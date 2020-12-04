MEB harekete geçti ve duyurdu! 7 Aralık’ta başlıyor…

MEB, milyonlarca kişinin beklediği duyuruyu resmen yaptı.7 Aralık’ta başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen peş peşe yazılar ile tarihler açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, alan değişikliği başvurularının 7 ila 11 Aralık tarihleri arasında alınacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), EBA derslerine yönelik siber saldırıların önlenmesi için öğretmenlerin uygulayacağı yöntemleri açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığını duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle eğitim uzaktan devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı peş peşe yazılar yayımlayarak eğitime ilişkin düzenlemeleri illere açıklıyor. Sınav konularını öğrencilere bildiren bakanlık, öğretmenleri ilişkin ise iki ayrı yazı gönderdi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 yılı alan değişikliği duyurusunu yayımladı. Başvurular 7 ila 11 Aralık tarihleri arasında alınacak. Alan değişikliği duyurusunda Bakanlık şunları dile getirdi: Kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden adaylıkları kaldırılmış olmak şartıyla; Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların, öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin, görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan lisans düzeyinde yükseköğretim bitirenlerin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile eki çizelgeye göre, mezun oldukları yükseköğretim programına göre atanacakları alanlara, sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programını başarıyla tamamlayanların ise özel eğitim alanına, alan değiştirmek üzere başvuruları alınacak.

ÖN BAŞVURU

Ön başvurular (Birinci aşama), Ek-1 2020 Yılı Alan Değişikliği Atama Takviminde belirtilen süre içerisinde "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki "Elektronik Ön Başvuru Formu" aracılığıyla yapılacak. Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacaklar değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini MEB BİS'e işletecek. Ön başvurular öncelikle eğitim kurumu müdürlüğünce alan değişikliğine esas belgeler (lisans diploması, 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı Belgesi) dikkate alınarak incelenecek ve uygun olan başvurular onaylanacak. Onaylanan Elektronik Ön Başvuru Formunun iki adet çıktısı alınarak başvuran ve eğitim kurumu müdürlüğünce imzalanacak. Çıktıların bir nüshası başvurana verilecek, bir nüshası eğitim kurumunda muhafaza edilecek. Eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanan ön başvurular sırasıyla ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince incelenecek ve uygun olan başvurular sistem üzerinden onaylanacak. Ön başvuruda bulunmayanlar "Tercih ve Atama" sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacak. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar "Ön Başvuru" sürecinde sadece bir alana başvuruda bulunabilecek. Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinden diplomalarında yazılı yan alanlarına ya da aylık karşılığı okutabilecekleri derslerin bulunduğu alanlara geçmek isteyenler ile mezuniyetleri itibarıyla atanmaları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararında farklı bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması şartına bağlı (ikinci öncelikli) olanların bu alanlara geçmek üzere yapacakları başvurular kabul edilmeyecek. Halen eğitim kurumu yöneticisi olarak görev yapanlar alan değişikliği yapmak üzere başvuruda bulunabilecek

Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Programı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programının birbirine eşdeğer olduğu 08/07/2004 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararında belirtilmiş olup bu husus yargı kararı gereği geçerliliğini devam ettirdiğinden Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmenlerin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı için yaptıkları başvurular kabul edilecek. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya izinlerinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla alan değişikliği başvurusunda bulunabilecek. Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinde görevli personel birlikte sorumlu olacak. Alan değişikliği sürecinin sağlıklı yürütülmesi bakımından ön başvuruların yukarıda yapılan açıklamalara uygun olup olmadığı önem arz etmektedir. Bu nedenle açıklamalara uygun olmayan ön başvurular okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince reddedilecek.

KONTENJANLARIN BELİRLENMESİ

Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin tercihine açılacak alanlar ve kontenjanlar, (spor liselerinin beden eğitimi, güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar alanları, bilim ve sanat merkezleri, halk eğitimi merkezleri ile özel program ve proje uygulayan okullar hariç) illerin alanlar bazındaki boş norm kadro ve öğretmen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenecek.

TERCİH VE ATAMA

Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, "Tercih ve Atama" sürecine ilişkin belirlenen takvim süresi içerisinde "Elektronik Tercih Formu" aracılığıyla sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercihinde bulunabilecekler. Yirmi beş (25) eğitim kurumu tercihinde bulunanlar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışında kadromun bulunduğu ilçe içerisinde atanmayı istiyorum.", "Tercihlerim dışında il içerisinde atanmayı istiyorum." , " Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecekler. Tercih başvuruları sadece başvuruda bulunanın kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu/kurum müdürlüğünce onaylanacak, Tercih Formunun iki adet çıktısı alınarak başvuran ve eğitim kurumu müdürlüğünce imzalanacaktır. Çıktıların bir nüshası başvurana verilecek, diğer nüshası eğitim kurumunda muhafaza edilecek.

Mezuniyetleri itibarıyla birden fazla alana atanma hakkına sahip olanlar ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar "Ön Başvuru" sürecinde (birinci aşama) hangi alana atanmak istediklerini belirtmiş iseler tercih sürecinde (ikinci aşama) o alana başvuru yapabilecekler. 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğinin "Hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler" başlıklı 50'nci maddesinin ikinci fıkrasında; "Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ile, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz." denildiğinden alan değişikliği tercih başvurularının onaylama işlemlerinde anılan madde hükmü dikkate alınacaktır.

Atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Öğretmenlikte hizmet süresinin hesabında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacak olup bu sürelere Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kuramlarında kadrolu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde geçen süreler dahil edilecektir. Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecektir.

TEBLİGAT ve GÖREVE BAŞLAMA

Alan değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri Bakanlığımızca sistem üzerinden il milli eğitim müdürlüklerine, il milli eğitim müdürlükleri tarafından da ilgili okul/kurum müdürlüklerine gönderilecek. Alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenlere okul/kurum müdürlüklerince tebligat yapılacak ve tebligata ilişkin belge okul/kurum müdürlüklerinde muhafaza edilecek. Ayrılma ve başlama işlemleri ekli takvimde belirtilen tarihler ve açıklamalar dikkate alınarak yapılacak.

2020 YILI ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU VE ATAMA TAKVİMİ Adayların Ön Başvurularının Sistem Üzerinden Alınması 7-11 Aralık 2020 Tercih Başvurularının Alınması ve Eğitim Kurumu Müdürlüklerince Onaylanması 21-25 Aralık 2020 Atamalar 29 Aralık 2020 Görevden Ayrılma ve Göreve Başlama İşlemleri 22 Ocak 2021- 5 Şubat 2021

MEB, EBA'YA YÖNELİK SALDIRILARI ÖNLENME YÖNTEMLERİNİ ÖĞRETMENLERE BİLDİRDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), EBA derslerine yönelik siber saldırıların önlenmesi için öğretmenlerin uygulayacağı yöntemleri açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitim faaliyetlerimiz; EBA TV kanalları, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İnternet Platformu ve EBA Canlı Ders Sistemi aracılığıyla yürütülmektedir.

Öğrencilerimizin kendi sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle ders yapabilmesine olanak sağlayan EBA Canlı Ders özelliği, uzaktan eğitim için özel olarak geliştirilmiş olup kısa zamanda devreye alınmıştır. Okul öncesi eğitimden 12'inci sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinin haftalık ders saatlerinin tamamını uzaktan eğitim ile yapması ve öğrenme eksikliği oluşmaması amacıyla harici canlı ders özelliği de ayrıca yayına alınmıştır" denildi. Harici canlı dersler esnasında kamuoyuna da yansıyan siber saldırılara maruz kalınmaması için öğretmenlerin dikkate alması gereken hususların hatırlatıldığı açıklamada, "Harici canlı derslerde öğretmenlerimizin; ders için yeni ID ve şifre belirleyerek EBA'ya bu bilgileri girmeleri, ders oluştururken Bekleme Odası (Waiting Room) özelliğini aktive etmeleri, derse başlarken öğrencilerin isimlerini değiştirebilme seçeneklerini kapatmaları gibi basit kontrollerle benzer siber saldırılar engellenebilecektir. Öğretmenlerimizin her ders için farklı ID ve şifre kullanmaları, daha önce çeşitli iletişim kanallarından paylaşılmış olan canlı ders bilgilerini geçersiz kılacaktır. Öğretmenlerimiz, dersleri oluştururken Bekleme Odası özelliğini aktive ederek derse katılacak olan öğrencileri kontrol edip böylece sahte kimlikle derse girmeye çalışan şahısların ders ortamına katılmalarını engelleyebileceklerdir" denildi.

Ayrıca öğretmenlerin, ders başlarken öğrencilerin isim değiştirmelerine olanak sağlayan özelliği devre dışı bırakmalarının, gerçek kimlikleriyle derse giren öğrencilerin sonradan bu bilgileri değiştirmelerine engel olacağı da açıklamada yer aldı. Açıklamada belirtilen hatırlatmaların, tüm öğretmenlerin cep telefonlarına kısa mesaj yoluyla da iletildiği bildirildi.

MEB, LGS VE YKS KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAĞINI DUYURDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, merkezi sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığı ve öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacağı belirtildi. Süreçle ilgili ilerleyen aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konunun tekrar değerlendirilebileceği, öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulmaya ve bu alandaki bütün ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edileceği ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitap çıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca, bu sene her ay 8inci sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

ÖRNEK SORULAR YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2021'de yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için ilk örnek soru kitapçığını yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 öğretim yılından beri yayımlanan örnek soru kitapçıkları, yeni dönemde de hazırlanmaya devam ediyor. 2021'deki sınav için ilk örnek soru kitapçığı, bu ay itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunuldu. LGS kapsamında öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavına yönelik 2019-2020 öğretim yılında Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) dersleriyle ilgili toplam 450 örnek soru yayımlanmıştı.