MEB harekete geçti ve belli oldu! 9,10,11 ve 12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonlarca kişinin beklediği kararı canlı yayında duyurdu. Ve tarih belli oldu. Bakan Selçuk, "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak" dedi. Öğretmenlerin 24 Şubat'ta aşılanmaya başlandığını hatırlatan Selçuk, 425 bin öğretmene de aşı randevusu açıldığını aktardı. 750 bine yakın tabletin öğrencilere teslim edildiği bilgisini veren Bakan Selçuk, tablet dağıtımının da takibinin yapıldığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında gazetecilerin soruları yanıtladı. Liselerdeki sınavların yüzde 40'ının tamamlandığını belirten Bakan Selçuk, "Ortaokullarda 2'nci dönem sınavlarının yüzde 30'lar civarında tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde biraz daha çok. 12'nci sınıfların sınavlarının tamamı bitti. Diğer sınıflarla ilgili de 17 Mayıs sonrasında bir düzenleme yapılacak ve buradaki düzenleme daha esnek bir düzenleme olacak. Liselerde yaklaşık yüzde 40'a yakın sınav tamamlanmış vaziyette. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENCİLERİN YARISI SINAVLARIN ZAMANINDA YAPILMASINI İSTİYOR'

Bakan Selçuk, YGS- LYS sınavlarına ilişkin sorulan soruya ise "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak" dedi.Öğretmenlerin 24 Şubat'ta aşılanmaya başlandığını hatırlatan Selçuk, 425 bin öğretmene de aşı randevusu açıldığını aktardı.

'OKULLAR 2 TEMMUZ'A KADAR AÇIK OLACAK'

Okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağının ifade eden Selçuk, öğrencilerin de 2 Temmuz'da karnelerini alacağını ifade etti. Selçuk, "Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz" açıklamasında bulundu.

'KREŞLERİN DEĞERLENDİRMESİ SÜRÜYOR'

Selçuk, kreşlerin ve anaokulların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olduğunu hatırlatarak, "Milli Eğitim Bakanlığında okul öncesi, ana sınıfı dediğimiz 5 yaş grubu var. Bizim okul öncesi eğitim kurumlarımız bu süreçte hep açıktı. Okul öncesi öğretmenlerimiz büyük bir özveri gösterdiler. Fakat bu tam kapanmada, Bilim Kurulu'nun ortaya koyduğu tavsiye ve diğer sayısal veriler, bize bu süreçte MEB bünyesindeki okulların da bir süre kapanması gerektiğini gösterdi. Biz buna uyduk. Kreşlerle ilgili Sayın Bakanımızla bir telefon görüşmesi yaptık, bir değerlendirme sürüyor. Muhtemelen yarın bir açıklama olur" açıklamasını yaptı.

Tam kapanma sürecinde öğretmenlerin okula bir gün devam etme zorunluluğunun da bulunmayacağını aktaran Bakan Selçuk, bu süreçte okul müdürlerinin de okula gitmeyeceğini ifade etti.

'750 BİNE YAKIN TABLET ÖĞRENCİLERE TESLİM EDİLDİ'

750 bine yakın tabletin öğrencilere teslim edildiği bilgisini veren Bakan Selçuk, tablet dağıtımının da takibinin yapıldığını belirtti. Selçuk, "Bir evde 2 kardeş, 3 kardeş var. Bazen kardeşler ortaklaşa kullanılabiliyor. Hiçbir öğrencinin hiçbir dersi kaçırması söz konusu değil. EBA destek merkezlerimizden de öğrencilerimiz yararlanabilir" ifadelerini kullandı. Öğretmenlerin atamaları hakkında bilgi veren Selçuk, "Öğretmenlerimiz adına bu işin takipçisiyiz. Şu anda 20 bin ile kısıtlı" dedi.