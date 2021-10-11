MEB harekete geçti ve belli oldu! Resmen duyuruldu, 25 Ekim...

MEB resmen duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarihleri tek tek açıkladı. MEB'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatında 260 sözleşmeli fizyoterapist ile 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı olmak üzere 5 bin 872 destek personeli istihdam edilecek. Söz konusu pozisyonlara alım yapılmasına ilişkin duyuru, bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlandı.
Duyuruya göre, belirtilen nitelikleri taşıyan adayların, başvurularını 25 Ekim 2021 Pazartesi gününden 5 Kasım 2021 Cuma günü 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu veya e-Devlet 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' adresinden tamamlaması gerekiyor.
Adaylar, istenilen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü seçecek. Gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının talebi halinde belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il, ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edecek. Adaylar, sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacak. Atama sonuçları, 12 Kasım'da 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' üzerinden ilan edilecek.
Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak.
16 EKİM'DE BAŞLIYOR: MEB HAREKETE GEÇTİ, ÜCRETSİZ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) milyonlarca öğrenci için harekete geçti. Yeni karar MEB tarafından duyuruldu. Tamamen ücretsiz olacağı açıklandı. 16 Ekim itibarı ile başlıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinden sonra 7 ve 11'inci sınıf öğrencilerini de ücretsiz verilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamına aldı.
Tüm sınıf ve kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci ve öğretmenlere destek olmak için yeni adımlar atmayı sürdürüyor.
Her ay yayımlanacak kaynak paketinin 5 bin sorudan oluşan ilki "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresinden öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunuldu.
İkinci sınıftan 12'nci sınıfa kadar her sınıf düzeyindeki öğrencilerin öğrenme kayıplarının giderilmesi için hazırlanan kaynak desteğinin ardından öğrencilere yönelik yeni bir destekleme uygulaması daha hayata geçirildi.
MEB, daha önce Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava hazırlanan 8'inci ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 12'nci sınıf öğrencilerinin katıldığı DYK'lerden, 7 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin de faydalanmasına imkan sağladı.
"16 Ekim itibarıyla 7 ve 11'inci sınıflar için de DYK açıyoruz"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm öğrencilerin yüz yüze eğitimle okullarıyla buluşturulmasının ardından öğrenme kayıplarının giderilmesi için her ay yardımcı kaynak destek paketi hazırlayacaklarını, bu paketlerden ilkini dün yayımladıklarını belirtti.
Bakan Özer, şunları kaydetti:
"Bir taraftan yüz yüze eğitim devam ederken diğer taraftan öğrencilerimizi hem yardımcı kaynak destek paketleriyle hem de DYK'ler ile destekleyeceğiz. 8 ve 12'nci sınıflardan sonra 7 ve 11'inci sınıf öğrencilerimiz de DYK'lerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. 16 Ekim itibarıyla 7 ve 11'inci sınıflar için de DYK açıyoruz.
Öğrencilerimizin başvurularını 12-15 Ekim'de alacağız. Bu kurslarda Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerine yönelik destekleme programları uygulanacak. Diğer taraftan her ay destek paketi yayımlayacağız. Buna ilave olarak 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarından isteyen öğrencilerimizi Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerinden destekleyeceğiz."
DYK'lerde, ayrıca öğrenme kayıplarını öncelikli olarak ölçeceklerini ve uygulanacak destekleri, bu ölçme bulgularına göre belirleyeceklerine dikkati çeken Özer, "İkinci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm düzeylerde her ay yayımlamaya başladığımız yardımcı kaynak paketi ve 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarımıza yönelik DYK'ler ile öğrencilerimizin her türlü destek talebinde yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
YSLY BAŞVURULARI 21 EKİM'DE
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurdu. 358 öğrenci yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek. MEB'den yapılan açıklamada, Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursuyla yükseköğretim kurumları adına 200, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 158 olmak üzere toplam 358 öğrenci, lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek.
MEB YLSY 2021 BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 21 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında REBUS (Resmi Burslu Öğrenci Sistemi - http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden yapacak.
13 FARKLI KAMU KURUMU ADINA EĞİTİM GÖRECEKLER
Milli Eğitim Bakanlığınca, 1416 sayılı Kanun uyarınca YLSY Programı (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme) kapsamında Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere 358 öğrenci, yurt dışına gönderilecek. Yurt dışına gönderilecek öğrenciler, 22 farklı üniversite ve 13 farklı kamu kurumu adına öğrenim görecek.
EĞİTİM TAMAMLANINCA ATANACAKLAR!
Bu öğrenciler, yurt dışında yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini yerine getirmek etmek üzere ihtiyaç duyulan kadrolara atanacak.
1416 sayılı Kanun kapsamında 1929 yılından itibaren üniversitelerin ve kamu kurumların uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına burslu öğrenci gönderiliyor.
Başlangıcından bugüne kadar 20 binden fazla öğrenci, burs almaya hak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı bursiyeri olarak şu anda 4 bin 312 öğrenci, 50 farklı ülkede öğrenim görüyor.
YLSY TERCİH VE BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI!
Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen adaylar, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün http://yyegm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan YLSY başvuru ve tercih kılavuzunu inceleyebilir.
HAREKETE GEÇİLDİ: EKİM SONUNA KADAR DÜZELTİLECEK
MEB, çok sayıda şikayet üzerine harekete geçti. Eksik/hatalı not girişi yapıldığı tespit edildi. Bu nedenle 2020-2021 II. Dönem Ders Notları modülü ekim ayı sonuna kadar açılacak ve öğrencilerin tek tek hataları düzeltilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise öğrencilerine yönelik 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin sene sonu iş ve işlemler konulu yazı illere gönderilmişti. Yazıda "2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemler, öğrenci velilerinin yaptığı tercihe bağlı olarak sadece birinci dönem puanları veya her iki döneme ait alınan puanlara göre gerçekleştirileceği belirtilmişti.
Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılıyla sınırlı olmak kaydıyla devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalma kuralı uygulanmayacağının vurgulandığı yazıda "Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersi/dersleri olanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan, yıl sonu başarı puanı 50 ve daha yukarı olan ancak yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler ile alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin, bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanacak.
Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerden birinci yabancı dil dersi ve/veya Türkçe dersinden yıl sonu puanlarına göre 50'nin altında puan alarak başarısız olanların sorumlu olarak 9. sınıfa geçişleri sağlanacak.2020-2021 eğitim ve öğretim yılı hazırlık sınıfında öğrenim görüp birinci yabancı dil dersi ve/veya Türkçe dersinden sonraki yıllarda da sorumluluğu devam eden öğrencilerin yeterlilik sınavlarının, yönetmelikte belirtilen sorumluluk sınavları sayısınca ve bu sınavlarla aynı tarihlerde uygulanacak ve sorumluluk sınavlarının başarı kriterlerine göre değerlendirilecek.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrencilerin, bu derslerin ilgili tüm konu ve kazanımlarından, 2019-2020 eğitim ile öğretim yılından sorumluluğu bulunan öğrencilerin ise aynı yılın birinci dönemine ait ilgili dersin konu ve kazanımlarından sınava tabi tutulacak.
12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait olan ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dahil edilecek.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yıl sonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra durumları halen "Mezun Edilmemiş" olarak görünecek öğrenciler ile 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yeni oluşacak 12. sınıf seviyesine ait sorumluluk sınav sonuçlarının sisteme girilmesi neticesinde mezun olabilecek duruma gelecek öğrencilerin, diploma/mezuniyet işlemlerinin ilgili okul yönetimlerince gerekli bilgi kontrol işlemleri yapıldıktan sonra "e-Okul Kurum İşlemleri/Diploma İşlemleri/Beklemeli ve Mezun Edilmemiş Öğrenci Mezuniyeti" ekranı üzerinden yapılacak.
12. sınıf öğrencilerinden mezun olanlara, uzaktan eğitim derslerinin sona ereceği 2 Temmuz tarihi esas alınarak, doğrudan veya yıl sonu başarı puanına göre, mezun duruma gelemeyenlere ise sorumlu oldukları derslerden yapılacak sorumluluk sınavlarında başarılı sağlamaları ve sorumluluklarının kaldırılmış olması kaydıyla diplomaları düzenlenecek. 2 Temmuz 2021 tarihi esas alınmak suretiyle okul birinciliği başta olmak üzere yıl sonunda öğrencilerle ilgili gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemler süresi içinde tamamlanıp e-Okul sistemine işlenecek ve mağduriyete yol açılmayacak" denilmişti.
İKİNCİ DÖNEM İÇİN NOTLAR GİRİLMİŞ
Bu yazı sonrası okulların açılması ile birlikte aksaklıklar yaşanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayetler ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı, tüm illere “2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Not Düzenleme İşlemleri” ile ilgili yazı gönderdi.
Yazıda şöyle denildi: "Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuran ve tercihleri doğrultusunda sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem notları ile değerlendirilmek isteyen öğrenciler için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair e-Okul/e-Mesem sistemine herhangi bir veri girişi yapılmayacaktır. Bu kapsamdaki öğrencilerin ikinci dönem derslerine ait veri girişlerinin ilgili ders öğretmenleri ve/veya okul yöneticilerince “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / Ders Notu Girişi”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 II. Dönem” ekranından kontrol edilerek tespit edilen veri girişlerinin ivedilikle sistemden silinmesi, birinci dönem derslerine ait veri girişlerinin ise “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / I. Dönem Ders Notları”, “e-Mesem Sınıf İşlemleri / Not İşlemleri / 2020-2021 I. Dönem” ekranından kontrol edilerek varsa gerekli düzeltme ve eksik veri girişlerinin ivedilikle tamamlanması,” kapsamında; dilekçe ile başvuran ve tercihleri doğrultusunda sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem notları ile değerlendirilmek isteyen öğrencilerin ikinci dönemine; sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair e-Okul/e-Mesem sistemine herhangi bir veri girişi yapılmayacağı çok net belirtilmiş olmasına rağmen çok sayıda öğrencinin ikinci dönemine not girişi yapıldığı görülmüştür"
DÜZELTME YAPILACAK
MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönoderilen not yazısında öğrencilerin herhangi bir hak kaybına uğramamaları adına e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinde yer alan “2020-2021 II. Dönem Ders Notları” ekranının okul idarelerine ekim ayı sonuna kadar açılması ve yapılması gereken not giriş/düzeltme veya silme işlemlerinin bu süre içerisinde ilgili okul idarelerince belirtilen ekran üzerinden tamamları istendi. Şimdi okul idarecileri açılan sistemde yapılan hataları tek tek düzeltecek.
EK DERS ÜCRETLERİNE İLİŞKİN MEB'DEN YENİ GENELGE
Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim, ek ders ücretlerine ilişkin genelge gönderildi. MEB, sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi halinde eğitim faaliyetinin ne şekilde sürdürülmesi gerektiği ve ek ders ücreti verilip verilmeyeceği hususlarını açıklığa kavuşturan bir genelge yayımladı.
Sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi halinde derslerin EBA ve/veya açık kaynaklı dijital platformlar üzerinden canlı ders ve etkinlikler yoluyla yerine getirilmesi istendi. Canlı ders ve etkinlikler yoluyla yerine derslerin işlenmesi halinde öğretmenlerin ek ders ücretinden yararlanması gerektiği belirtildi.
Genelgeye göre;
Covid -19 hastası veya temaslısı olduğu için tedavi yada karantina sürecinde olan öğrenciler ile kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin eğitim öğretimlerine yönelik açıklamaların yapıldığı ilgi (c) yazının 2'nci maddesinde yer alan; "Öğrencilerin okula devam edemedikleri günlerde işlenen derslere yönelik ilgili öğretmenler tarafından velilere ve öğrencilere gerekli rehberlik yapılacak, öğrencilerin TRT EBA TV ve www.eba.gov.tr partalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacaktır." ifadesi kapsamında işlem yapan öğretmenler ile bu sınıflara dersi olan öğretmenlerden gerek EBA canlı ders, gerekse uzaktan canlı ders uygulamaları ile ders görevi verilenlere bu görevleri karşılığında ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceğine ilişkin ilgi (a, b) yazılar ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda; Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin aylık ve ücretle okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususlar belirlenmiş olup; öğretmenlere, öğrencilerin çeşitli nedenlerle okula devam edemedikleri günlerde işlenen derslere yönelik velilere ve öğrencilere yaptıkları rehberlik çalışmaları ile öğrencilerin TRT EBA TV ve www.eba.gov.tr portalında yer alan içerikleri takip etmelerini sağlama görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacaklarına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
Bakanlığımızın 27.02.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgesinin 17’nci maddesinin dördüncü paragrafında da; "... Ek ders ücreti ödenebilmesi için öncelikle görevin Kararda belirlenmiş olması ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesinin de öngörülmüş olması gerekmektedir. Bu nedenle, Kararda belirlenmemiş görevler için, bu yönde alman onaylara bağlı olarak ek ders ücreti adı altında herhangi bir ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır." denilmek suretiyle, anılan Kararda belirlenmemiş olan hiçbir etkinliğe bağlı olarak ek ders ücreti ödenemeyeceği vurgulanmıştır.
Bu itibarla öğretmenlerin, rutin müfredat kapsamında işlenmesi gereken derslerden öğrencilerin çeşitli nedenlerle okula devam edemedikleri günlere rastlayan derslere yönelik velilere ve öğrencilere yaptıkları rehberlik çalışmaları ile öğrencilerin TRT EBA TV ve www.eba.gov.tr portalında yer alan içerikleri takip etmelerini sağlama görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Diğer taraftan anılan Kararın 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde; "Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını, .. ifade eder” hükmüne yer verilmiştir.
Görüleceği gibi "yüz yüze eğitim", derslerin eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde karşılıklı yapılmasını ifade etmektedir. Burada geçen "yüz yüze" ifadesi, öğretmen ile öğrencinin etkileşimli olarak ders yapıyor olmasıdır.
Nitekim hükümde yer alan "...gibi eğitim ortamlarında..." ifadesinden de anlaşılacağı üzere öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılacak ders ortamlarının sınırlandırılması mümkün olmamakla birlikte 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren rutin müfredat kapsamında yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri çoğunlukla, Bakanlığımızın çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) başta olmak üzere açık kaynaklı dijital platformlar üzerinden öğretmen-öğrenci bütünlüğünde karşılıklı yapılan canlı ders ve etkinliklerden oluşmaktadır.
Olağanüstü koşulların geçerli olduğu bu geçici durumda yapılan uzaktan eğitim uygulamasına bağlı olarak yapılacak ek ders ücretli ödemelerinde, mevcut düzenlemelerin dikkate alınarak uzaktan eğitimle en fazla örtüşen düzenlemeye göre işlem yapılması gerektiği kuşkusuzdur.
Dolayısıyla ek ders ücreti ödemeleri bakımından uzaktan eğitimin, en yakın nitelikleri içeren yüz yüze eğitim ile aynı kapsamda değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Çünkü her iki durumda da rutin müfredatın öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yüz yüze uygulanması söz konusudur.
Benzer eğitim uygulamalarının yapıldığı 2020-2021 öğretim yılında yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretinden ne şekilde yararlandırılacakları, daha önce birer örneği teşkilatımıza gönderilen ilgi (ç, d, e) yazılarda belirtilmiş; bu yazılarda, yönetici ve öğretmenlerin yalnızca fiilen yürüttükleri görevler karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılabilecekleri de ayrıca vurgulanmıştır.
Bu itibarla, Covid-19 salgını nedeniyle karantinada bulunan sınıf/öğrenci/öğretmenler İle kronik rahatsızlığı bulunan Öğrencilerin rutin müfredat kapsamındaki derslerinin EBA ve/veya açık kaynaklı dijital platformlar üzerinden öğretmen-öğrenci bütünlüğünde karşılıklı yapılan canlı ders ve etkinlikler yoluyla yerine getirilmesi hâlinde, bu kapsamda görevlendirilen öğretmenlerin fiilen yerine getirdikleri bu görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün olabilecektir.
Öte yandan, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında Covid-19 salgım nedeniyle karantinada bulunan sınıf öğrenci/öğretmenler ile kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin bu süreçte eğitim faaliyetlerini ne şekilde sürdürmeleri gerektiği ile uzaktan eğitim kapsamında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde karşılıklı canlı ders yapılıp yapılmayacağı hususunda yaşanan tereddütlerin ve yapılan farklı uygulamaların oluşturduğu karmaşanın giderilerek uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından, bu kapsamda bulunan derslerin öğretmenler tarafından EBA ve/veya açık kaynaklı dijital platformlar üzerinden öğretmen-öğrenci bütünlüğünde karşılıklı yapılan canlı ders ve etkinlikler yoluyla yerine getirilmesi yönünde genel bir açıklama yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.