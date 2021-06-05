MEB harekete geçti ve değişiyor! 81 ilde ilk...

Milli Eğitim Bakanlığı 81 ilde harekete geçti ve değişiyor. MEB tarafından hayata geçirilen uygulama bir ilk olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı değişiklikle hafif zihinsel engelli öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim meslek okulu mezunları, üniversite sınavına girebilecek. İSO ile yapılan iş birliği ile de bu öğrencilerin, gerçek iş ortamlarında beceri eğitimi almaları ve istihdamlarına öncelik tanınması sağlanacak. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer "Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinde yeni bir düzenlemeye gidiyoruz. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde artık bu okul mezunlarımız YKS'ye girebilecekler" dedi. İmam hatip öğrencilerine üniversiteye hazırlıkta Akademik Danışma Kurulları ile destek verilecek. MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz "81 ilimizde toplam 637 okulumuzda Akademik Danışma Kurulu oluşturuldu" - "Kurullar, öğrencilerin tercih edecekleri yükseköğretim kurumlarına göre bilimsel yönlerini geliştirmek, kabiliyetleri doğrultusunda kariyer gelişimlerini desteklemek, ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda yetişmelerine imkan tanımak amacıyla kuruldu" dedi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem için karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı peş peşe kararları duyuruyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hafif zihinsel engelli öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim meslek okulu mezunlarına yönelik iki önemli çalışmayı hayata geçirecek. Bakanlık, bu öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmeleri için yönetmelik değişikliği yapacak; İSO ile yapılan iş birliği ile de bu öğrencilerin gerçek iş ortamlarında beceri eğitimi almaları ve istihdamlarına öncelik tanınması sağlanacak. Son yıllarda, mesleki eğitimde çok sayıda projeyi uygulayarak önemli bir dönüşümü hayata geçiren MEB, mesleki eğitimde yaşanan bu deneyimi, hafif düzeyde yetersizlikleri/engeli olan öğrenciler için hizmet veren özel eğitim meslek okullarına aktarmaya hazırlanıyor. Bu amaçla istihdam ve yükseköğretime erişim olmak üzere iki temel alanda önemli iyileştirmeler yapılacak.

İSO İLE İSTİHDAMA YÖNELİK ÖNEMLİ ADIM

Bakanlık, hafif düzeyde engeli olan öğrenciler için hizmet veren özel eğitim meslek okulu mezunlarının istihdamına yönelik yeni bir adım attı. Bu kapsamda MEB ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) iş birliğinde İstanbul'daki özel eğitim meslek okulu öğrencilerinin işletmelerde beceri eğitimini gerçek iş ortamlarında almaları sağlanacak ve sonrasında da istihdamlarına öncelik verilecek. Türkiye genelinde özel eğitim okul ve öğrenci sayısı, en fazla İstanbul'da bulunurken, 21 özel eğitim meslek okulunda 3 bin 348 öğrenci eğitim alıyor. İSO, bu öğrencilerin eğitim sürelerinde işletmelerde yapacakları beceri eğitimlerini gerçek iş ortamlarında ve nitelikli bir şekilde alınmasını sağlayacak. İSO, aynı zamanda bu okullardaki meslek öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerine ve mezunların iş gücü piyasasında öelikli olarak istihdam edilmeleri için destek verecek.

İSO, ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM DESTEĞİ DE SAĞLAYACAK

MEB ile özel öğretim meslek okulu öğrencilerine yönelik iş birliğine ilişkin açıklamada bulunan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, MEB ile mesleki eğitimde üç yıldır çok önemli çalışma yürüttüklerini belirtti. İstanbul'da mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek için çok önemli iyileştirmeler yaptıklarını anlatan Bahçıvan, şu bilgileri verdi: "Şimdi bu iş birliğimizi özel eğitim meslek okullarında eğitim alan yavrularımız için genişletme kararı aldık. Bu amaçla İstanbul'da 21 özel eğitim meslek okulunda eğitim alan öğrencilerimizin işletmelerde beceri eğitimlerini sağlıklı bir şekilde almaları ve mezun olduklarında işletmelerde öncelikli olarak istihdam edilebilmeleri için koordinasyon desteği sağlayacağız. Ayrıca, bu okullarımızdaki öğretmen ve yöneticilere yönelik mesleki gelişim eğitim desteği de sağlayacağız. Hafif düzeyde yetersizlikleri bulunan bu yavrularımıza vereceğimiz bu desteği önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Böylesine değerli bir projede İSO olarak yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu konuda bizleri sürekli destekleyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum."

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA DA GİREBİLECEKLER

MEB'in özel eğitim meslek okulları ile yapacağı ikinci iyileştirme alanı, bu okul mezunlarının yükseköğretime erişim hakkı ile ilgili oldu. Türkiye'de 184 özel eğitim meslek okulunda eğitim alan 13 bin öğrenci mezun olduklarında Özel Eğitim Meslek Okulu Diploması almakta olup halen yükseköğretime devam etme hakları bulunmuyor. Ancak, bireylerin kamuda bir işte istihdam edilmesi durumunda bu diploma bireylerin meslek lisesi mezunlarına tanınan özlük haklarından yararlanmalarını sağlıyor. MEB, özel eğitim meslek okullarının yükseköğretime devam edebilme hakkına sahip olmaları için yönetmelikte değişiklik yapacak. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, özel eğitim meslek okullarına yönelik başlatılacak her iki adımla ilgili değerlendirmede bulundu. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren özel eğitim meslek okullarında hafif düzeyde yetersizlikleri olan öğrencilere 18 mesleki eğitim alanında eğitim verildiğini aktaran Özer, Türkiye genelinde 184 okulda yaklaşık 13 bin öğrencinin eğitim aldığını belirtti. Bu okul mezunları ile ilgili istihdam ve yükseköğretim olmak üzere iki alanda sorun bulunduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti: "Her iki sorun alanında iyileştirme yapmak için adım atıyoruz. İstihdama yönelik adımı İSO ile atıyoruz. Özel eğitim meslek okullarında en fazla öğrenci olan ilimiz İstanbul. Bu nedenle bu adımı İstanbul'da attık. Sonrasında diğer illerimize de yaygınlaştıracağız. Bu konuda desteklerinden dolayı İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, bu süreçleri İstanbul'da başarılı bir şekilde yürüten İstanbul Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı ve çalışma arkadaşlarını da kutluyorum. İkinci adımda da bu okul mezunlarımızın yükseköğretime erişimlerini sağlamaya yönelik. Mevcut düzenlemeye göre bu okul mezunlarımız, yükseköğretime devam edemiyorlar. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinde yeni bir düzenlemeye gidiyoruz. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde artık bu okul mezunlarımız, Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YKS) girebilecekler. Bu süreci yöneten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Mehmet Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum."

İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİNE ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIKTA AKADEMİK DANIŞMA KURULLARI İLE DESTEK VERİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, imam hatip okulu öğrencilerinin tercih edecekleri üniversiteye göre bilimsel yönlerini geliştirmek, kariyer gelişimlerini desteklemek ve kabiliyetleri doğrultusunda yetişmelerine imkan tanımak amacıyla 637 okulda "Akademik Danışma Kurulu" kuruldu. Genel Müdür Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu'nda imam hatip okullarındaki başarılı örneklerin teşvik edilmesi, toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programları ile model uygulamaların hayata geçirilmesi, yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak iş birlikleriyle öğrencilerin bilimsel ve entelektüel gelişimlerinin desteklenmesinin hedeflendiğinin yer aldığını belirtti.Bunun için bilim, kültür ve sanat alanlarındaki akademisyenlerce verilecek farkındalık ve vizyon etkinliklerinin düzenlenmesi ile ilahiyat fakülteleriyle iş birliğince geliştirilecek çalışmaların yapılmasının hedeflendiğini aktaran Yılmaz, bu kapsamda öğrencilere yönelik bilimsel ve kariyer destekleri verilmesi noktasında yeni bir çalışma yapıldığına işaret etti.

81 İLDE TOPLAM 637 ADK

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Danışma Kurulları Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde Akademik Danışma Kurulları (ADK) kurulması kararı alındığını bildiren Yılmaz, "81 ilimizde toplam 637 okulumuzda Akademik Danışma Kurulu oluşturuldu." dedi.Kurullarda akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, Diyanet İşleri Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile spor ve sanat dünyasından temsilcilerin yer alabileceğine değinen Yılmaz şunları kaydetti: "Kurul, Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin tercih edecekleri yükseköğretim kurumlarına göre bilimsel yönlerini geliştirmek, fen ve sosyal bilimler alanındaki akademik öğrenmelerini güçlendirerek ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda kariyer gelişimlerini desteklemek, yabancı dil, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, musiki veya spora ilgi duyan öğrencilerimizin ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda yetişmelerine imkan tanımak amacıyla oluşturuldu."

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ VE ÖZGÜN TASARLANMIŞ AKTİF ÖĞRENME ORTAMLARI OLUŞTURULACAK

Yılmaz, kurulların okullarda öğrencilerin akademik, bilimsel, mesleki, zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimlerini destekleyici, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirici, sağlık ve güvenlik açısından zenginleştirilmiş ve özgün tasarlanmış aktif öğrenme ortamlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapacağına işaret ederek şunları söyledi: "Bu alanda planlanan çalışmaların verimli bir şekilde yürütülmesi için imkan dahilinde zeka oyunları bölümü, Z-Kütüphane, yazarlık atölyesi, laboratuvar, spor salonu/alanı, özel derslikler (Kur'an-ı Kerim sınıfı, dil sınıfı, ve benzeri) resim ve müzik atölyeleri, robotik kodlama atölyeleri ve benzeri eğitim ortamlarının hazırlanması, gerekli öğretim materyalleriyle donatılması ve öğrencilerin azami ölçüde yararlanması için öneri ve katkılarda bulunur. Akademik destek çalışmalarıyla birlikte, Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları olan Fen ve Sosyal Bilimler Proje ve Program okullarımızın akademik, sosyal, kültürel ve teknolojik açıdan gelişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir." Kurulların çalışmalar kapsamında kendi illerindeki üniversitelerden gönüllü en fazla 5 akademisyeni çalışmalara davet edebileceğini aktaran Yılmaz, Ankara'da Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Akademik Danışma Kurulunun ilk toplantısının Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve ASBÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Kurt'un katılımıyla yapıldığını kaydetti.

ÖĞRENCİ KARNELERİ, İSTEYEN VELİLER İÇİN BASILI OLARAK VERİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem için karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemleri konulu yazıyı illere gönderdi.Yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı faaliyetlerinin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarıyla sürdürüldüğü ve yüz yüze eğitimin yapıldığı dönemlerde öğrencilerin okula devamının gönüllük esasına göre belirlendiği hatırlatıldı. Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenen devam devamsızlık bilgileri dikkate alınmayacak. İlgili mevzuat gereği ders yılı sonunda yapılması gereken şube öğretmenler kurulu toplantılarında öğrencilerin sınıf geçme iş ve işlemleri görüşülmeyecek.Öğrencilerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarında özellikle seçmeli derslerde karışıklıkların oluşmasını önlemek için öğrenci nakil işlemleri bugün mesai saati bitimiyle kapatılacak.Sürekli devamsız durumda bulunan öğrenciler belirlenerek sınıf tekrarına kalmaları sağlanacak.

İLKOKULA BAŞLAYACAKLARA YAZ OKULU İMKANI

Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkanları uygun olan okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.Okul öncesi eğitimde velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak olan çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek. Telafi eğitimi için oluşturulan "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/" internet adresinden öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yararlanabilmeleri için gerekli bilgilendirmeler yapılacak.