceği öne sürülüyor. Yüz yüze eğitim haftada 2 günden fazla olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 6 ve 7. sınıflarla lise 10 ve 11. sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlamasını planlıyor.

ÖZEL EĞİTİM BEŞ GÜN YÜZ YÜZE

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam ettiği okullarda ve sınıflarda 26 Ekim itibarıyla beş gün yüz yüze eğitime geçilmesini kararlaştırmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin yüz yüze eğitimlerine ilişkin yazı gönderildi. Buna göre, kademeli olarak yüz yüze eğitimin genişletilmesi kapsamında 26 Ekim itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarında beş gün yüz yüze eğitime başlanacak. Yüz yüze eğitim için öğrencilerin okula devamının sağlanmasında velilerin tercihi esas alınacak ve velinin yazılı talebi doğrultusunda yüz yüze eğitime devam etmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Yüz yüze eğitimde, her ders saati 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olacak. Öğretmenler tarafından haftada beş gün okulda yüz yüze eğitim verilecek olması nedeniyle okula devam etmeyen öğrenciler için ayrıca canlı ders yapılamayacak. Bu nedenle yüz yüze devam etmeyen öğrencilerin "www.orgm.meb.gov.tr" ve “www.eba.gov.tr“ web sayfalarından, "özelimegitimdeyim" ile "EKPSSMEBOZEL" mobil uygulamalarından veya "tid.meb.gov.tr" gibi dijital platformlarından yararlanması, ayrıca EBA ilkokul ve ortaokulda yayınlanan özel eğitim öğrencilerine yönelik hazırlanan ders videolarının takip edilmesi velilere tavsiye edilecek ve takibi sağlanacak. Veli dilekçelerine istinaden bir sınıfa kayıtlı tüm öğrencilerin uzaktan eğitime devam etmesi halinde, ders saati kadar uzaktan canlı dersler yapılacak