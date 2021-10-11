MEB harekete geçti ve belli oldu! Resmen duyuruldu, 25 Ekim...

16 EKİM'DE BAŞLIYOR: MEB HAREKETE GEÇTİ, ÜCRETSİZ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) milyonlarca öğrenci için harekete geçti. Yeni karar MEB tarafından duyuruldu. Tamamen ücretsiz olacağı açıklandı. 16 Ekim itibarı ile başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinden sonra 7 ve 11'inci sınıf öğrencilerini de ücretsiz verilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamına aldı.

Tüm sınıf ve kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci ve öğretmenlere destek olmak için yeni adımlar atmayı sürdürüyor.

Her ay yayımlanacak kaynak paketinin 5 bin sorudan oluşan ilki "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresinden öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunuldu.

İkinci sınıftan 12'nci sınıfa kadar her sınıf düzeyindeki öğrencilerin öğrenme kayıplarının giderilmesi için hazırlanan kaynak desteğinin ardından öğrencilere yönelik yeni bir destekleme uygulaması daha hayata geçirildi.

MEB, daha önce Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava hazırlanan 8'inci ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 12'nci sınıf öğrencilerinin katıldığı DYK'lerden, 7 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin de faydalanmasına imkan sağladı.

"16 Ekim itibarıyla 7 ve 11'inci sınıflar için de DYK açıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm öğrencilerin yüz yüze eğitimle okullarıyla buluşturulmasının ardından öğrenme kayıplarının giderilmesi için her ay yardımcı kaynak destek paketi hazırlayacaklarını, bu paketlerden ilkini dün yayımladıklarını belirtti.

Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Bir taraftan yüz yüze eğitim devam ederken diğer taraftan öğrencilerimizi hem yardımcı kaynak destek paketleriyle hem de DYK'ler ile destekleyeceğiz. 8 ve 12'nci sınıflardan sonra 7 ve 11'inci sınıf öğrencilerimiz de DYK'lerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. 16 Ekim itibarıyla 7 ve 11'inci sınıflar için de DYK açıyoruz.

Öğrencilerimizin başvurularını 12-15 Ekim'de alacağız. Bu kurslarda Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerine yönelik destekleme programları uygulanacak. Diğer taraftan her ay destek paketi yayımlayacağız. Buna ilave olarak 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarından isteyen öğrencilerimizi Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerinden destekleyeceğiz."

DYK'lerde, ayrıca öğrenme kayıplarını öncelikli olarak ölçeceklerini ve uygulanacak destekleri, bu ölçme bulgularına göre belirleyeceklerine dikkati çeken Özer, "İkinci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm düzeylerde her ay yayımlamaya başladığımız yardımcı kaynak paketi ve 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarımıza yönelik DYK'ler ile öğrencilerimizin her türlü destek talebinde yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YSLY BAŞVURULARI 21 EKİM'DE Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurdu. 358 öğrenci yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek. MEB'den yapılan açıklamada, Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursuyla yükseköğretim kurumları adına 200, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 158 olmak üzere toplam 358 öğrenci, lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek. MEB YLSY 2021 BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR? Adaylar, başvurularını 21 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında REBUS (Resmi Burslu Öğrenci Sistemi - http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden yapacak. 13 FARKLI KAMU KURUMU ADINA EĞİTİM GÖRECEKLER Milli Eğitim Bakanlığınca, 1416 sayılı Kanun uyarınca YLSY Programı (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme) kapsamında Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere 358 öğrenci, yurt dışına gönderilecek. Yurt dışına gönderilecek öğrenciler, 22 farklı üniversite ve 13 farklı kamu kurumu adına öğrenim görecek. EĞİTİM TAMAMLANINCA ATANACAKLAR! Bu öğrenciler, yurt dışında yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini yerine getirmek etmek üzere ihtiyaç duyulan kadrolara atanacak. 1416 sayılı Kanun kapsamında 1929 yılından itibaren üniversitelerin ve kamu kurumların uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına burslu öğrenci gönderiliyor. Başlangıcından bugüne kadar 20 binden fazla öğrenci, burs almaya hak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı bursiyeri olarak şu anda 4 bin 312 öğrenci, 50 farklı ülkede öğrenim görüyor. YLSY TERCİH VE BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI! Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen adaylar, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün http://yyegm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan YLSY başvuru ve tercih kılavuzunu inceleyebilir.