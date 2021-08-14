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MEB harekete geçti ve belli oldu, 5 gün...
Milyonlarca öğrenci bekliyordu. Açıklamalar peş peşe geliyor. MEB harekete geçti. Bakan duyurdu. Yüz yüze eğitim ile ilgili yeni gelişmeler var. İlk, orta öğretim ve üniversite öğrencilerine kapsıyor. Yüz yüze eğitim ile ilgili tarih verildi. Yüz yüze eğitimin bütün sınıflarda ve haftada 5 gün verileceği ifade edildi. Üniversiteler için de gerekli hazırlıklar başladı. Yurtların karantina için kullanılmaması ve yüz yüze eğitimin aşılı ya da PCR testi ile olması üzerinde duruluyor. İşte okulların açılmasıyla ve yüz yüze eğitim ile ilgili tüm gelişmeler...
MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Milyonlarca öğrenciyi kapsıyor. Tarih belli oldu. Milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılıp açılmayacağı, açılırsa eğitimin nasıl devam edeceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk ve orta öğretimde okulların belirlenen tarihte açılacağı, yüz yüze eğitimin bütün sınıflarda ve haftada 5 gün verileceği mesajı verdi. Üniversiteler için de gerekli hazırlıklar başladı. Yurtların karantina için kullanılmaması ve yüzyüze eğitimin aşılı ya da PCR testi ile olması üzerinde duruluyor.