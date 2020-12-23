MEB harekete geçti ve belli oldu! 4 Ocak...

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve resmen duyurdu. Tek tek arayıp bildiriyor. MEB'in açıklaması ile yüz binlerce kişiyi ilgilendiren uzaktan eğitim, sınavlar ve karnelerin nasıl verileceği ile ilgili detaylar belli oldu. Okulun ilk dönemi uzaktan eğitimle bitecek. Önceden 4 Ocak olan uzaktan eğitim süresi ise 22 Ocak tarihine kadar devam edecek. Notlar sadece sınavlarla belirlenmeyecek. Alınan karara göre çok sayıda not belirleme kriteri olacak. Bazı öğrencilerin sınavları ise ikinci döneme sarkabilecek. Birinci sınavlarını tamamlamamış olan öğrenciler okullara çağrılarak yüz yüze sınava alınacak. Velilere tarih bildirimi yapılmaya başlandı.

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren okullarla ilgili gelişmeler bir bir duyuruluyor. Tarihler, karnelerin ne zaman ve nasıl alınacağı, notlarda hangi kriterlerin belli olacağı, sınavların ne zaman yapılacağı gibi birçok konuyla ilgili MEB harekete geçti. İlk dönemde kademeli olarak yüz yüze eğitim e geçilmesi okula dönüş umutlarını az da olsa yeşertmişti ancak verilen ara tatille birlikte eğitim yeniden evlere taşındı. İlk etapta 4 Ocak’a kadar uzaktan eğitimin süreceğini belirten bakanlık vaka sayılarının artmasıyla birlikte 22 Ocak’a kadar uzaktan eğitime devam kararı aldı. Sömestr tatiline Nisan ayında yapılacak ara tatil de eklenince ikinci dönemin başlangıç tarihi 15 Şubat oldu.

SINAVLAR 4 OCAK'TA BAŞLIYOR

Bakanlık “4 - 22 Ocak 2021 tarihleri arasındaki eğitim ve öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim yoluyla devam edecek ve bu tarihler arasında eğitim kurumlarında sadece ölçme ve değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek” açıklamasını yaptı.

HER DERSTEN BİR SINAV

Bakanlık ayrıca “2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde öğrencilere her bir dersten sadece bir sınav yapılacak. Bugüne kadar yapılmış ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bu kapsamda, her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile ilköğretim kurumlarında ders etkinliklerine katılım, ortaöğretim kurumlarında ise performans çalışmalarına ilişkin puanlar karneye yansıyacak” dedi.

İLKOKULLARDA SINAVLAR İPTAL EDİLDİ

İlkokullarda 1, 2 , 3 ve 4’üncü sınıflara sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

ORTAOKULLARA BU DERSLERE SINAV YOK

Ortaokullarda görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve spor , teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberimizin hayatı, temel dinî bilgiler ve seçmeli derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak.

DERSLERE KATILIM PUANI

Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders veya EBA TV takip ile ders etkinliklerine katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2’den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecek.

NOTLAR TEK SINAVLA BELİRLENECEK

Ortaöğretim kurumlarında notlar, yapılacak bir sınavla belirlenecek. İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla öğrenciler, istemeleri hâlinde, bulundukları illerde öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında sınavlara girebilecekler.

BİRİNCİ YIL DÖNEM PUANLARI BÖYLE BELİRLENECEK

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem puanları, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencilerin; her dersten bir sınav puanı, bir performans çalışması ve derse hazırlık, devam, aktif katılım, örnek davranışları gibi ders içi katılımlarına ilişkin performans puanları ile belirlenecek.

SINAVDA 40 DAKİKA SÜRE VERİLECEK

Sınavlar ihtiyaç duyulması hâlinde cumartesi günleri de dâhil edilerek, her bir sınav için atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu hâller dışında bir ders saati, yani 40 dakika süre verilerek uygulanacak. Bir günde her bir öğrenci için en fazla iki dersten sınav yapılabilecek. Sınıf mevcudu fiziki mesafeyi koruyacak şekilde bölünüp, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecek sınavlar en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak.

SINAVLAR İKİNCİ DÖNEME SARKABİLİR

Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak. Koronavirüs salgınından dolayı hasta veya temaslı olup sınavlara süresi içerisinde katılamayan öğrenciler, okulun planlaması dâhilinde ikinci dönemin ilk iki haftası içerisinde sınavlara alınacak. Bu durumdaki öğrencilerin birinci dönem notları, girilemeyen derslerin sınavları tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek.

KARNELERİN NE ZAMAN DAĞITILACAĞI BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı illere gönderdiği metinde karnelerin nasıl verileceğine de açıklık getirdi. Karnelerin ilk dönemin bittiği gün olan 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacağı belirtildi. Hürriyet/Abdullah Şanlı