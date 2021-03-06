MEB harekete geçti ve belli oldu! 26 Mart...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu. Binlerce kişi bekliyordu. Son tarih açıklandı. MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvimi, kontenjanı ve branş dağılımını açıkladı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak. Öte yandan MEB eğitimde somut adımlar atmaya devam ediyor. Okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje hayata geçiriliyor. Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için çalışmalarına resmen başladı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı 'Bedava tablet başvurusu' dolandırıcılığına karşı vatandaşları da uyardı.

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve resmen açıkladı. Tarihler belli oldu. MEB detayları ayrı ayrı açıkladı ve uyardı. Yüzbinlerin gözü kulağı bu açıklamadaydı. MEB, 2021 yılı için 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için atama takvimini, öğretmen kontenjanlarını ve ataması yapılacak branş dağılımını tek tek açıkladı.

2021 atama takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor. Ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje hayata geçiriyor. Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında çalışmalar resmen başladı. Bunların yanı sıra aileleri de uyardı. Milli Eğitim Bakanlığı 'Bedava tablet başvurusu' dolandırıcılığına dikkat çekerek "MEB ya da herhangi bir kurum hiçbir şekilde ücretsiz bir ürün için kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi toplamazlar" uyarısında bulundu. İşte MEB ile ilgili tüm gelişmeler...

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN TAKVİM BELLİ OLDU!

MEB'in internet sitesinden 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimi ve kontenjanları açıklandı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart'ta, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Sözlü sınavlar, 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz 'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.

Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.

BAŞVURULAR İLK ATAMA EKRANINDAN ALINACAK!

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekecek.

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor. Bu kapsamda, 1 Ocak 2021'den önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmeyecek.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana atanmak üzere ön başvuruda bulunabilecek.

ÖĞRETMEN ATAMASINDA EN ÇOK ATAMA YAPILACAK BRANŞLARIN DAĞILIMI VE KONTENJANLARI!

Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı.

Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce , 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.

Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ndeki okulların tamamına fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı kuruluyor - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: - "Gerekli ödeneklerimiz tahsis edildi. Bir ay içerisinde bu eksiklik de tamamlanmış olacak. Böylece 1000 okulumuza '1000 kütüphane ve 1000 laboratuvar' kurma hedefine ulaşmış olacağız"

MEB'DEN "MESLEKİ EĞİTİMDE 1000 OKUL PROJESİ"

MEB'in okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında somut adımlar atılmaya devam ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ndeki okulların tamamına bir ay içerisinde fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı kurulmasıyla "1000 meslek lisesine 1000 laboratuvar" hedefi hayata geçirilmiş olacak.

Belirlenen okulların alt yapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek kapsamında geçen yıl 176 milyon Türk lirası yatırım yapıldı.

Öncelikli amaçlardan birinin de mesleki eğitimde okulların laboratuvar ve atölye alt yapısının güçlendirilmesi olduğu proje kapsamında, geçen yıl 1000 okul arasından öncelikli olarak belirlenenlere 85 milyon Türk lirası yatırım yapılarak okulların atölyeleri güncellendi ve yeni atölyeler kuruldu.

Bu kapsamda 1000 meslek lisesinin tamamında fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı kurulması için ikinci bir çalışmayı başlatan Bakanlık, laboratuvarların kurulması için illere ödenekleri gönderdi.

OKULLAR ARASI BAŞARI FARKLARI AZALTILACAK!

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak, diğer taraftan okullar arası başarı farklarını azaltmak için bu projeyi hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Özer, bunun okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje olduğunu, çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Projenin hedeflerinden birinin de 1000 okula kütüphane kurulması olduğunu hatırlatan Özer şunları kaydetti:

"1000 okula 1000 kütüphane kurulması hedefine mart itibarıyla ulaştık. Bir diğer hedefimiz de bu okulların tamamında fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı kurmaktı. Bu laboratuvarları eksik olan okullarımızın tamamına da fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı kuruyoruz. Gerekli ödeneklerimiz tahsis edildi. Bir ay içerisinde bu eksiklik de tamamlanmış olacak. Böylece 1000 okulumuza '1000 kütüphane ve 1000 laboratuvar' kurma hedefine ulaşmış olacağız."

MEB, "Bedava tablet başvurusu" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı: - "MEB ya da herhangi bir kurum hiçbir şekilde ücretsiz bir ürün için kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi toplamaz"

MEB UYARDI! BEDAVA TABLET BAŞVURUSU MESAJLARINA İNANMAYIN!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Bedava tablet başvurusu" dolandırıcılığına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

MEB'den yapılan açıklamada, vatandaşların rehberlerinde kayıtlı kişilerden gelen "Bedava tablet başvurusu" başlıklı mesajları tıklamamaları ve hemen silmeleri gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"EBA kur sekmesini tıklarsanız casus yazılım telefonunuzu ele geçirip banka hesap bilgilerinizi çalabilir. Sonrasında virüsün yayılması için haberiniz olmadan sizin adınıza başka telefonlara mesaj gönderebilir. Bu nedenle konunun çok hassas olduğu, WhatsApp ya da SMS yoluyla gönderilen hiçbir linke tıklanmaması önem arz etmektedir.

MEB ya da herhangi bir kurum hiçbir şekilde ücretsiz bir ürün için kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi toplamazlar."