MEB harekete geçti ve belli oldu! Resmen duyuruldu, 25 Ekim...

16 EKİM'DE BAŞLIYOR: MEB HAREKETE GEÇTİ, ÜCRETSİZ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) milyonlarca öğrenci için harekete geçti. Yeni karar MEB tarafından duyuruldu. Tamamen ücretsiz olacağı açıklandı. 16 Ekim itibarı ile başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinden sonra 7 ve 11'inci sınıf öğrencilerini de ücretsiz verilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamına aldı.

Her ay yayımlanacak kaynak paketinin 5 bin sorudan oluşan ilki "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresinden öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunuldu.

İkinci sınıftan 12'nci sınıfa kadar her sınıf düzeyindeki öğrencilerin öğrenme kayıplarının giderilmesi için hazırlanan kaynak desteğinin ardından öğrencilere yönelik yeni bir destekleme uygulaması daha hayata geçirildi.

MEB, daha önce Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava hazırlanan 8'inci ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 12'nci sınıf öğrencilerinin katıldığı DYK'lerden, 7 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin de faydalanmasına imkan sağladı.

"16 Ekim itibarıyla 7 ve 11'inci sınıflar için de DYK açıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm öğrencilerin yüz yüze eğitimle okullarıyla buluşturulmasının ardından öğrenme kayıplarının giderilmesi için her ay yardımcı kaynak destek paketi hazırlayacaklarını, bu paketlerden ilkini dün yayımladıklarını belirtti.

Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Bir taraftan yüz yüze eğitim devam ederken diğer taraftan öğrencilerimizi hem yardımcı kaynak destek paketleriyle hem de DYK'ler ile destekleyeceğiz. 8 ve 12'nci sınıflardan sonra 7 ve 11'inci sınıf öğrencilerimiz de DYK'lerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. 16 Ekim itibarıyla 7 ve 11'inci sınıflar için de DYK açıyoruz.

Öğrencilerimizin başvurularını 12-15 Ekim'de alacağız. Bu kurslarda Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerine yönelik destekleme programları uygulanacak. Diğer taraftan her ay destek paketi yayımlayacağız. Buna ilave olarak 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarından isteyen öğrencilerimizi Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerinden destekleyeceğiz."

DYK'lerde, ayrıca öğrenme kayıplarını öncelikli olarak ölçeceklerini ve uygulanacak destekleri, bu ölçme bulgularına göre belirleyeceklerine dikkati çeken Özer, "İkinci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm düzeylerde her ay yayımlamaya başladığımız yardımcı kaynak paketi ve 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarımıza yönelik DYK'ler ile öğrencilerimizin her türlü destek talebinde yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

HAREKETE GEÇİLDİ: EKİM SONUNA KADAR DÜZELTİLECEK

MEB, çok sayıda şikayet üzerine harekete geçti. Eksik/hatalı not girişi yapıldığı tespit edildi. Bu nedenle 2020-2021 II. Dönem Ders Notları modülü ekim ayı sonuna kadar açılacak ve öğrencilerin tek tek hataları düzeltilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise öğrencilerine yönelik 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin sene sonu iş ve işlemler konulu yazı illere gönderilmişti. Yazıda "2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemler, öğrenci velilerinin yaptığı tercihe bağlı olarak sadece birinci dönem puanları veya her iki döneme ait alınan puanlara göre gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılıyla sınırlı olmak kaydıyla devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalma kuralı uygulanmayacağının vurgulandığı yazıda "Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersi/dersleri olanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan, yıl sonu başarı puanı 50 ve daha yukarı olan ancak yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler ile alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin, bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanacak.

Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerden birinci yabancı dil dersi ve/veya Türkçe dersinden yıl sonu puanlarına göre 50'nin altında puan alarak başarısız olanların sorumlu olarak 9. sınıfa geçişleri sağlanacak.2020-2021 eğitim ve öğretim yılı hazırlık sınıfında öğrenim görüp birinci yabancı dil dersi ve/veya Türkçe dersinden sonraki yıllarda da sorumluluğu devam eden öğrencilerin yeterlilik sınavlarının, yönetmelikte belirtilen sorumluluk sınavları sayısınca ve bu sınavlarla aynı tarihlerde uygulanacak ve sorumluluk sınavlarının başarı kriterlerine göre değerlendirilecek.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrencilerin, bu derslerin ilgili tüm konu ve kazanımlarından, 2019-2020 eğitim ile öğretim yılından sorumluluğu bulunan öğrencilerin ise aynı yılın birinci dönemine ait ilgili dersin konu ve kazanımlarından sınava tabi tutulacak.

12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait olan ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dahil edilecek.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yıl sonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra durumları halen "Mezun Edilmemiş" olarak görünecek öğrenciler ile 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yeni oluşacak 12. sınıf seviyesine ait sorumluluk sınav sonuçlarının sisteme girilmesi neticesinde mezun olabilecek duruma gelecek öğrencilerin, diploma/mezuniyet işlemlerinin ilgili okul yönetimlerince gerekli bilgi kontrol işlemleri yapıldıktan sonra "e-Okul Kurum İşlemleri/Diploma İşlemleri/Beklemeli ve Mezun Edilmemiş Öğrenci Mezuniyeti" ekranı üzerinden yapılacak.

12. sınıf öğrencilerinden mezun olanlara, uzaktan eğitim derslerinin sona ereceği 2 Temmuz tarihi esas alınarak, doğrudan veya yıl sonu başarı puanına göre, mezun duruma gelemeyenlere ise sorumlu oldukları derslerden yapılacak sorumluluk sınavlarında başarılı sağlamaları ve sorumluluklarının kaldırılmış olması kaydıyla diplomaları düzenlenecek. 2 Temmuz 2021 tarihi esas alınmak suretiyle okul birinciliği başta olmak üzere yıl sonunda öğrencilerle ilgili gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemler süresi içinde tamamlanıp e-Okul sistemine işlenecek ve mağduriyete yol açılmayacak" denilmişti.

İKİNCİ DÖNEM İÇİN NOTLAR GİRİLMİŞ

Bu yazı sonrası okulların açılması ile birlikte aksaklıklar yaşanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayetler ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı, tüm illere “2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Not Düzenleme İşlemleri” ile ilgili yazı gönderdi.

Yazıda şöyle denildi: "Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuran ve tercihleri doğrultusunda sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem notları ile değerlendirilmek isteyen öğrenciler için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair e-Okul/e-Mesem sistemine herhangi bir veri girişi yapılmayacaktır. Bu kapsamdaki öğrencilerin ikinci dönem derslerine ait veri girişlerinin ilgili ders öğretmenleri ve/veya okul yöneticilerince “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / Ders Notu Girişi”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 II. Dönem” ekranından kontrol edilerek tespit edilen veri girişlerinin ivedilikle sistemden silinmesi, birinci dönem derslerine ait veri girişlerinin ise “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / I. Dönem Ders Notları”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 I. Dönem” ekranından kontrol edilerek varsa gerekli düzeltme ve eksik veri girişlerinin ivedilikle tamamlanması,” kapsamında; dilekçe ile başvuran ve tercihleri doğrultusunda sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem notları ile değerlendirilmek isteyen öğrencilerin ikinci dönemine; sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair e-Okul/e-Mesem sistemine herhangi bir veri girişi yapılmayacağı çok net belirtilmiş olmasına rağmen çok sayıda öğrencinin ikinci dönemine not girişi yapıldığı görülmüştür"

DÜZELTME YAPILACAK

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönoderilen not yazısında öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramamaları adına e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinde yer alan “2020-2021 II. Dönem Ders Notları” ekranının okul idarelerine ekim ayı sonuna kadar açılması ve yapılması gereken not giriş/düzeltme veya silme işlemlerinin bu süre içerisinde ilgili okul idarelerince belirtilen ekran üzerinden tamamları istendi. Şimdi okul idarecileri açılan sistemde yapılan hataları tek tek düzeltecek.