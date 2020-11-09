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MEB harekete geçti ve belli oldu! Resmen duyuruldu, 3 bin 500...

09 Kasım 2020 Pazartesi - 10:35 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 10:38

Yüz binler bekliyordu Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. MEB resmen duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ilkokul öğrencilerinin derslerine yönelik 3 bin 500 sorudan oluşan kaynak destek paketi "http://odsgm.meb.gov.tr/" internet adresinde yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinin tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerimize kaynak desteği sunmuş olduk. Yeni kaynaklarla düzenli olarak öğrencilerimizi desteklemeye devam edecek ve bu zor günleri birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul öğrencilerine  yönelik 3 bin 500 sorudan oluşan kaynak destek paketi "http://odsgm.meb.gov.tr/"  internet adresinde yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrencilere kaynak desteği sunmaya devam  ediyor. Bakanlık, daha önce öğrencilere destek olmak amacıyla kazanım kavrama  testleri, 5, 6. ve 7. sınıflar için beceri temelli testler, 8. sınıflar için  Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek sorular ve  soru destek paketleri ve 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testlerini  yayımlamıştı.

MEB ortaokul öğrenci ve öğretmenlerine destek olmak üzere 5, 6, 7. ve  8. sınıflar için hazırladığı ve yayımladığı 4 bin 560 soru içeren 60 çalışma  fasikülüyle destek kapsamını genişletmişti. Öğrenci ve öğretmenler tarafından  ilgi gören destek materyalleri erişim kolaylığı, kullanılabilirlik, amaca  uygunluk bakımından memnuniyetle karşılanmıştı. MEB, desteklerine yenisini ekleyerek bu hafta ilkokullara yönelik  hazırladığı kaynak destek paketini yayımladı. Bu kapsamda ilkokul 2, 3. ve 4.  sınıf düzeyinde 3 bin 500 soru yayımlandı.

2, 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin öğrenmelerinin desteklenmesi amacıyla  Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinin  tüm ünitelerini kapsayan çalışma soruları hazırlandı. Kaynak desteği 2. sınıflar  için 785, 3. sınıflar için 1115 ve 4. sınıflar için 1600 çalışma sorusu  içeriyor. Yayımlanan kaynak desteğine http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden  erişilebiliyor.

"SALGIN İLE MÜCADELE GÜNLERİNDE ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı  değerlendirmede, Kovid-19 salgını ile mücadele günlerinde tüm imkanlarıyla  öğrencilerin yanında olduklarını vurguladı.

Daha önce ortaokul ve lise kademesinde tüm sınıflar düzeyinde  öğrencilere destek paketleri hazırladıklarını ve paylaştıklarını anımsatan  Selçuk, "İlkokul seviyesinde öğrencilerimize destek sağlamak için çalışmalarımız  devam ediyordu ve bu çalışmayı da tamamladık. Böylece ilkokul, ortaokul ve lise  kademelerinin tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerimize kaynak desteği sunmuş  olduk.  Yeni kaynaklarla düzenli olarak öğrencilerimizi desteklemeye devam edecek  ve bu zor günleri birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, süreci koordine eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı  Mahmut Özer'e, yardımcı kaynakların hazırlanmasında büyük emek veren Ölçme  Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy'a, Soru Oluşturma ve  Geliştirme Dairesi çalışanlarına, tüm illerdeki ölçme değerlendirme merkezi  görevlilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

 

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