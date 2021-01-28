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MEB harekete geçti ve duyurdu! 81 ilde yapılacak, 4, 7 ve 11. sınıflar...

AA |  28 Ocak 2021 Perşembe - 15:09 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 15:09

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk resmen açıkladı. MEB harekete geçti, 81 ilde yapılacak yabancı uyruklu öğretmenlerin Türkçe yeterliklerini ölçmek için sınav hazırlıklarına başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çalışmayı öncelikle Fransa'dan ülkemizdeki okullarda çalışmak üzere görevlendirilecek öğretmenlerin Türkçe okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla yürüteceğiz. Sınavın herhangi bir ülkeden Türkiye'ye görevlendirilecek tüm yabancı öğretmenlere uygulanabilecek nitelikte olmasını hedefliyoruz.

'81 ilde yaklaşık 400 e-sınav merkezinde Türkçe dört beceride sınav yapılabilecek duruma geleceğiz" diyen Selçuk, 4, 7 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik dört beceride Türkçe ölçme pilot çalışmalarının, 7. sınıf seviyesini 2019'da başarıyla tamamladıklarını ifade eden Selçuk, projenin 4 ve 11. sınıflara yönelik aşamasını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelediklerini belirtti.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,  Türkiye'de görevlendirilen yabancı uyruklu öğretmenlerin Türkçe yeterliklerinin  ölçülmesi için sınav düzenleme hazırlıklarına başladıklarını belirterek,  çalışmayı öncelikle Fransa'dan görevlendirilecek öğretmenlerin Türkçe okuma,  yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla  yürüteceklerini bildirdi.  Bakan Selçuk, Bakanlığın e-sınav merkezlerinin kapasitesinin  artırılması hazırlıklarını ve bu merkezlerde yürütülecek dört beceride Türkçe  yeterliliklerinin ölçülmesine yönelik yeni planlamalarını AA muhabirine açıkladı. Bakanlık olarak 2019'da hayata geçirdikleri yeni uygulama ile ilk kez  okuma, yazma, konuşma ve dinlemeyi kapsayan dört beceride Türkçe sınav pilot  çalışması başlattıklarını hatırlatan Selçuk, bu amaçla Adıyaman, Ankara, Antalya Aydın, Bursa, Denizli, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kütahya, Konya, Muğla Samsun, Trabzon, Şanlıurfa olmak üzere 15 pilot ildeki e-sınav merkezinde dil  laboratuvarları kurduklarını söyledi. İlk pilot uygulamayı 7. sınıf öğrencileri için mart ve nisanda  gerçekleştirdiklerini anlatan Selçuk, bunun sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı  Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 11. raporu olarak bu ay "Dört  Beceride Türkçe Dil Sınavı: Pilot Çalışma Sonuçları" başlığıyla kamuoyuyla  paylaştıklarını dile getirdi.
 
 
 4, 7 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik dört beceride Türkçe ölçme  pilot çalışmalarının, 7. sınıf seviyesini 2019'da başarıyla tamamladıklarını  ifade eden Selçuk, projenin 4 ve 11. sınıflara yönelik aşamasını yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelediklerini belirtti.Selçuk, "Bu çalışmaları 2021'de 81 ilde uygulayacağız. 2020'de bu  amaçla 52 e-sınav salonunu Türkçe dört beceride sınav yapacak şekilde kurduk. Bu  yılın sonuna kadar e-sınav salon sayısının artırılması kapsamında 81 ilde  yaklaşık 400 e-sınav merkezinde Türkçe dört beceride sınav yapılabilecek duruma  geleceğiz. Böylece bu uygulamayı 81 ilde yaygınlaştırma imkanımız olacak."  bilgisini paylaştı.
 
Yetişkinler için dört beceri Türkçe ölçme
 
Bakan Selçuk, dört beceride Türkçe ölçme sınavlarına ilişkin yeni bir  çalışma yapacaklarını bildirdi. "Çalışma kapsamında planlanan yeni uygulamayla 16 yaş ve üzeri  bireylerin ana dili olarak Türkçe dört temel dil beceri seviyelerini ölçebilmek  amacıyla test geliştirme çalışmalarına da başladık." diyen Selçuk, alanında uzman  akademisyenler ve Bakanlık uzmanlarının katılımıyla 10-12 Şubat 2020'de Ankara'da  kapsamlı bir çalıştay gerçekleştirdiklerini aktardı. Ziya Selçuk, bu kapsamdaki çalışmaların test uygulamalarını bu yıl  tamamlamayı ve 2022'de yaygın şekilde uygulanabilir hale getirmeyi  hedeflediklerini belirtti.
 
Yabancılara yönelik Türkçe dil yeterlikleri çalışması başlatıldı
 
 "Yabancıların Türkçe yeterliklerinin değerlendirilmesi için de çalışma  başlattık." bilgisini paylaşan Selçuk, şöyle devam etti:  "Bu kapsamdaki çalışmayı öncelikle Fransa'dan ülkemizdeki okullarda  çalışmak üzere görevlendirilecek öğretmenlerin Türkçe okuma, yazma, dinleme ve  konuşma becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla başlattık. Çalışma kapsamında  geliştirilecek sınavın herhangi bir ülkeden Türkiye'ye görevlendirilecek tüm  yabancı öğretmenlere uygulanabilecek nitelikte olmasını hedefliyoruz. Böylece  ülkemizde görev yapacak yabancı uyruklu çalışanların Türkçe yeterliklerinin,  hangi düzeyde olduğunu belirlemeye yönelik bir sınav hizmeti sunabileceğiz. Bu  kapsamda yapılacak sınav A1'den C1'e kadar olan tüm dil seviyelerini kapsayacak.  Bu çalışma da 2021'de tamamlanacak. "
 Bakan Selçuk, MEB olarak nihai hedeflerinin bir taraftan öğrencilerin  dört beceride Türkçe yeterliklerini ölçüp iyileştirilmesiyle ilgili destekleri  sağlarken diğer taraftan yabancılara yönelik Association of Language Testers in  Europe (ALTE) gibi uluslararası kuruluşlarca da tanınan dört beceride Türkçe  yeterlikleri ölçme sınavı yapabilmek olduğunu söyledi.  ALTE'nin, organize ettiği etkinliklerle üye kurumların değerlendirme  standartlarına uyum sağlamalarını teşvik ettiğini, denetiminden geçen kurumların  dil sınavlarını onayladığını anlatan Selçuk, şunları kaydetti:
"MEB, başta Dört Beceride Türkçe Sınavı olmak üzere dil becerilerine  odaklanan değerlendirmeleri ile Ekim 2019 itibarıyla ALTE kurumsal üyeleri  arasında yerini aldı. MEB'in 2021'deki hedefi, Dört Beceride Türkçe Sınavının  yapısını ALTE'nin standartlarıyla tamamen uyumlu hale getirerek ALTE onayı almak  (Q-Mark) ve kuruluşun tam üyeleri arasında yer almaktır.
 
Bu süreçlerde büyük emek veren Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e çok  teşekkür ediyorum. Ayrıca sürece destek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav  Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire  Başkanlığı çalışanlarına, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu  Eyisoy Dalkıran, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk, Bakan Müşavirleri Emine  Eroğlu ve Hayri Eren Suna ve bakanlık çalışanlarımıza ve dış paydaşlarımıza  şükranlarımı sunuyorum."
 

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MEB öğretmen 81 il sınav Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
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