MEB harekete geçti ve flaş karar! 60-70 puan fark…

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Fark açılınca düğmeye basan MEB yeni bir yol haritası hazırladı. Öğretmenler için mesleki eğitim projesi geliştiriliyor. 20 yıllık öğretmen, yeni öğretmene göre bir öğrenciye sınavda fazladan 60-70 puan kazandırıyor. Bunun için yeni öğretmenlere deneyim kazandırılacak Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından il-ilçe ve okul müdürlüklerine internet erişimi uyarısı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Fen, Anadolu ve Sosyal Bilimler Liselerinin başarı oranlarının yüksek, Mesleki ve Teknik, İmam Hatip ve Çok Programlı Anadolu Liselerinde ise düşük olduğunu tespit etti. Bunun ardından MEB , 'eğitimde fırsat eşitliği' sağlamak için önümüzdeki döneme yönelik bir yol haritası hazırladı. Liseler arası oluşan başarı farkının giderilmesi için 4 ayrı proje tasarlandı. Temel eğitimde 10 bin okul, İstanbul 'da 750 yeni anaokulu, kütüphanesi ve spor tesisi olmayan okulların kalmaması için de düğmeye basıldı.

FİNLANDİYA'DAKİ FARK 2 PUAN

Bunların yanı sıra, okullarda 20 yılın üzerinde deneyimi olan öğretmen ile 5 yılın altında deneyimi olan öğretmenlerin öğrenciye etkisi anlamındaki farkının 60-70 puanlık olduğu belirtildi. Bu farkın, dünyada en iyi eğitim sistemine sahip Finlandiya 'da 2 puan olduğu aktarıldı. Bakanlık, bu puan farkını düşürmek için deneyimsiz öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi vererek, sisteme hızla dahil olmasını sağlayacak.

ÜCRETSİZ KAYNAK KİTAPLAR KASIMDA DAĞITILACAK Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm eğitim kademelerinde yardımcı kaynakların kasımdan itibaren ücretsiz dağıtılmaya başlanacağını duyurdu.Bakan Özer, bazı okullarda öğretmenler tarafından istenilen kaynak kitaplara ilişkin konuştu. Bakan Özer, bu konunun yıllardan beri tartışıldığını belirterek “Okullarda yardımcı kaynak kullanılmasını yasakladık. Bakanlığımızın hazırladığı destekleyici öğretim materyallerinin ve yardımcı kaynakların dijital ortamda ücretsiz erişimini artırdık. Diğer taraftan da yardımcı kaynakların basılarak bütün okullara, bütün sınıflara dağıtılmasıyla ilgili karar aldık. Bütün eğitim kademelerinde yardımcı kaynaklar ve destekleyici eğitim materyalleri kasım ayından itibaren ücretsiz dağıtılmaya başlanacak” dedi. BAKANLIK İNTERNET KONUSUNDA UYARDI:YASAK…

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 22.10.2021 tarihli tüm illere gönderilen resmi yazıda MEB hattı dışında farklı internet erişim paketlerinin kullanılmaması gerektiği uyarısı yapıldı.Bakanlığımızca kablolu şebeke veya Wi-max ile internet erişimi imkanı bulunmayan okullara 4.5G GSM şebekesi veya Türksat A.Ş. uyduları üzerinden VSAT internet erişimi hizmeti sağlanmaktadır. Yapılan saha çalışmalarında kablolu şebeke veya Wi-max ile internet erişimi imkanı olmadığı için 4.5G GSM şebekesi veya uydu ile internet erişim sağlanan bazı okullara zaman içerisinde kablolu şebeke veya Wi-max ile internet erişimi imkânı sağlanmasına rağmen GSM veya uydu internet hizmetinin de devam ettirildiği görülmüş olup kamu zararı oluşmaması için bu durumdaki okulların GSM ve VSAT uydu internet hizmetlerinin sonlandırılması için Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Bakanlığımız internet erişimi politikaları doğrultusunda okullara filtreli olarak Türk Telekom A.Ş. tarafından sağlanan MEB XDSL veya MEB Fiber tarifeleri dışındaki farklı tarife ve paketleri kullanmaları uygun olmayıp, MEB paketi dışında internet aboneliği bulunan okulların ivedi olarak MEB internet paketlerine geçiş yapması ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince fatura ödemesi yapılırken okullara ait internet hizmeti faturalarından ilgili okulun MEB internet paketlerini kullanıp kullanmadığı kontrol edilerek ödeme yapılması gerekmektedir.