MEB harekete geçti ve belli oldu! 23 Kasım...

Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca kişinin beklediği açıklamaları peş peşe yaptı. MEB yeni karar aldı ve belli oldu. MEB'in 6,7,10 ve 11.sınıflarda yüz yüze eğitime 23 Kasım'da başlayacağı öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda üçüncü aşamanın uygulama programının detaylarını paylaştı. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatan MEB, 2 Kasım Pazartesi'den itibaren 5. ve 9. sınıflarda başlayacak yüz yüze eğitim programının detayları ile ilgili 81 ile yazı gönderdi. Peki, 6,7,10 ve 11. sınıflar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Tüm sınıflar ne zaman açılacak? Okullar Kasım'da mı açılıyor? İşte okullardaki yüz yüze eğitim ile ilgili merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) peş peşe açıkladı. Milyonlarca kişinin beklediği okullarla ilgili açıklama MEB 'ten geldi. Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşamaya geçiliyor. MEB yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planını detayları ile açıkladı. Peki, Tüm sınıflar ne zaman açılacak? 6 7 10 11 sınıflar ne zaman açılacak? Tüm okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte okulların açılacağı tarihler ile ilgili son gelişmeler...

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı kapsamında üçüncü aşamayı devreye aldı. Geçtiğimiz haftalarda ilkokul 1. sınıfların ardından 2. 3. 4. 8. ve lise 12. sınıflar da okula başlamıştı. Diğer kademelerde öğrenim gören öğrencilerin durumu da merak konusu olmuştu. MEB'ten açıklama geldi.

MEB'TEN FLAŞ YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI!

Okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçişin son aşaması da tamamlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 6. 7. 10. ve 11. sınıfların da yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. Tüm sınıflar yüz yüze eğitime 23 Kasım'da geçiyor. Yüz yüze eğitim haftada 2 günden fazla olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 6 ve 7. sınıflarla lise 10 ve 11. sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlamasını planlıyor.

Üçüncü aşama sürecinde, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, salgının Türkiye genelindeki seyrini ve yüz yüze eğitimde geçen süreçteki vaka artış oranları hakkında 16 Kasım'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bilgi verecek.

TÜM SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tüm sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte salgın riskine ilişkin olumsuz bir görüşe varılmaması halinde 6. 7. 10 ve 11. sınıflar 23 Kasım tarihinden itibaren haftada 2 gün okullarına gidecek. Sınıf mevcutlarının ve salgın riskinin göz önünde bulundurulmasıyla yüz yüze eğitim haftada 2 günden fazla olmayacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE ÜÇÜNCÜ AŞAMA PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitime geçiş planı kapsamında 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağı üçüncü aşamanın tüm ayrıntılarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçişler devam ediyor.

2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatan MEB, 2 Kasım Pazartesi'den itibaren 5. ve 9. sınıflarda başlayacak yüz yüze eğitim programının detaylarını 81 ile gönderdiği yazıyla paylaştı.

Buna göre, resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip

Ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.

Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

YÜZ YÜZE İŞLENECEK DERSLER

Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

9. sınıf öğrencileri de haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından okul yönetimince belirlenen derslerin yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.

OKULA GELMEYEN ÖĞRENCİLERİN DURUMU NE OLACAK?

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek.

Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ile kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacak.

ÖZEL EĞİTİM BEŞ GÜN YÜZ YÜZE

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam ettiği okullarda ve sınıflarda 26 Ekim itibarıyla beş gün yüz yüze eğitime geçilmesini kararlaştırdı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin yüz yüze eğitimlerine ilişkin yazı gönderildi. Buna göre, kademeli olarak yüz yüze eğitimin genişletilmesi kapsamında 26 Ekim itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarında beş gün yüz yüze eğitime başlanacak. Yüz yüze eğitim için öğrencilerin okula devamının sağlanmasında velilerin tercihi esas alınacak ve velinin yazılı talebi doğrultusunda yüz yüze eğitime devam etmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Yüz yüze eğitimde, her ders saati 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olacak. Öğretmenler tarafından haftada beş gün okulda yüz yüze eğitim verilecek olması nedeniyle okula devam etmeyen öğrenciler için ayrıca canlı ders yapılamayacak. Bu nedenle yüz yüze devam etmeyen öğrencilerin "www.orgm.meb.gov.tr" ve “www.eba.gov.tr“ web sayfalarından, "özelimegitimdeyim" ile "EKPSSMEBOZEL" mobil uygulamalarından veya "tid.meb.gov.tr" gibi dijital platformlarından yararlanması, ayrıca EBA ilkokul ve ortaokulda yayınlanan özel eğitim öğrencilerine yönelik hazırlanan ders videolarının takip edilmesi velilere tavsiye edilecek ve takibi sağlanacak. Veli dilekçelerine istinaden bir sınıfa kayıtlı tüm öğrencilerin uzaktan eğitime devam etmesi halinde, ders saati kadar uzaktan canlı dersler yapılacak.