06 Mart 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.542 0.26 EURO 8,9870 -0.32
USD 7,5370 0.34 ALTIN 411,330 0.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

MEB harekete geçti ve belli oldu! 26 Mart...

06 Mart 2021 Cumartesi - 12:15 | Son Güncelleme : 06 03 2021 - 12:18

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu. Binlerce kişi bekliyordu. Son tarih açıklandı. MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvimi, kontenjanı ve branş dağılımını açıkladı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.

Öte yandan MEB eğitimde somut adımlar atmaya devam ediyor. Okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje hayata geçiriliyor. Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için çalışmalarına resmen başladı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı 'Bedava tablet başvurusu' dolandırıcılığına karşı vatandaşları da uyardı.


Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve resmen açıkladı. Tarihler belli oldu. MEB detayları ayrı ayrı açıkladı ve uyardı.  Yüzbinlerin gözü kulağı bu açıklamadaydı. MEB, 2021 yılı için 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için atama takvimini, öğretmen kontenjanlarını ve ataması yapılacak branş dağılımını tek tek açıkladı.
 
 
2021 atama takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26  Mart'ta ön başvurular alınacak. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik  Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin  başarıyla tamamlamış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor. Ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve  okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje hayata geçiriyor. Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında çalışmalar resmen başladı. Bunların yanı sıra aileleri de uyardı. Milli Eğitim Bakanlığı 'Bedava tablet başvurusu' dolandırıcılığına dikkat çekerek "MEB ya da herhangi bir kurum hiçbir şekilde ücretsiz bir ürün için  kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi toplamazlar" uyarısında bulundu. İşte MEB ile ilgili tüm gelişmeler...
 
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN TAKVİM BELLİ OLDU!
 
MEB'in internet sitesinden 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı  takvimi ve kontenjanları açıklandı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi  tercihleri 15-26 Mart'ta, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin  ilanı ise 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
 
Sözlü sınavlar, 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da  açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz tarihleri  arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
 
Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü  sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu  durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.
 
Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de  duyurulacak.
 
BAŞVURULAR İLK ATAMA EKRANINDAN ALINACAK!
 
Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara  göre, 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan  türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru  yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekecek.
 
Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun  olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere,  Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik  Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin  başarıyla tamamlamış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor. Bu kapsamda,  1 Ocak 2021'den önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını  tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecek.
 
Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere  ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Ön başvuru  sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge sunmak,  başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe milli eğitim  müdürlüklerine gitmeyecek.
 
Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece  bir alana atanmak üzere ön başvuruda bulunabilecek.
 
ÖĞRETMEN ATAMASINDA EN ÇOK ATAMA YAPILACAK BRANŞLARIN DAĞILIMI VE KONTENJANLARI! 
 
Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamasının  yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı.
 
Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883  kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938  kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi  öğretmenlikleri oldu.
 
Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ndeki okulların tamamına fizik,  kimya ve biyoloji laboratuvarı kuruluyor  - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı  Mahmut Özer: - "Gerekli ödeneklerimiz tahsis edildi. Bir ay içerisinde bu  eksiklik de tamamlanmış olacak. Böylece 1000 okulumuza '1000 kütüphane ve 1000  laboratuvar' kurma hedefine ulaşmış olacağız"
 
MEB'DEN "MESLEKİ EĞİTİMDE 1000 OKUL PROJESİ"
 
MEB'in okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi  güçlendirmek için "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında somut adımlar  atılmaya devam ediliyor.
 
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Mesleki  Eğitimde 1000 Okul Projesi'ndeki okulların tamamına bir ay içerisinde fizik,  kimya ve biyoloji laboratuvarı kurulmasıyla "1000 meslek lisesine 1000  laboratuvar" hedefi hayata geçirilmiş olacak. 
 
Belirlenen okulların alt yapısının güçlendirilmesinden eğitim  ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek kapsamında geçen yıl  176 milyon Türk lirası yatırım yapıldı.
 
Öncelikli amaçlardan birinin de mesleki eğitimde okulların laboratuvar  ve atölye alt yapısının güçlendirilmesi olduğu proje kapsamında, geçen yıl 1000  okul arasından öncelikli olarak belirlenenlere 85 milyon Türk lirası yatırım  yapılarak okulların atölyeleri güncellendi ve yeni atölyeler kuruldu.
 
Bu kapsamda 1000 meslek lisesinin tamamında fizik, kimya ve biyoloji  laboratuvarı kurulması için ikinci bir çalışmayı başlatan Bakanlık,  laboratuvarların kurulması için illere ödenekleri gönderdi.
 
OKULLAR ARASI BAŞARI FARKLARI AZALTILACAK!
 
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak, diğer  taraftan okullar arası başarı farklarını azaltmak için bu projeyi hayata  geçirdiklerini hatırlattı.
 
Özer, bunun okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve  okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje olduğunu, çalışmaların planlandığı  gibi devam ettiğini söyledi.
 
Projenin hedeflerinden birinin de 1000 okula kütüphane kurulması  olduğunu hatırlatan Özer şunları kaydetti:
 
"1000 okula 1000 kütüphane kurulması hedefine mart itibarıyla ulaştık.  Bir diğer hedefimiz de bu okulların tamamında fizik, kimya ve biyoloji  laboratuvarı kurmaktı. Bu laboratuvarları eksik olan okullarımızın tamamına da  fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı kuruyoruz. Gerekli ödeneklerimiz tahsis  edildi. Bir ay içerisinde bu eksiklik de tamamlanmış olacak. Böylece 1000  okulumuza '1000 kütüphane ve 1000 laboratuvar' kurma hedefine ulaşmış olacağız."
 
MEB, "Bedava tablet başvurusu" dolandırıcılığına karşı vatandaşları  uyardı:  - "MEB ya da herhangi bir kurum hiçbir şekilde ücretsiz bir ürün  için kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi toplamaz"
 
MEB UYARDI! BEDAVA TABLET BAŞVURUSU MESAJLARINA İNANMAYIN!
 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Bedava tablet başvurusu"  dolandırıcılığına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
 
MEB'den yapılan açıklamada, vatandaşların rehberlerinde kayıtlı  kişilerden gelen "Bedava tablet başvurusu" başlıklı mesajları tıklamamaları ve  hemen silmeleri gerektiğini bildirdi.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"EBA kur sekmesini tıklarsanız casus yazılım telefonunuzu ele geçirip  banka hesap bilgilerinizi çalabilir. Sonrasında virüsün yayılması için haberiniz  olmadan sizin adınıza başka telefonlara mesaj gönderebilir. Bu nedenle konunun  çok hassas olduğu, WhatsApp ya da SMS yoluyla gönderilen hiçbir linke  tıklanmaması önem arz etmektedir.
 
MEB ya da herhangi bir kurum hiçbir şekilde ücretsiz bir ürün için  kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi toplamazlar."

ETİKETLER

MEB Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması Son tarih 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için atama takvimi branş dağılım Pedagojik Formasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı Pedagojik Formasyon ilkatama meb Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları KPSS puan türleri sınıf öğretmenliği özel eğitim öğretmenliği din kültürü ve ahlak bilgisi Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Bedava tablet başvurusu Bedava tablet başvurusu" başlıklı mesajlar EBA kur MEB şifre
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.