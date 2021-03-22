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MEB harekete geçti ve duyurdu! Uzaktan eğitim ile ilgili flaş karar...

AA |  22 Mart 2021 Pazartesi - 11:59 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 12:14

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. Bakan Selçuk yeni kararı duyurdu. Ücretsiz olacak. MEB'den dünya çapında bir atılım geliyor. İsteyen herkes yararlanabilecek. 7'den 70'e herkesi kapsıyor. İmzalar atıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Bankası ile yaptıkları projede, "seç-beğen-izle" formatında, isteyen herkesin istediği alanda eğitim alabileceği, büyük bir dijital platform kurulum çalışmalarına başlandığını bildirdi.


Milyonlara güzel haber. Ücretsiz erşim sağlanacak. MEB'den çok önemli adım. Bakan Selçuk duyurdu.
 
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgını sona erdiğinde, uzaktan eğitimin ve çevrim içi  platformların Türk eğitim sistemindeki yerinin nasıl olacağına ilişkin  değerlendirmelerde bulundu.
 
Uzaktan eğitimin 2 yıl önce açıkladıkları 2023 Eğitim Vizyonu,  "ortaöğretim tasarımı" ve benzeri planlamaların içerisinde yer aldığına işaret  eden Selçuk, o dönemde uzaktan eğitimin zihinlere yerleşmediğini ve çok fazla  soru aldıklarını aktardı.
 
Türkiye'nin tüm illerinde yüz tanıma sistemlerinin entegre edildiği  dijital sınav merkezleri açtıklarını dile getiren Selçuk, ayrıca liselerde günlük  8-10 saat süren dersleri 6-7 saate indirip geriye kalan 2-3 saatte gençlerin  sanat, bilim, kültür, spor, kulüp çalışmaları, projeler ve Ar-Ge ile uğraşmasına  fırsat verilmesi konusuna da kafa yorduklarını aktardı.
 
   "Bizim çocuklarımız liselerde 13-14 ayrı ders alıyor da neden  Anglosaksonlar 5-6, azami 7 ders alıyorlar? Bunun yanıtını vermek zorundayız."  diyen Selçuk, şöyle devam etti:
 
 "Hibrit eğitim modelleri, yani yüze eğitim ağırlıkta olmak üzere  sertifikalandırılmış ve gerekirse diplomaya dönüşebilecek uzaktan eğitim  platformları giderek daha da yaygınlaşacak. Dünya Bankası ile yaptığımız projede  'seç-beğen-izle' formatında, isteyen herkesin istediği alanda eğitim alabileceği,  büyük bir dijital platform kuruyoruz.
 
KOLAY VE ÜCRETSİZ
 
 Bu platformda, enstrümandan arıcılığa, ilkyardımdan satranca hemen her  alanda eğitimler yer alacak. Öğretmen ve yönetici eğitimlerinin tamamı,  öğrencilerin derslerinin bir kısmı, veli eğitimleri bu platformdan yapılabilecek.  Bu platform ile 7'den 70'e herkes, istediği yüz binlerce eğitim içeriğine kolay  ve ücretsiz erişim sağlayabilecek. Eğitimlerin, Mesleki Yeterlilik Kurumundan  onaylanarak sertifikalandırılabilmesi gündeme gelecek. Bu platforma isteyenler,  mobil cihazlardan, televizyonlardan ya da bilgisayarlardan, EBA destek  merkezlerinden ya da halk eğitim merkezlerinden ulaşabilecek. Evde otururken  mobil telefondan takip edilerek bir konuda sertifika alınabilir. Yani bu iş böyle  olmalı. Türkiye'nin geleceği, dünyanın geleceği, sürekli yenilenen iş kolları,  sürekli yeni beceriye ihtiyaç duyulan iş kollarında mesleki eğitim ve hayat boyu  öğrenme kapsamında hangi beceriye ihtiyaç varsa bunların tamamını halledeceğiz."
 
'DÜNYA ÇAPINDA OLACAK'
 
Bakan Selçuk, platformun çok büyük bir proje olduğunu ve Dünya  Bankasından alınan büyük bir bütçe ile hayata geçirileceğini belirtti.
 
"Bu, dünya çapında bir platform olacak, bu platformun yurt dışı tarafı  da olacak." bilgisini veren Selçuk, "Alt yapı çalışmaları sürüyor. Platform,  hayat boyu öğrenmeden örgün eğitime, öğretmenlerin mesleki gelişimine kadar tüm  ihtiyaçlara cevap verecek bir platform olacak. 'Kendim için ne yapabilirim?  Danışmanlık desteği hizmeti istiyorum.' diyen de bu platforma başvuru  yapabilecek. Bu toplumun tüm eğitimsel ihtiyaçlarını tanımlayan bir çerçeve  olacak. Biz bunu 1,5-2 yıl içinde belli bir noktaya getirebiliriz." diye konuştu.
 
YENİ DÖNEMDE BAZI DERSLER UZAKTAN VERİLECEK
 
Ziya Selçuk, bazı derslerin uzaktan eğitimle verilmesi konusunda  mevzuat ile ilgili bazı taslaklar hazırladıklarını belirterek şu bilgileri verdi:
 
"Bu yılın eylül ayında, yani yeni eğitim-öğretim döneminde liselerdeki  bazı derslerin ya da ortaokuldaki bazı seçmeli derslerin hangilerinin uzaktan  verilebileceğine ilişkin bir ön değerlendirme yapıldı. Talim ve Terbiye Kurulu  Başkanlığı da uzaktan eğitimle verilecek derslerin hangileri olacağına çalışıyor.   Biz bu dersleri kredi olarak da sayacağız. Bunun için öğrencinin kayıt olması  gerekecek." dedi.
 
'DİJİTAL DÖNÜŞÜMDEN BAŞKA ÇIKIŞ YOK'
 
"2023 Eğitim Vizyonu'na uzaktan eğitimi alırken bu konunun bu kadar  hızlı gelişeceğini düşünmüş müydünüz?" sorusunu yanıtlayan Selçuk, "O dönem, ülke  ölçekli bütünsel olarak değil de bu konuda pilot çalışmalarla küçük küçük  ilerleyebilirim, diye düşünmüştüm. Belki 10 yıl uğraşsak öğretmenlerimizin  dijital becerilerinin dönüşümünü bu kadar hızlı sağlayamazdık. Salgın 1-2 ay  sürse yine sağlayamazdık, uzun süren bu salgın neticesinde, artık başka çıkış yok  ve bunu yapmak durumundayız, noktasına geldik hepimiz." diye konuştu.
 
  
 

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